המגישים פתחו את התוכנית בתחושות המורכבות המלוות את החזרה לשגרה לאחר ימי החג. השניים ציינו כי השנה מדובר בשנה מעוברת – אתגר לא קטן, אך כזה המזמין עבודה פנימית מתמשכת.

נושא ראשון שעלה לדיון סוער היה תופעת "סוכות הנגידים" שמציפה את הרשתות החברתיות. שוקי סלומון יצא כנגד החיצוניות התופסת את מקום המהות: "סוכות הוא חג של אמונה, המזכיר שהכול בידי השם. כשזה הופך ל'שואו-אוף', לסטטוסים ולסרטונים של 'ראו כמה שמחנו' – זה מפספס את העניין". משה מנס העיר כי יש מי שרואה בכך חלק מ"ושמחת בחגיך", אך השניים הסכימו כי הגבול בין שמחה אמיתית לראוותנות נעשה דק מאוד.

גבול דק נוסף שעמד למבחן הוא שימוש באלכוהול בשמחת תורה. סלומון התריע מפני תופעות של קלות ראש, ליצנות ואיבוד שליטה בעקבות שתייה מופרזת בבתי הכנסת. מנגד, מנס שיתף בחוויה מרגשת מישיבה בהר שמואל, שם צפה בבחור משולב ששתה מעט ופרץ בבכי מזכך מול ספר התורה על דרכו חזרה לעולם התורה: "לעיתים האלכוהול דווקא משחרר מקומות פנימיים וטהורים שנחסמו".

"השתלטות פיראטית": ועדות קבלה בבנייני מגורים

אחד הנושאים הטעונים ביותר שעלו בתוכנית נוגע לוועדות הקבלה החרדיות המתפשטות בערים החרדיות. סלומון שיתף במקרה של תושב בית שמש שקנה דירה לפני מספר שנים, וגילה לאחרונה שלט מתכת שנתלה בבניין מגוריו הקובע כי אין למכור או להשכיר דירות ללא אישור "ועדת קבלה".

"נכנסים לאנשים לקישקעס," תקף סלומון בחריפות. "בודקים את יחוס המשפחה, עדת המשתכנים, ואם יש ילד בצבא. מגיעים יום אחד, מורידים לאדם את ערך הנכס ומשתלטים על הרכוש הפרטי בשם רב כזה או אחר, ללא שום הליך דמוקרטי. זו בושה וחרפה!"

מנס ניסה להבחין בין יישובים סגורים או קהילתיים, המבקשים לשמור על אופי מוגדר בהסכמת התושבים מראש, לבין בניין מגורים עירוני רגיל. סלומון השיב בנחרצות כי בבניין מגורים רגיל, לנקוט בצעדים כאלו מול ציבור ירא שמיים זו פגיעה חמורה בזכויות הקניין והפרט.

מעשר כפול או "בל תשחית"?

בהמשך השיחה הביא מנס עדות מעניינת ממכולת במודיעין עילית: משגיח כשרות נצפה אוסף שקית עמוסה בפירות וירקות משובחים – וזורק אותה ישר לפח, זאת למרות שהסחורה נשאה תעודת הכשר מהודרת של בד"ץ העדה החרדית. לשאלתו, השיב המשגיח כי מדובר בהפרשת תרומות ומעשרות שוב, כשיטת החזון איש.

מנס תהה בקול: "לקחת כמויות כאלו של מזון משובח ולזרוק לפח כשיש רעבים – האם אין בכך משום 'בל תשחית'? למה לא למצוא פתרון הלכתי או חלוקתי למזון?" השניים סיכמו להעלות בתוכניות הבאות מורה הוראה שיעשה סדר בדינים ובפתרונות האפשריים.

תעסוקה, גיוס וסוכות של זיכרון

חלקו האחרון של הדיון הוקדש למצב הביטחוני, למחסור בכוח אדם בצבא ולשילוב חרדים בתעסוקה:

העומס על מערך המילואים: מנס ציטט שיחה עם שי טייב (לשעבר ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצה"ל), שהצביע על הגידול הדרמטי בנטל המילואים – מ-25 ימים פעם בכמה שנים, ל-80 ימי מילואים בשנה כיום.

מסלולי ההכשרה החרדיים: סלומון יצא להגנת תוכניות כמו 'קודקוד' ו'יואב', המעניקות הכשרה מקצועית לאברכים שאינם לומדים וזקוקים לפרנסת משפחתם, והביע תרעומת על עלונים המוקיעים תוכניות אלו: "אדם שצריך לפרנס את ילדיו – מה רוצים שיעשה? למה רק להגיד 'לא' במקום לייצר מסגרות מתאימות?" מנס ציין מנגד כי רבנים רבים דווקא מעניקים את ברכתם באופן אישי לאברכים היוצאים לשוק התעסוקה.

הסוכה כמזכרת כואבת: הדיון נחתם בתופעת השארת הסוכות ברחובות הערים חודשים לאחר החג – דבר הפוגע בסדר הציבורי. מנס שיתף בזיכרון מטלטל מביקורו בקיבוץ ניר עוז לאחר אירועי השבעה באוקטובר, שם עמדו הסוכות יתומות כפי שנזנחו באמצע החג: "זה מעורר כאב עמוק וזיכרון שלא ימחה".

את הפרק חתמו המגישים בתפילה לאחדות בעם ול"סוכת שלום", לפני שהעבירו את רשות הדיבור לפינת הדף היומי עם הרב אסף רצון.