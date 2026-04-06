פרק שני לתוכנית הלייט-נייט "הלילה הזה" מבית 'כיכר השבת', אלי גוטהלף ואורי צייטלין לא מורידים הילוך. אחרי ויכוח קורע על הדיקציה של צייטלין ודיון על השילוב של כנף שרופה בקערת הפסח, הם מארחים פאנל שנע בין הומור שחור לגילויים מרתקים.

הנה הצצה למה שמחכה לכם (בלי ספוילרים!):

יין, נוער גבעות וטראומות מבית הספר

הסופר והעיתונאי טוביה טננבום הגיע לאולפן, ומיד על ההתחלה נבחן באתגר טעימות יין עיוור. המטרה: לזהות כוס יין בשווי 450 שקלים. האם המוח היהודי והניסיון הבינלאומי שלו עזרו לו במשימה?

בהמשך, טננבום שיתף חוויות מפתיעות משהות של חודשים ארוכים לצורך כתיבת ספרו החדש על נוער הגבעות וההתנחלויות. הוא חשף באילו ספרי הגות חסידיים מתעמקים הנערים שם, הטיל פצצה כשהשווה את הכנסת האורחים בהתנחלויות לזו של הפלסטינים, ואפילו חזר אחורה בזמן כדי לספר על שיטות החינוך ה"ייחודיות" שספג מהרב שלו בחיידר.

כולו מרור: הצד המריר של חג הפסח

הסטנדאפיסט אביתר נבו חוזר לאולפן וממשיך למרר את האווירה - הפעם עם זעזוע עמוק מתקופת החגים. נבו פרק תסכול על טירוף הניקיונות מבית אמא. הוא שיתף מדוע צפייה במסילות של חלונות מעוררת בו אימה, לאיזה מצב הגיע אחיו לאחר שנשלח לנקות שקעי חשמל עם מספריים, ולמה לדעתו חייבים להמציא נוהל אחיד לכל הגרסאות של ההגדה של פסח שמתנגשות בשולחן החג.

סודות מהרדיו ואתגר הקמח הגדול

לקראת סיום, איש הרדיו ישראל כהן, שדרן ומנהל התוכניות של "קול ברמה", מתיישב לראיון (כשלצידו שותפו להגשה ברדיו - אורי צייטלין). כהן חשף את מאחורי הקלעים של תחנת הרדיו, וסיפר איך מצא את עצמו מגיש תוכנית במקרה, רק בגלל ששדרן אחר הבריז ברגע האחרון.

אבל רגע השיא הגיע כשכהן שיתף בזיכרון מצחיק מעבודה ישנה במאפיית מצות שבה קיבל את הכינוי "איש הקמח". המנחים החליטו לא להשאיר את הסיפור באוויר, והכינו לו הפתעה שהובילה לסיום הכי בלתי צפוי (ומלוכלך) שאפשר לדמיין.

חג שמח וצפייה מהנה!