חבר הכנסת ינון אזולאי (ש"ס) הגיש הבוקר (רביעי) תלונה חריפה לנציב תלונות הציבור על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, נגד שלושה משופטי בית המשפט העליון שקיימו דיון ונתנו החלטות שיפוטיות בעיצומו של יום השבת הקודש.

במוקד התלונה עומדים השופטים יצחק עמית, חאלד כבוב ויחיאל כשר, אשר דנו בשבת האחרונה בעתירה שעסקה בהגבלות התקהלות לצורך הפגנות במהלך מלחמת "שאגת הארי".

"לא היה צל של פיקוח נפש"

במכתב התלונה מציין ח"כ אזולאי כי השופטים רמסו ברגל גסה את חוק שעות עבודה ומנוחה ואת הסטטוס-קוו שנשמר בישראל עשרות שנים. "מדובר בהתנהלות העולה כדי פגיעה של ממש בשלטון החוק ובאמון הציבור ורגשותיו", נכתב בתלונה החריפה.

אזולאי תוקף בחריפות את הטענה כאילו היה מדובר בדחיפות המצדיקה חילול שבת: "ההחלטה לקיים דיון בשבת מעידה כי לא הייתה דחיפות של ממש, ודאי שלא דחיפות העולה כדי 'פיקוח נפש' כנטען". לדבריו, העובדה שהדיון הסופי נקבע ממילא לימי חול לאחר מכן, מוכיחה באופן חד משמעי כי ניתן היה להמתין לצאת השבת.

"השבת היא לא יום עבודה של בג"ץ"

חבר הכנסת מדגיש בתלונתו כי השופטים לא רק פגעו ברגשות הציבור הדתי והחרדי, אלא גם בזכויותיהם של עובדי המדינה, השוטרים והמשיבים לעתירה, שנאלצו לעבוד ביום המנוחה ללא היתר כדין ובניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה.

"השבת היא נכס לאומי ודתי של העם היהודי", מסכם אזולאי את מכתבו, ודורש מהנציב לבדוק לעומק את התנהלות ההרכב ולקבוע נורמות ברורות שימנעו הישנות של מקרים כאלו בעתיד, בהם מערכת המשפט פועלת בשבת קודש ללא צורך מבצעי או בטיחותי דחוף.

יצוין כי בימים האחרונים התעוררה סערה נוספת בעקבות אמירה שנקלטה במיקרופונים במהלך דיון בבג"ץ, בה נציג העותרים נשמע אומר "אנחנו נפרק את עולם התורה", דבר שעורר זעזוע עמוק בציבור החרדי והדתי.