בעוד עולם הישיבות מתמודד עם עצירת תקציבי המדינה, מגיעה כעת פגיעה נוספת ממקור בלתי צפוי: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, קובעת בעמדה חדשה שפורסמה באתר דה מרקר, כי יש לשלול הטבות מס מתורמים המעבירים כספים למוסדות תורניים שבהם לומדים בחורים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא.

לפי עמדת היועמ"שית שכאמור דווחה ב'דה מרקר', שתוגש בקרוב לבג"ץ, מתן זיכוי מס לפי 'סעיף 46' למוסדות אלו מהווה "מימון עקיף" שמעודד אי-גיוס. המשמעות המיידית: תורמים - חברות ופרטיים - שעד כה זכו להחזר מס על תרומתם לישיבות, יאבדו את התמריץ הכלכלי, מה שעלול להוביל לעצירה דרמטית של זרם המזומנים למוסדות התורה.

עבודת מטה למיפוי הישיבות

בדיון חסוי שנערך לאחרונה בהשתתפות מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ, סוכם, כך על פי הדיווח, כי הרשות תכין "רשימה שחורה" של מוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס. עבודת המטה אמורה להסתיים עד סוף חודש מאי, אז תשיב המדינה לבג"ץ על העתירה שהגישה תנועת 'ישראל חופשית'.

גורמים ממשלתיים מעריכים כי מדובר ב"פצצה כלכלית". המוסדות התורניים בישראל נשענים על תרומות בהיקף של מיליארדי שקלים בשנה. שלילת הטבת המס לא רק תפגע במוטיבציה של התורמים, אלא תסמן את המוסדות הללו ככאלו שנמצאים תחת סנקציות מדינתיות.

שרשרת של גזירות כלכליות

המהלך על התרומות אינו עומד בפני עצמו. הוא מצטרף לשורת פסיקות דורסניות של בג"ץ מהתקופה האחרונה, שמטרתן לייצר "מנוף לחץ" כלכלי על הציבור החרדי:

ביטול סבסוד המעונות - פגיעה ישירה בנשות האברכים

שלילת הנחות בארנונה - העלאת יוקר המחיה באלפי שקלים למשפחה

חסימת 'דירה בהנחה' - הקפאת הגרלות הדיור עבור מי שלא שירת

תחבורה ציבורית - ביטול הנחות המוקנות לבני ישיבות

כידוע, הגרלת 'מחיר מטרה' ל-8,000 יחידות דיור, שהייתה אמורה להיפתח באמצע חודש ניסן, הוקפאה עד להודעה חדשה, כדי להבטיח שבני הישיבות לא יוכלו להשתתף בה בתנאים הקיימים.