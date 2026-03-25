בפרק האחרון צללנו לשני נושאים מהותיים שנמצאים על סדר היום של כולנו: בטיחות הילדים לקראת חג הפסח, והמציאות המורכבת של הכלכלה הישראלית והעולמית בצל המלחמה. אלי גוטהלף אירח באולפן את ליאת ורד חן, מנהלת אגף אסטרטגיה, פיתוח וקהילה בארגון "בטרם", ואת ד"ר תומר פדלון, חוקר עמית במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), שסיפקו תובנות קריטיות למאזינים שלנו.

סכנה בבית: כך תשמרו על הילדים בחופשת החג

תקופת החגים, המאופיינת ביציאה ממושכת משגרה ובשהות ארוכה בבית ללא מסגרות, מובילה לעלייה מדאיגה בתאונות ילדים. הנתונים שהוצגו בראיון ממחישים את גודל הסכנה:

בכל שנה נהרגים בישראל כ-214 ילדים כתוצאה מתאונות.

כ-250,000 ילדים מגיעים מדי שנה לחדרי המיון עקב תאונות.

מתוכם, כ-25,000 ילדים נזקקים לאשפוז בבתי החולים.

הקבוצות הנמצאות בסיכון הגבוה ביותר הן פעוטות בני 0-4, אשר נמצאים בשלבי התפתחות וחקירת הסביבה ואינם מודעים לסכנות, וכן בני נוער בגילאי 15-17 שנוטים להתנהגויות סיכוניות, כגון רכיבה פוחזת על קורקינטים חשמליים.

כדי להבטיח את שלומם של הילדים במהלך ההכנות לפסח, חובה להקפיד על מספר כללי בטיחות קריטיים:

חומרי ניקוי : יש לוודא תמיד שחומרי הניקוי מאוחסנים בארון גבוה ונעול, הרחק מהישג ידם של ילדים. לעולם אין להעביר חומר ניקוי לבקבוק שתייה או לכוס, על מנת למנוע בלבול טרגי.

יש לוודא תמיד שחומרי הניקוי מאוחסנים בארון גבוה ונעול, הרחק מהישג ידם של ילדים. לעולם אין להעביר חומר ניקוי לבקבוק שתייה או לכוס, על מנת למנוע בלבול טרגי. סכנת כוויות במטבח: בזמן הבישולים, יש להקפיד על בישול בלהבות האחוריות של הכיריים ולרוקן תמיד את המים מהמיחמים לאחר השימוש. בנוסף, חשוב מאוד לא להחזיק ילד על הידיים בזמן שמבשלים.

בזמן הבישולים, יש להקפיד על בישול בלהבות האחוריות של הכיריים ולרוקן תמיד את המים מהמיחמים לאחר השימוש. בנוסף, חשוב מאוד לא להחזיק ילד על הידיים בזמן שמבשלים. השגחה אקטיבית: על ההורים למנות מבוגר אחראי שישגיח על הילדים באופן פעיל, במיוחד בקרבת מקורות מים, ולשמש מודל לחיקוי חיובי בהימנעות משימוש בסמארטפון בזמן ההשגחה או בנהיגה.

הפתעה כלכלית: חוסן הבורסה והזינוק בתעשיות הביטחוניות

בחלקו השני של הפרק, ניתחנו את מצב המאקרו-כלכלה העולמית והמקומית. ד"ר פדלון הצביע על מספר מגמות מרתקות:

בניגוד למלחמות עבר, הבורסה הישראלית מציגה חוסן יוצא דופן, עולה בצורה משמעותית ואף רושמת ביצועים העוקפים לעיתים את אלו של וול סטריט.

הרקע הגיאופוליטי המתוח ברחבי העולם, כולל המלחמות באוקראינה ובמזרח התיכון, הוביל מדינות רבות להגדיל באופן חסר תקדים את תקציבי הביטחון שלהן.

כתוצאה מכך, התעשיות הביטחוניות – בהן חברות ישראליות בולטות כמו "אלביט מערכות" – נהנות מביקושי ענק וחוות פריחה חסרת תקדים בשווקים.

הצפי הוא שחברות ביטחוניות נוספות תנצלנה את המומנטום ותצטרפנה למסחר בבורסה בקרוב.

לצד זאת, נידונה השפעתו של הנשיא דונלד טראמפ על השווקים; חוסר הוודאות המאפיין את הצהרותיו ברשתות החברתיות וגישתו הבלתי צפויה, מהווים גורם מתמיד לתנודתיות בבורסות העולמיות ובמחירי הנפט והגז.