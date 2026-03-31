תוכנית 'כיכר FM' והיום בהגשת נריה סעדיה .קובעת סדר יום, עם כל מה שבוער וראיונות מרתקים.

"עליתי לשידור לנפץ את המיתוס של הביזה של המגזר החרדי"

בתחילת התוכנית עלה לשידור יו"ר תנועת העצמאים אורן בוטא. במהלך הריאיון התייחס אורן לשיח ההולך וגובר בציבור סביב תקצוב מוסדות החינוך החרדים, לטענת אורן, ילד חרדי מקבל הרבה פחות ממה שמקבילו החילוני מקבל, למרות השינויים במסגרת הלימודים. בנוסף, התייחס אורן לרפורמות בשוק החלב והרפורמה להכפלת הפטור ממס ייבוא, ותוקף את השר סמוטריץ' פועל לתעדף את בייס המנדטים שלו על חשבון שאר האוכלוסיה.

"גילינו שיש בעיה בלאתר אנשים בעיתות חירום ומצאנו פיתרון"

בהמשך התוכנית עלה שמואל פיטוסי - מנהל מערכות מידע במועצה מקומית אפרת.

במהלך הריאיון סיפר שמואל על מערכת חדשה שתפקידה לייעל את מכלול הדיווחים מהשטח בעיתות חירום, כך שלא יהיו מספר קריאות שווא או קריאות שלא מצליחים להגיע אליהן. איך עובדת המערכת בפועל? והאם יצליחו להעביר אותה לערים נוספות בישראל?

האזינו לתוכנית המלאה בראשית הכתבה