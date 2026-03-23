בזמן שמדינת ישראל מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים מורכבים ואבידות כואבות, ישנו מקום אחד שבו הניצחון נמדד בכל יום מחדש בקולות של בכי ראשון וחיים חדשים. המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, המחזיק בשיא של מעל ל-22,000 לידות בשנה, מוצא את עצמו מתמודד עם מציאות חסרת תקדים: ניהול מערך הלידות העמוס בישראל בצל מלחמה.

בראיון מיוחד אצל אלי גוטהלף, מספרת בת עמי ישראל, מנהלת האחיות באגף אם וילוד בשערי צדק מזה 17 שנה, על ההיערכות הלוגיסטית, הרגעים הדרמטיים תחת אזעקות, והדמעות של התרגשות כשבעלים מגיעים היישר מהחזית אל חדר הלידה.

חדר לידה במקלט: "אף אחת לא צריכה לרוץ לחפש מחסה"

האתגר הראשון והמשמעותי ביותר עם פרוץ המלחמה היה הבטחת שלומן של היולדות, התינוקות ואנשי הצוות. כדי לאפשר רצף טיפולי ללא הפרעות, בוצע מבצע לוגיסטי מהיר.

"כל המערך המיילדותי פועל באופן מלא במקומות ממוגנים," מסבירה בת עמי. "חדרי הלידה הועתקו למתחם ייחודי ופרטי, והמיון המיילדותי הועבר כולו למקלט. המטרה שלנו הייתה ברורה: כשנשמעת אזעקה, היולדות והצוות נשארים במקומם. אף אחד לא צריך לרוץ לשום מקום. גם אם אנחנו באמצע ניתוח קיסרי, השירות נמשך כסדרו והאזעקות פשוט חולפות מעלינו."

לדבריה, מחלקות היולדות, התינוקייה והביוט המלא נותרו במקומן הטבעי מעל הקרקע, שכן אזורים אלו ממוגנים היטב בשגרה. "זה יוצר שתי עולמות מקבילים," היא מתארת בהתרגשות. "בחוץ יש מלחמה, וכאן בפנים אנחנו ממשיכים להביא חיים, ומעניקים ליולדת תחושת ביטחון מוחלטת."

היוזמה החדשה: יחידת זירוז לידה ללא המתנה

תנאי הלחץ של המלחמה משפיעים גם על האופן שבו נשים מגיעות ללדת. הצוות הרפואי מבחין בשתי מגמות עיקריות: יולדות שמגיעות בשלבים מוקדמים מאוד מחשש להיתקע בדרך בזמן אזעקה, ולעומתן כאלו שמגיעות ברגע האחרון ויולדות במהירות רבה.

כדי לתת מענה לעומס ולצורך בשהייה באזורים ממוגנים, פתח בית החולים יחידה ייעודית חדשה צמודה למקלט, המיועדת לנשים הזקוקות לזירוז לידה (השראת לידה). "בעבר נשים היו צריכות להמתין עד שיתפנה חדר לידה," מסבירה בת עמי. "היום, בזכות היחידה החדשה, תהליך הזירוז מתחיל מיד, ללא עיכובים. אנחנו רואים שביעות רצון עצומה מצד היולדות." חשוב לציין כי ההגעה ללידה בשערי צדק אינה דורשת רישום מוקדם.

דרמה בחניון וללדת כשבן הזוג בחזית

אחד הקשיים הגדולים ביותר עבור יולדות בתקופה זו הוא החוסר בבן הזוג, שלעיתים קרובות מגויס למילואים. "יש לנו לא מעט סיפורים על בעלים שפספסו את הלידה כי היו בעזה, או כאלה שהגיעו היישר מהלחימה, ולצערנו גם בעלים שנפצעו במלחמה," משתפת בת עמי. במקרים אלו, צוות המיילדות נכנס לתמונה בעוצמה כפולה, ועוטף את היולדת מאל"ף ועד ת' כדי להעניק לה את התמיכה הנפשית החסרה.

סיפור אחד ממחיש היטב את הדרמה של התקופה: יולדת עשתה את דרכה לבית החולים כאשר נשמעה אזעקה. בני הזוג נאלצו לעצור ולחכות. הלידה החלה להתפתח במהירות ברכב, ועד שהגיעו לחניון בית החולים - התינוק כבר היה בדרך החוצה. "המיילדות שלנו פשוט יצאו בריצה לקראתם לחניון וקיבלו את הלידה שם," היא משחזרת. "היה שם חוסר ודאות גדול בגלל האזעקה בדרך, אבל הכל הסתיים בשלום, והעוצמה של הרגע הזה הייתה בלתי נתפסת."

"שותפות למשהו אלוקי": ניצחון החיים

העבודה במחלקת יולדות בזמן מלחמה מעניקה לצוות הרפואי פרספקטיבה שונה לחלוטין. מול השכול והאובדן שמלווים את החדשות בחוץ, הצוות חווה תחושת שליחות היסטורית.

"יש תחושה של גאווה עצומה ושותפות למשהו אלוקי," מסכמת בת עמי. "כל חווית לידה היא עוצמתית, אבל כשאת יודעת שבחוץ אנשים נהרגים, וכאן את שותפה להמשכיות של העולם ולהבאת חיים חדשים – זו זכות שאין כמותה. זה הניצחון האמיתי שלנו."