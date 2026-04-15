כיכר השבת
"לא הייתה הצדקה"

"פגיעה חמורה בשבת קודש": הוגשה תלונה חריפה נגד שופטי בית המשפט העליון

ח"כ ינון אזולאי הגיש תלונה רשמית נגד השופטים יצחק עמית, חאלד כבוב ויחיאל כשר • "הפכו את השבת ליום עבודה ללא הצדקה של פיקוח נפש" | רמיסת שלטון החוק ורגשות הציבור (חרדים)

הרב הראשי רבי קלמן בר נגד הבג"ץ (צילום: דוברות הרבנות)

חבר הכנסת ינון אזולאי () הגיש הבוקר (רביעי) תלונה חריפה לנציב תלונות הציבור על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, נגד שלושה משופטי בית המשפט העליון שקיימו דיון ונתנו החלטות שיפוטיות בעיצומו של יום השבת הקודש.

במוקד התלונה עומדים השופטים יצחק עמית, חאלד כבוב ויחיאל כשר, אשר דנו בשבת האחרונה בעתירה שעסקה בהגבלות התקהלות לצורך הפגנות במהלך מלחמת "שאגת הארי".

"לא היה צל של פיקוח נפש"

במכתב התלונה מציין ח"כ אזולאי כי השופטים רמסו ברגל גסה את חוק שעות עבודה ומנוחה ואת הסטטוס-קוו שנשמר בישראל עשרות שנים. "מדובר בהתנהלות העולה כדי פגיעה של ממש בשלטון החוק ובאמון הציבור ורגשותיו", נכתב בתלונה החריפה.

אזולאי תוקף בחריפות את הטענה כאילו היה מדובר בדחיפות המצדיקה חילול שבת: "ההחלטה לקיים דיון בשבת מעידה כי לא הייתה דחיפות של ממש, ודאי שלא דחיפות העולה כדי 'פיקוח נפש' כנטען". לדבריו, העובדה שהדיון הסופי נקבע ממילא לימי חול לאחר מכן, מוכיחה באופן חד משמעי כי ניתן היה להמתין לצאת השבת.

"השבת היא לא יום עבודה של בג"ץ"

חבר הכנסת מדגיש בתלונתו כי השופטים לא רק פגעו ברגשות הציבור הדתי והחרדי, אלא גם בזכויותיהם של עובדי המדינה, השוטרים והמשיבים לעתירה, שנאלצו לעבוד ביום המנוחה ללא היתר כדין ובניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה.

"השבת היא נכס לאומי ודתי של העם היהודי", מסכם אזולאי את מכתבו, ודורש מהנציב לבדוק לעומק את התנהלות ההרכב ולקבוע נורמות ברורות שימנעו הישנות של מקרים כאלו בעתיד, בהם מערכת המשפט פועלת בשבת קודש ללא צורך מבצעי או בטיחותי דחוף.

יצוין כי בימים האחרונים התעוררה סערה נוספת בעקבות אמירה שנקלטה במיקרופונים במהלך דיון בבג"ץ, בה נציג העותרים נשמע אומר "אנחנו נפרק את עולם התורה", דבר שעורר זעזוע עמוק בציבור החרדי והדתי.

מכתב הרבנות (צילום: דוברות הרבנות)

התלונה מצטרפת לשורה של מחאות נגד מה שכונה "פגיעה חוזרת ונשנית בקדושת השבת ובערכי היהדות". מועצת הרבנות הראשית קבעה בהחלטתה כי "החלטה האם מדובר בפיקוח נפש היא החלטה תורנית שחייבת להיבחן על ידי הגורמים האמונים על כך", ולא על ידי שופטי בית המשפט.

כעת נותר לראות כיצד יגיב נציב תלונות הציבור על השופטים לתלונה החריפה, ואם יינקטו צעדים כלשהם בעקבותיה.

התלונה שהוגשה
התלונה שהוגשה
התלונה שהוגשה
התלונה שהוגשה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר