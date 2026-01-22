כיכר השבת
כוכבת הילדים התנצלה בבכי לאחר שעשתה לייק לפוסט: "שחררו את אמריקה מיהודים"

כוכבת רשת מפורסמת בארצות הברית פרסמה סרטון התנצלות בדמעות לאחר שלחצה על “לייק” לתגובה אנטישמית באינסטגרם | "לעולם לא הייתי מסכימה עם דבר אנטישמי כמו התגובה הזו", טענה הכוכבת, שהביעה בעבר תמיכה בלתי מתפשרת בפלסטין (בעולם)

מתוך הסרטון של רייצ'ל (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

כוכבת רשת מפורסמת ב בשם “מיס רייצ’ל” פרסמה ביום רביעי סרטון התנצלות רווי אשמה, לאחר שהתפרסם כי היא לחצה על “לייק” לתגובה אנטישמית באינסטגרם.

רייצ’ל גריפין אקורסו, שהתפרסמה בזכות סרטונים חינוכיים לילדים, סימנה לייק לתגובה מתחת לאחד הפוסטים שלה, שבה נכתב “לשחרר את אמריקה מהיהודים”. גולש ששם לב לכך פנה אליה בהודעה פרטית, ובעקבות זאת העלתה אקורסו סרטון התנצלות לטיקטוק.

בסרטון אמרה: “לעולם לא הייתי מסכימה עם דבר אנטישמי כמו התגובה הזו”, והסבירה שהלייק ניתן בטעות. לדבריה, היא ניסתה למחוק את התגובה מתחת לפוסט שלה, אך במקום זאת לחצה בטעות על לייק. היא הוסיפה שהיא בן אדם שעושה טעויות.

אקורסו התנצלה בדמעות ואמרה: “אני כל כך מצטערת על הבלבול שזה גרם. אני כל כך מצטערת אם מישהו חשב שאי פעם אסכים למשהו נורא ואנטישמי כזה”. בשלב אחר היא הדגישה: “אני שונאת אנטישמיות”, והוסיפה שגם אם מדובר בטעות אנושית, היא מבינה את הפגיעה שנגרמה.

על פי דיווח בניו יורק פוסט, התגובה הופיעה מתחת לפוסט שבו שיתפה אקורסו צילום ממסך ההערות בטלפון שלה עם הכיתוב: "תשוחרר פלסטין".

נציין כי הכוכבת הביעה בשנה האחרונה תמיכה עזה בעזה ברקע המלחמה. בטקס “נשות השנה” של מגזין Glamour לשנת 2025 היא לבשה שמלה שעוטרה בציורים של ילדים עזתיים. בדצמבר מונתה לוועדת ההשבעה הראשונה של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ואף הופיעה עמו לאחרונה בסרטון שבו דנו ביוזמות כמו חינוך לגיל הרך ותחבורה ציבורית חינמית.

כתבה מיותרת, מי כוכבת הרשת הזאת? לחצה על לייק ואז סחטה את הלימון בבכיות בשביל עוד לייקים
יוסיפון

