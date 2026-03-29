רפאל פורטל הוא לא טייפקאסט רגיל. הוא בן 31, חרדי מבטן ומלידה, אב לארבעה ילדים, וגם לוחם מילואים פעיל באוגדת דוד (אוגדה 96) – האוגדה שהוקמה בצה"ל כלקח ישיר מאירועי השבעה באוקטובר. הראיון איתו, שנע בין אימוני השטח בצאלים לבין ספסלי הכולל, מציף את הדילמות העמוקות ביותר בחברה הישראלית סביב סוגיית הגיוס, ונותן הצצה נדירה למורכבות של לוחם חרדי בשטח.

מג'נין לספסל הלימודים – ובחזרה למדים

הסיפור של פורטל מתחיל בגיל 18. לאחר שלא מצא את מקומו בעולם הישיבות הקלאסי של הזרם החרדי, הוא בחר להתגייס לנצח יהודה. במהלך מבצע "צוק איתן" (2014) הוא מצא את עצמו נלחם בג'נין ובטול כרם וצובר ניסיון מבצעי עשיר. אך הדיסוננס הפנימי לא איחר לבוא.

מצד אחד, הוא נחשף לאידיאולוגיה הציונית-דתית שראתה בשירות מלחמת מצווה; מצד שני, הוא הבין שגדולי הדור שעליהם גדל אינם תומכים בדרך זו. "הבנתי מאוד מהר שהכיוון החרדי-תורני הוא הדבר הנכון עבורי", הוא משתף. לאחר שחרורו ונישואיו, הוא עבר להתגורר בבית שמש, הפך לאברך כולל לובש מגבעת וחליפה, והיה בטוח שפרק השירות הצבאי מאחוריו לחלוטין.

השבעה באוקטובר והקמת "אוגדת דוד"

כמו אצל כולם, הבוקר של השבעה באוקטובר טרף את הקלפים. התסכול מכך שאינו יכול לקפוץ להילחם בגלל הפטור ממילואים בער בו. בעקבות פסק הלכה היסטורי של הרב שך (שהתיר יציאה לקרב במקרה של מלחמה של ממש למי שהוכשר לכך), פורטל התייצב ל-70 ימי מילואים בגוש עציון.

ההתפתחות הדרמטית באמת הגיעה כאשר גויס לאוגדת דוד.

הלוחמים מקבלים את כל הציוד הטקטי והנשק האישי לכספת בביתם, מוכנים לזינוק. האיום: פורטל מתאר מציאות שבה צה"ל נערך לאפשרות של חדירת מחבלים מכיוון מזרח ירושלים או השומרון, כשהעוגדה שלו תשמש כ"שכפ"ץ המגן" הראשון.

"צה"ל רוצה לחלן אותנו": ההתנגדות לגיוס בני ישיבות

למרות שהוא החרדי היחיד בפלוגה שלו, ומתאר את הגאווה העצומה שלו כלוחם שמוכן למסור את נפשו, פורטל מתנגד בתוקף ליוזמות לגיוס חרדים בכפייה ומציג משנה מנומקת:

כור היתוך חילוני: לטענתו, צה"ל לא משמש רק כצבא הגנה, אלא כגוף שמטרתו לחלן ולייצר "אדם חדש". הוא נזכר באירוע מהטירונות שבו מפקד נזף בו על כך שאמר שיצעק "שמע ישראל" ברגעיו האחרונים, ודרש ממנו לאמץ את מורשת טרומפלדור של "טוב למות בעד ארצנו" .

הגנה רוחנית: על פי התפיסה התורנית שעליה הוא נשען, לימוד התורה ("תורתו אומנותו") מגן על עם ישראל בפועל, ואסור לנתק תלמידי חכמים מלימודם, גם לא בשעת מלחמת מצווה.

"יש לך 600 אלף חיילים, אל תיגע ב-180 אלף לומדי התורה," הוא טוען ומזהיר שניסיון לגייס בני ישיבות ייכשל לחלוטין ויעמיק את הקרע בחברה הישראלית.

אחת הנקודות המטלטלות ביותר בראיון נוגעת לחשש העמוק ביותר של הציבור החרדי מפני שירות צבאי – אובדן הזהות. פורטל, שחווה את המערכת הצבאית מבפנים כלוחם שומר מצוות, לא מהסס להפנות אצבע מאשימה כלפי "רוח צה"ל" ומטרות החינוך שלו. כדי להמחיש זאת, הוא משתף תקרית צורבת מתקופת הטירונות שלו בנצח יהודה: "המפקד שאל אותנו – 'אם חס וחלילה אתם מקבלים כדור בג'נין ועומדים למות, מה אתם אומרים?' הרמתי את היד ועניתי את התשובה הכי טבעית ליהודי: 'שמע ישראל'. המפקד צעק עליי: 'לא אומרים את זה!'".

במקום הפסוק היהודי השורשי והעוצמתי, המפקד דרש מהחיילים לאמץ את מורשת טרומפלדור של "טוב למות בעד ארצנו", תוך שהוא מבטל את האמונה הדתית בטענה שמדובר ב"גלותיות". האבסורד, מדגיש פורטל, התנפץ לכולנו בפנים בשבעה באוקטובר, כאשר לוחמי שייטת 13 שפרצו לבסיסים השתמשו בדיוק בקריאת "שמע ישראל" כקוד זיהוי כדי לא לירות זה בזה בחשכה. "זה הזיהוי שלנו כיהודים, אבל הצבא ניסה לקחת את זה", הוא קובע.

עבור פורטל, הסיפור הזה – כמו גם הצבת קצינות כדי לפקד על חיילים חרדים (או דתיים מאוד) מתוך אג'נדה מובהקת של שוויון מגדרי – מוכיח שהצבא מנסה לייצר "אדם חדש". "לאחד התפקידים הגדולים של צה"ל קוראים חילון", הוא מסביר. לדבריו, בעוד שעבורו כיום כאדם בוגר ונשוי האיום הרוחני קטן יותר, עבור בחור ישיבה בן 18 מדובר בסכנה ממשית להמשך דרכו הדתית, ולכן מבחינתו השתלבות של בני תורה בצבא היא חציית קו אדום שתוביל להתקלקלות.

יוזמה מהשטח: "סידור טקטי" ללוחמים

החיבור המרתק של פורטל בין העולמות הוליד גם מיזם עסקי-ערכי ייחודי במהלך המלחמה: סידור שטח. מדובר בסידור תפילה טקטי, חסין מים ונוח לנשיאה בתוך האפוד הקרבי, הכולל מצפן מובנה למציאת כיוון התפילה. היוזמה מספקת פתרון פרקטי ללוחמים שמבקשים לשמור על שגרת התפילה גם בלב עזה או לבנון.

הראיון עם רפאל פורטל מציב מראה מורכבת בפנינו. הוא מוכיח שגם בתוך השסע העמוק, ישנם אנשים שחיים את הקונפליקט ביומיום ובוחרים לקחת אחריות מלאה – תוך שמירה נוקשה על זהותם ואמונתם.