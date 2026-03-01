כיכר השבת
"לא נשב בחיבוק ידיים": איחוד האמירויות שוברת שתיקה מול האש האיראנית

מול הרס ופגיעה בחיי אדם בשטחה, השרה לשיתוף פעולה בינלאומי של איחוד האמירויות שוברת שתיקה בהצהרה נחרצת שמשנה מול התוקפנות האיראנית (העולם הערבי)

תקיפה איראנית ליד בורג' ח'ליפה בדובאי.
תקיפה איראנית ליד בורג' ח'ליפה בדובאי.| צילום: צילום: רשתות חברתיות
תקיפה איראנית ליד בורג' ח'ליפה בדובאי. (צילום: רשתות חברתיות )

המזרח התיכון בוער, לאחר תקיפות בלתי פוסקות מצד על כל מדינות המפרץ כאשר בשעות האחרונות גם קפריסין הותקפה. בעוד מטחי טילים בליסטיים איראניים פולחים את שמי האזור ופוגעים בריבונותן של מדינות רבות, איחוד האמירויות התייצבה בחזית והצהירה באופן שאינו משתמע לשני פנים: התגובה בוא תבוא.

"לא נשב בחיבוק ידיים לנוכח המשך התקיפות", הכריזה רים אלהאשמי, השרה לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ של איחוד האמירויות. המילים הללו נחתו בזירה הבינלאומית בעוצמה לא פחותה מזו של הטילים שפגעו בשטח המדינה.

בעוד מדינות נוספות כמו קטאר וכווית גינו את ההפרה הבוטה של ריבונותן, איחוד האמירויות הראשונה להבהיר כי היא שומרת לעצמה את "הזכות המלאה והלגיטימית להגיב". במשרד החוץ של המדינה הדגישו כי לא יסבלו שום פגיעה בביטחון הלאומי או בשלמות הטריטוריאלית, וכי הריבונות שלהם אינה נתונה למיקוח.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

