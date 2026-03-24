תקופת טרום פסח ידועה מאז ומעולם כתקופה מתוחה ועמוסה, אך כשהיא פוגשת מציאות של מלחמה, אזעקות, וילדים ששוהים שעות ארוכות בבית או בממ"ד - סיר הלחץ המשפחתי מאיים לגלוש. בתוכנית כיכר FM, המגיש אלי גוטהלף; אירח את הסטנדאפיסט אורי צייטלין, ויחד עם המטפל יוסי עבדו וקפיצה קומית של "הרבנית בת של מלך", הם פירקו את הגורמים לסטרס והעניקו כלים פרקטיים שיעזרו לכם להגיע לליל הסדר בחיוך, או לפחות - בלי לפרק את החבילה.

כשחרדה פוגשת שגרה: "חוויתי את המלחמה הזו מיליון פעם בראש"

עבור רבים, המלחמה העלתה את מפלס החרדה לשיאים חדשים. אולם, באופן מפתיע, יש מי שהתקופה הזו דווקא הכניסה אותם לפרופורציות. הקומיקאי אורי צייטלין שיתף בגילוי לב מזווית של מתמודד חרדה קבוע: "אני בדרך כלל אדם מאוד לא רגוע. אבל עכשיו, פתאום מגיע טיל על הראש... את התרחיש הזה דמיינתי מיליון פעם לפני כולם. הייתי שם בחרדות שלי, אני פשוט יודע להתמודד".

האתגר האמיתי, כך עולה מהשיחה, הוא לא תמיד הפחד הקיומי, אלא איבוד השגרה והפניות הנפשית. הניתוק ממקורות האנרגיה שלנו, יחד עם העומס הכפול שנופל על בעלי משפחות – מייצרים תשתית מושלמת לחיכוכים.

למה אנחנו באמת רבים בניקיונות? תופעת ה"התקה"

אז למה כל הערה קטנה על פאנלים מלוכלכים או חמץ במקרר הופכת בימים אלו לפיצוץ של ממש? המטפל יוסי עבדו מסביר זאת באמצעות מנגנון פסיכולוגי שנקרא "התקה" (Displacement).

"יש לנו תסכול וכעס כלפי המצב, כלפי הלחץ בחוץ או האווירה הכללית," מסביר עבדו. "אנחנו לא יכולים לצעוק על הממשלה, על הפסח או על המלחמה, אז על מי אנחנו כועסים? אנחנו מעתיקים את הרגש הזה לאנשים הקרובים אלינו ביותר. תוסיפו לזה את העייפות של הניקיונות, את הילדים שבחופש ואת החומרות של פסח - וקיבלתם אווירה נפיצה."

ארגז הכלים: 4 טיפים לשלום בית בפסח ובמלחמה

איך בכל זאת נצלח את הימים הקרובים? צוות התוכנית והמטפל יוסי עבדו גיבשו מספר כללי אצבע שכדאי ליישם כבר היום:

אל תעשו מזבוב פיל: פסח הוא חג של הידורים וחומרות, אבל שלום הבית חשוב יותר. אם לא הספקתם לנקות מגירה מסוימת, או אם בן הזוג לא עמד בדיוק בסטנדרט ההלכתי המחמיר שלכם – שחררו. אל תתקטננו על פרטים קטנים שמעכירים את האווירה ומייצרים "משטר קפדני" בבית. ליל הסדר צריך להיות כיף. חזרו ל"למה" שלכם: קומו בבוקר והזכירו לעצמכם (אפשר אפילו בפתק על המקרר): למה בחרתי בבן/בת הזוג שלי? מה טוב בהם? ממש כמו בחודש הראשון לנישואים בו כל מטלה נעשית באהבה, תזכורת קטנה ל"למה" שלכם תעזור לצלוח את המטלות המייגעות של היום. מצאו לכם "עוגן" מחשבתי (NLP): בזמן התקף לחץ או רגע לפני ריב, המוח שלנו זקוק לניתוק אוטומטי. המגיש אלי גוטהלף שיתף שהעוגן שלו ברגעי משבר הוא אמירת "מזמור לתודה" או שמיעת השיר "ה' יתברך תמיד אוהב אותי" שמזכיר לו מי מנהל את העולם. מצאו את המילה, השיר או הפעולה הקטנה שמאפסים אתכם ברגע, ומחזירים את השליטה לידיים שלכם. צפו בסיטואציה מהצד: כשאתם מרגישים שאתם עומדים להתפוצץ כמו רכבת שדוהרת על 160 קמ"ש, קחו צעד אחורה ודמיינו שאתם צופים בעצמכם מבחוץ. ההבנה שהרגש השלילי הנוכחי הוא זמני ושהוא "לא הכל", מאפשרת לווסת את העוצמות, ללחוץ על הברקס, ולחזור לפרופורציות.

השורה התחתונה: ליל הסדר נועד להיות ערב של חירות, שמחה ואווירה משפחתית. השנה, יותר מתמיד, ההידור האמיתי של פסח הוא לגלות חמלה – כלפי בני הזוג, וגם כלפי עצמנו.