חג השבועות מתקרב אלינו בצעדי ענק, והשילוב בין הרוחניות של חג מתן תורה לגשמיות של עוגות הגבינה ומאכלי החלב, יכול להוות אתגר לא קטן למי שמנסה לשמור על גזרה חטובה לקראת הקיץ. בפרק מיוחד שהוקלט לאחרונה, אירח אלי גוטהלף את ינון אהרונוב, מאמן קונג-פו וקליסטניקס, לשיחה צפופה עבור המאזינים והצופים על כושר, תזונה נכונה והקשר הבלתי נפרד בין בניית הגוף לבניית הנפש.

הבוסט האמיתי של הבוקר: תשכחו ממשקאות אנרגיה

רובנו מתקשים להוריד את קורי השינה בבוקר (כפי שהודה גוטהלף בעצמו במהלך הריאיון), וממהרים לחפש נחמה בכוס קפה שחור חזק או גרוע מכך – במשקאות אנרגיה עמוסי קפאין וסוכר. אהרונוב מנפץ את המיתוס ומציע פתרון טבעי ו"קטלני" (או כפי שהוא מכנה זאת בסלנג האישי שלו: "קטלץ'"): כוס מים עם לימון סחוט על קיבה ריקה.

"הלימון ממריץ את הקיבה, מספק בוסט של ויטמין C ומנקה את הגוף מדלקות בזכות נוגדי החמצון שבו", הוא מסביר. הקפה של הבוקר אולי נותן אשליה של אנרגיה זמינה, אבל הוא מלווה פעמים רבות בנפילת מתח דרסטית זמן קצר לאחר מכן. הגוף, מסביר אהרונוב, הוא מכונה חכמה שיודעת להעיר את עצמה כשהיא מקבלת את הדלק הנכון – וזה מתחיל בראש ובראשונה בשתייה מרובה של מים (לפחות 3 ליטר ביום), ורק אחר כך, בהמשך היום, אפשר לשתות קפה בשביל הכיף.

קליסטניקס: חדר הכושר נמצא בכל מקום

למי שמתרץ את היעדר הפעילות הגופנית בחוסר זמן או בחוסר גישה לחדר כושר, לאהרונוב יש פתרון פשוט: קליסטניקס (אימון משקל גוף). מתברר שאפשר לבנות גוף אסתטי, נקי ושרירי גם בפארק הציבורי, בגינה או בסלון הבית.

אם יש לכם אפילו 10 עד 30 דקות פנויות ביום, תוכלו לייצר שגרת אימונים אפקטיבית. ההמלצה המעשית של אהרונוב למתחילים מבוססת על שלושה תרגילים מרכזיים:

שכיבות סמיכה

כפיפות בטן

מתח

"כל תנועה שבה אדם מזיז את עצמו לצורך כושר – שורפת קלוריות ובונה שריר", הוא מדגיש. ההמלצה היא להתחיל בהדרגה ולהעלות את הרמה לאט לאט, בדיוק כפי שמשקים עץ צעיר כדי שיצמח.

"מסה מלוכלכת" מול שריר נקי: מה באמת קורה בצלחת?

תזונה נכונה היא אבן היסוד של כל תהליך חיטוב. מתאמנים רבים נוטים לאכול כמויות גדולות של מזון כדי לבנות שריר, אך אהרונוב מזהיר מפני תופעה המוכרת כ"מסה מלוכלכת". אכילת המבורגרים או ג'אנק פוד אמנם מכניסה כמות מסוימת של חלבון לגוף, אך היא מגיעה עם עודף של שומנים ומרכיבים מתועשים שהגוף לא באמת צריך, לעומת מקורות חלבון נקיים ואיכותיים כמו 200 גרם חזה עוף טרי.

ומה לגבי שבועות וחגים? אהרונוב מרגיע: מותר להתפנק, לשמוח בחג ולאכול קצת דברים מתוקים, כל עוד שומרים על שגרה והתמדה בשאר הזמן. "הגוף הוא חשבון פשוט", הוא מסביר. אם תקפידו על כושר ותזונה בימי החול, חריגה קטנה בחג לא תהרוס את התוצאות ואת ההתקדמות שלכם.

סוד הקסם שכולם שוכחים: שנת לילה איכותית

אחד הרגעים המפתיעים בשיחה היה הדגש העצום ששם אהרונוב על שעות השינה. מתברר שגם אם תתאמנו חזק ותאכלו מושלם, חוסר שינה יחבל דרמטית בתוצאות. שינה נורמטיבית של 7-8 שעות בלילה (והליכה לישון כבר סביב השעה 22:00) קריטית להתאוששות השריר, לריכוז ולרמות האנרגיה ביום למחרת.

"אדם שלא ישן טוב, האנרגיה שלו פחותה, הוא לא מחובר לעצמו והוא לא מממש את הפוטנציאל שלו".

זוהי נקודה שמתחברת היטב גם לאתגר של להישאר ערניים וממוקדים בליל שבועות, או אפילו ביכולת ללמוד ולהתפלל בריכוז ביומיום. כיבוד הגוף באמצעות שינה ראויה, הוא מכריע.

הילדים, הביטחון העצמי ואפקט הקקאו

כמאמן קונג-פו העובד רבות עם נוער וילדים במסגרות שונות, כולל במגזר החרדי, אהרונוב רואה מקרוב את החשיבות של בניית ביטחון עצמי. קונג-פו – במקור אמנות לחימה שפותחה על ידי ייפ מאן וברוס לי במטרה להגן ולא לפגוע – משמש כיום ככלי לבניית אישיות, במיוחד עבור ילדים הסובלים מעודף מרץ (היפראקטיביות) או מקושי חברתי.

אבל האימון, מתברר, מתחיל בתזונה: הורים רבים נכנעים ונותנים לילדים שוקולד וממתקים כדי לקבל שקט תעשייתי. במקום כריך מרוח בשוקולד מעובד, אהרונוב ממליץ לשלוח אותם לבית הספר עם ביצה קשה. הביצה, לפני שבקעה, מכילה בתוכה ריכוז אדיר של ויטמינים, מינרלים וחלבונים שחיוניים להתפתחות המוח והשרירים של הילד.

הטיפ המנצח שלו לאנרגיה ופוקוס (לצד תחליפים כמו תמר עם אגוזי מלך) - אבקת קקאו 100% טבעי. אמנם טעמה הראשוני מריר ועשוי לחנוק מעט למי שלא רגיל, אבל היא מעלה את רמות האנרגיה והמיקוד לשמיים, בצורה חדה ונקייה בהרבה מכל שוקולד תעשייתי מתוק.

המפתח להכל: התמדה

בסופו של דבר, המסר המרכזי שעבר לאורך כל הראיון הוא מילה אחת: התמדה. בין אם מדובר בכושר גופני, בתזונה או בכל תחום אחר בחיים – ללא התמדה, לא יגיעו תוצאות. אלי גוטהלף עצמו חתם את השיחה בהשראה גדולה ובהתחייבות אישית למאזינים (ולעצמו): מחר בבוקר הוא מתחיל עם כוס מים ולימון, ויוצא לריצת 3 קילומטרים בגן סאקר, כצעד ראשון בחזרה אל מגרש הטניס.

השבועות הזה, לצד עוגות הגבינה בפינת האוכל, זה כנראה גם הזמן המושלם להכניס קצת מים עם לימון, שכיבות סמיכה, והרבה התמדה לשגרה שלנו. חג שמח וספורטיבי!