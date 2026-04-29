כיכר השבת
אין גבול לשנאה?

היועמ"שית בעוד מהלך חסר תקדים נגד עולם התורה: כך היא מנסה לייבש את תקציבי הישיבות

היועצת המשפטת לממשלה גלי בהרב-מיארה, מצאה עוד מקום בו אפשר לפגוע בעולם התורה והפעם היא דורשת לשלול זיכוי מס מתורמי הישיבות • המשמעות: פגיעה של מיליארדי שקלים והפסקת תמריצים לתורמים של הישיבות | מדובר בעוד צעד נוסף בשורת הגזירות הכלכליות על עולם התורה (חדשות חרדים)

9תגובות
בחורים עמלים על תלמודם בישיבת חברון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בעוד עולם הישיבות מתמודד עם עצירת תקציבי המדינה, מגיעה כעת פגיעה נוספת ממקור בלתי צפוי: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, קובעת בעמדה חדשה שפורסמה באתר דה מרקר, כי יש לשלול הטבות מס מתורמים המעבירים כספים למוסדות תורניים שבהם לומדים בחורים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא.

לפי עמדת היועמ"שית שכאמור דווחה ב'דה מרקר', שתוגש בקרוב לבג"ץ, מתן זיכוי מס לפי 'סעיף 46' למוסדות אלו מהווה "מימון עקיף" שמעודד אי-גיוס. המשמעות המיידית: תורמים - חברות ופרטיים - שעד כה זכו להחזר מס על תרומתם לישיבות, יאבדו את התמריץ הכלכלי, מה שעלול להוביל לעצירה דרמטית של זרם המזומנים למוסדות התורה.

הגר"ד לנדו בשיחה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)

עבודת מטה למיפוי הישיבות

בדיון חסוי שנערך לאחרונה בהשתתפות מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ, סוכם, כך על פי הדיווח, כי הרשות תכין "רשימה שחורה" של מוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס. עבודת המטה אמורה להסתיים עד סוף חודש מאי, אז תשיב המדינה לבג"ץ על העתירה שהגישה תנועת 'ישראל חופשית'.

גורמים ממשלתיים מעריכים כי מדובר ב"פצצה כלכלית". המוסדות התורניים בישראל נשענים על תרומות בהיקף של מיליארדי שקלים בשנה. שלילת הטבת המס לא רק תפגע במוטיבציה של התורמים, אלא תסמן את המוסדות הללו ככאלו שנמצאים תחת סנקציות מדינתיות.

שרשרת של גזירות כלכליות

המהלך על התרומות אינו עומד בפני עצמו. הוא מצטרף לשורת פסיקות דורסניות של בג"ץ מהתקופה האחרונה, שמטרתן לייצר "מנוף לחץ" כלכלי על הציבור החרדי:

  • ביטול סבסוד המעונות - פגיעה ישירה בנשות האברכים
  • שלילת הנחות בארנונה - העלאת יוקר המחיה באלפי שקלים למשפחה
  • חסימת 'דירה בהנחה' - הקפאת הגרלות הדיור עבור מי שלא שירת
  • תחבורה ציבורית - ביטול הנחות המוקנות לבני ישיבות

כידוע, הגרלת 'מחיר מטרה' ל-8,000 יחידות דיור, שהייתה אמורה להיפתח באמצע חודש ניסן, הוקפאה עד להודעה חדשה, כדי להבטיח שבני הישיבות לא יוכלו להשתתף בה בתנאים הקיימים.

סעיף 46 - מה עומד על הפרק?

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מאפשר לתורמים לעמותות מוכרות לקבל זיכוי ממס בשיעור של עד 35% מסכום התרומה. עבור מוסדות תורניים, מדובר במקור הכנסה קריטי שמאפשר להם להמשיך בפעילותם.

רו"ח יואל וינטרוב, מומחה בתחום, הסביר בתוכנית 'כיכר FM' כי הרפורמה החדשה בקבלות על תרומות נולדה כחלק ממאבק רחב של רשות המסים בדיווחים כוזבים. לדבריו, רפורמת "חשבוניות ישראל" לבדה יצרה חיסכון של כחמישה מיליארד שקלים לקופת המדינה.

אולם כעת, המהלך של היועמ"שית הופך את הכלי הזה לנשק נגד עולם התורה. החידוש המרכזי הוא חובת דיווח מקוון מצד העמותות, כאשר כל תרומה שתרצה להעניק זיכוי ממס חייבת להיות מדווחת דיגיטלית - והמדינה תוכל לסרב לאשר את הזיכוי למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס.

כזכור, השר יריב לוין, בריאיון לאולפן 'כיכר השבת', תקף בחריפות את פסיקת בג"ץ בנושא הסנקציות: "תרשה לי להיות מופתע מהפסיקה הזו, איזו הפתעה", השיב בציניות. "אני בכלל חשבתי שבג"ץ יגן על זכויות האדם, ישמור על זכויות הילדים, בוודאי על התינוקות, לא ינסה להוריד אנשים מתחת לקו העוני".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
אל דאגה, יש דין ויש דיין.
שושי
נכון מאד. ועושה רושם שהדיין חם על עולם התורה בשנים האחרונות, אולי יש מקום לחשבון נפש?...
אורח לרגע
2000 שנה רדפו את לומדי התורה, זה לא חדש. רק כואב הלב שהפעם אלו יהודים במדינת היהודים.
משהי
6
אם הם יעשו את זה החרדים בחו"ל יצטרפו ל-BDS
נחמן
5
פתרון פשוט, לפתוח ישיב קטנה נפרדת, ולהכניס לשם את התרומות, שעליהם רוצים אישור מס
איציק
4
מה אם השליח החרדי של הנשיא טראמפ לענייני אנטישמיות הרב קפלון? אפשר לפנות אליו?
ישי
3
אזרח אחד מגיע למשרד ממשלתי כדי להוציא אישור מסוים. הוא ניגש לפקיד הכי קשוח במחלקה, כזה שרואים עליו שהוא נהנה להגיד "חסר לך טופס". האזרח מגיש לו ערמה ענקית של מסמכים. הפקיד עובר עליהם אחד אחד בעיניים מצומצמות, מנסה למצוא פגם. "תעודת זהות?" שואל הפקיד."הנה," עונה האזרח."אישור מהעירייה?""בבקשה.""חתימה
בבקשה לקרוא את הבדיחה
2
ישר ולעניין: עצור, מה שאתה יוזם תקוע
ראשי תיבות יועמשית
1
תני רב יוסף בזוזי ובזוזי דבזוזי (כתובות קיב' ב')
אלחנן

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר