המזרח התיכון בוער, לאחר תקיפות בלתי פוסקות מצד איראן על כל מדינות המפרץ כאשר בשעות האחרונות גם קפריסין הותקפה. בעוד מטחי טילים בליסטיים איראניים פולחים את שמי האזור ופוגעים בריבונותן של מדינות רבות, איחוד האמירויות התייצבה בחזית והצהירה באופן שאינו משתמע לשני פנים: התגובה בוא תבוא.

"לא נשב בחיבוק ידיים לנוכח המשך התקיפות", הכריזה רים אלהאשמי, השרה לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ של איחוד האמירויות. המילים הללו נחתו בזירה הבינלאומית בעוצמה לא פחותה מזו של הטילים שפגעו בשטח המדינה.

בעוד מדינות נוספות כמו קטאר וכווית גינו את ההפרה הבוטה של ריבונותן, איחוד האמירויות הראשונה להבהיר כי היא שומרת לעצמה את "הזכות המלאה והלגיטימית להגיב". במשרד החוץ של המדינה הדגישו כי לא יסבלו שום פגיעה בביטחון הלאומי או בשלמות הטריטוריאלית, וכי הריבונות שלהם אינה נתונה למיקוח.