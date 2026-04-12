"אוימתי שיאונה לי רע" - בחזרה לפרשת קו 300 | ואיך תעירו את הילדים בבוקר

42 שנים אחרי האירוע שהרעיד את מערכת הביטחון, איש השב"כ לשעבר מיכה קובי פותח הכול בריאיון מיוחד ומתעקש: "יצחק מרדכי לא הרג את המחבלים, ראיתי את ראש השב"כ מכה אותם" | וגם: איך מחזירים את הילדים למסגרות אחרי תקופה של חוסר ודאות? • האזינו (כיכר FM)

(נוצר באמצעות Ai)
"העלימו אותי מהשטח כי סירבתי לטייח"

​בחלקה הראשון של התוכנית עלה לשידור מיכה קובי, מי שחקר מטעם השב"כ את פרשיית קו 300 לחשוף פרטים שטוען כי לא נאמרו מעולם. בשיחה גלויה הוא מתאר את "קו השבר" שפגע בארגון ומלווה אותו עד לדבריו היום.

​"הגעתי לזירה תוך רבע שעה. זיהיתי מיד שמדובר ב'פרחים' עם מטעני דמה," נזכר קובי. אך לדבריו, הדרמה האמיתית החלה לאחר ההשתלטות וחילוץ בני הערובה

במהלך הריאיון, ​קובי מתאר מסכת של לחצים שהופעלו עליו כדי שימסור גרסה שונה: "אמרו לי ב-12 בלילה שאם לא אספר את הגרסה המקובלת – יאונה לי רע".

בהמשך הריאיון, מדבר קובי על התנהלות השב"כ כיום ועל חלקו של הארגון במחדלי השביעי באוקטובר.

חזרה לשגרה: איך מניעים את הילדים מחדש?

בחלקה השני של התוכנית עלתה לשידור שרית שרם יבין מנהלת "מטיב ילדים המרכז הישראלי לפסיכוטראומה" לדבר על איך חוזרים לשיגרה בצורה הטובה ביותר, איך מנגישים את זה לילדים, ולאלו נורות אדומות צריך לשים לב.

האזינו לתוכנית המלאה בראשית הכתבה

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

