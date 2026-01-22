כוכבת רשת מפורסמת בארצות הברית בשם “מיס רייצ’ל” פרסמה ביום רביעי סרטון התנצלות רווי אשמה, לאחר שהתפרסם כי היא לחצה על “לייק” לתגובה אנטישמית באינסטגרם.

רייצ’ל גריפין אקורסו, שהתפרסמה בזכות סרטונים חינוכיים לילדים, סימנה לייק לתגובה מתחת לאחד הפוסטים שלה, שבה נכתב “לשחרר את אמריקה מהיהודים”. גולש ששם לב לכך פנה אליה בהודעה פרטית, ובעקבות זאת העלתה אקורסו סרטון התנצלות לטיקטוק.

בסרטון אמרה: “לעולם לא הייתי מסכימה עם דבר אנטישמי כמו התגובה הזו”, והסבירה שהלייק ניתן בטעות. לדבריה, היא ניסתה למחוק את התגובה מתחת לפוסט שלה, אך במקום זאת לחצה בטעות על לייק. היא הוסיפה שהיא בן אדם שעושה טעויות.

אקורסו התנצלה בדמעות ואמרה: “אני כל כך מצטערת על הבלבול שזה גרם. אני כל כך מצטערת אם מישהו חשב שאי פעם אסכים למשהו נורא ואנטישמי כזה”. בשלב אחר היא הדגישה: “אני שונאת אנטישמיות”, והוסיפה שגם אם מדובר בטעות אנושית, היא מבינה את הפגיעה שנגרמה.

על פי דיווח בניו יורק פוסט, התגובה הופיעה מתחת לפוסט שבו שיתפה אקורסו צילום ממסך ההערות בטלפון שלה עם הכיתוב: "תשוחרר פלסטין".

נציין כי הכוכבת הביעה בשנה האחרונה תמיכה עזה בעזה ברקע המלחמה. בטקס “נשות השנה” של מגזין Glamour לשנת 2025 היא לבשה שמלה שעוטרה בציורים של ילדים עזתיים. בדצמבר מונתה לוועדת ההשבעה הראשונה של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ואף הופיעה עמו לאחרונה בסרטון שבו דנו ביוזמות כמו חינוך לגיל הרך ותחבורה ציבורית חינמית.