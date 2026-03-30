כך רואים במגזר הערבי את חוק עונש מוות למחבלים | כיכר FM

תוכנית 'כיכר FM' והיום בהגשת נריה סעדיה .קובעת סדר יום, עם כל מה שבוער וראיונות מרתקים.
"מי שנכנס מ"פ לכלא הצבאי יצא מח"ט"
בתחילת התוכנית עלה משה פוזיילוב לשעבר בכיר בשב"כ, כיום חוקר במכון משגב לביטחון לאומי ומי שמכיר מקרוב את סוגיית הענישה למחבלים.
במהלך הריאיון דיבר משה על השינוי שכבר נעשה בתנאי הכליאה למחבלים, על הרצון להוציא פיגועים לפועל שלטענתו ירד, ולמה לדעתו חוק עונש מוות למחבלים יעזור לאלו שמקדשים את המוות.
"היכולת הטכנולוגית במשק הישראלי היא מהנמוכות בOCD"
בחלק השני של התוכנית עלה דדי פרלמוטר - לשעבר יו"ר הוועדה להגדלת ההון האנושי בהייטק וסגן נשיא אינטל העולמית. ומשמש כיום כיו"ר הטכניון.
במהלך הריאיון דיבר דדי על הפערים הגדלים בכל הקשור להכשרת הציבור הישראלי לשימוש בבינה מלאכותית, והאם אפשר לפתח את המוח דווקא עם בינה מלאכותית שיודעת הכל?
