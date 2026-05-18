חמאס בחר: זה המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס | אלו הפרטים

שלושה מקורות בכירים בארגון הטרור חמאס אישרו הערב (שני) לעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי כי מוחמד עודה, ששימש עד כה ראש מטה המודיעין הצבאי וחבר במועצה הצבאית העליונה, מונה למפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס - במקום עז א-דין אל-חדאד שחוסל בסוף השבוע בתקיפה מדויקת של חיל האוויר.

המינוי מגיע בעקבות חיסולו של אל-חדאד ביום שישי האחרון, כאשר מטוסי קרב וכלי טיס בלתי מאוישים תקפו את דירת המסתור שבה שהה במרכז רצועת עזה. המבצע, שבוצע בהכוונת מידע מודיעיני מדויק של אמ"ן והשב"כ, הסתיים בפגיעה כירורגית שסיימה את כהונתו הקצרה של אל-חדאד כמפקד הזרוע הצבאית.

סירב בעבר, הסכים עכשיו

על פי אחד המקורות בחמאס, מוחמד עודה קיבל הצעה לעמוד בראש הזרוע הצבאית כבר לאחר חיסולו של מוחמד סינוואר במאי 2025, אך סירב לכך באותה עת. סירובו הוא שהוביל למינויו של עז א-דין אל-חדאד לתפקיד. שני מקורות אחרים בארגון ציינו כי אין בידיהם מידע מאומת לגבי טענה זו.

המקורות בחמאס הדגישו כי עודה היה מקורב במיוחד לאל-חדאד ושמר עמו על קשר רציף, במיוחד בנוגע לתוכניות "חידוש המבנה הארגוני" שגיבש אל-חדאד לאחר חיסולם של מפקדי הזרוע הצבאית הקודמים, מוחמד דף ומוחמד סינוואר. כידוע, שני המפקדים חוסלו במהלך המלחמה בפעולות מדויקות של כוחות הביטחון.

אחראי על הזירה הצפונית ומערך המודיעין

לפי המקורות, עודה כבר החזיק באחריות מבצעית על הזירה הצפונית ועל ניהולה השוטף, לאחר שאל-חדאד מונה לרמטכ"ל הזרוע הצבאית. במסגרת תפקידו, עקב אחרי פעילות המפקדים החדשים של חטיבות עזה והצפון, הן בהיבט הצבאי והן בהיבט הארגוני והלוגיסטי. במקביל, המשיך לשאת באחריות מרכזית על מערך המודיעין של הארגון.

כזכור, חגי אנגרסט, אביו של מתן אנגרסט ששוחרר מהשבי, חשף כי אל-חדאד הגדיר את מתן כ"יהלום" שלו והקפיד להקיף את עצמו בחטופים ישראלים כמגן אנושי. עודה, כראש המודיעין, היה שותף מרכזי בניהול מערך החטופים ובתכנון הביטחוני של הארגון.

מאדריכלי הטבח ב-7 באוקטובר

על פי הדיווח בעיתון הסעודי, מוחמד עודה שימש כראש מטה המודיעין הצבאי והיה אחד ממתכנני הטבח ב-7 באוקטובר. הקשר שלו עם חמאס החל כבר בתקופת האינתיפאדה הראשונה בשנת 1987, והוא גם השתתף בעבר בפעילות יחידת "אל-מג'יד", מנגנון ביטחוני שהקים יחיא סינוואר לצורך איתור משתפי פעולה עם ישראל.

עוד נטען כי לעודה היה תפקיד מרכזי בפיתוח מערך המודיעין בתוך גדודי עז א-דין אל-קסאם, שהפך לאחד המרכיבים המרכזיים בארגון. לפי המקורות, הוא העדיף עבודה חשאית ולא נהג לעבוד בליווי אישי או של נהג, אלא פעל לרוב לבדו מתוך שיקולי ביטחון.

דריכות מבצעית מרבית בדרום

בעקבות חיסולו של אל-חדאד, הרמטכ"ל הורה לפיקוד הדרום לשמור על רמת כוננות ודריכות מבצעית עליונה. הכוחות בשטח הונחו להגיב בעוצמה ובמהירות לכל ניסיון של ארגון הטרור לפגוע בלוחמים בתוך רצועת עזה או לבצע ירי תלול-מסלול ופשיטות לשטח ישראל.

במערכת הביטחון מציינים כי מינויו של עודה מהווה המשך לשרשרת החיסולים של מפקדי הזרוע הצבאית של חמאס. לאחר חיסולם של מוחמד דף, יחיא סינוואר, מוחמד סינוואר ועז א-דין אל-חדאד, ארגון הטרור נאלץ למנות מפקד חמישי בתוך פחות משנתיים. עדכונים נוספים בהמשך.