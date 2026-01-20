הההפגנות מתפזרות בג"ץ קיבל את העתירה; לא יתבצע ניתוח לפעוטות שנספו באסון בירושלים אחרי שעות רבות של עימותים, בג"ץ שדן בעתירה שהוגשה נגד הניתוח של הפעוטות מאסון המעונות בשכונת רוממה, פרסם את פסיקתו, לפיה לא יתבצע ניתוח בפעוטות - כפי רצון המשפחות (חדשות)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 16:39