הההפגנות מתפזרות

בג"ץ קיבל את העתירה; לא יתבצע ניתוח לפעוטות שנספו באסון בירושלים

אחרי שעות רבות של עימותים, בג"ץ שדן בעתירה שהוגשה נגד הניתוח של הפעוטות מאסון המעונות בשכונת רוממה, פרסם את פסיקתו, לפיה לא יתבצע ניתוח בפעוטות - כפי רצון המשפחות (חדשות)

ההפגנות היום בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

אחרי שעות רבות של דיונים ובמקביל עימותים סוערים בכל רחבי הארץ, בג"ץ פסק לפני זמן קצר (שלישי), כי לא יתבצע ניתוח בפעוטות שנספו באסון במעון בשכונת רוממה בירושלים.

הערעור הוגש על ידי המחלקה המשפטית של זק"א נגד החלטת בית משפט השלום בירושלים לאשר נתיחה בגופות שני הפעוטות שנפטרו באסון הקשה במעון בירושלים.

בדיון ייצג את המשפחות עו"ד דרור שוסהים מהמחלקה המשפטית, והשתתפו בו מנכ"ל זק"א דובי ויסנשטרן, לאחר שמיעת הטיעונים, החליט בג״ץ לקבל את עמדת זק״א והמשפחות וקבע כי לא תבוצע נתיחה בגופות הפעוטות, תוך הדגשת הצורך בשמירה מרבית על כבודם.

עו"ד דרור שוסהים שיצג את המשפחות מטעם זק״א מסר: "מדובר בהחלטה חשובה המבטאת רגישות אנושית וכבוד למת, תודה לשופטים שהבינו."

לאחר פסיקת בג"ץ שלאחריה תתאפשר קבורת הפעוטות שנספו, ההפגנות הרבות שהיו ברחבי בארץ נגד ניתוח הגופות מפוזרות ברגעים אלו.

