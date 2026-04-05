"שופטי בית המשפט העליון הרימו יד בתורת משה - ולא נשתוק על כך", המחאה העצומה והכואבת נגד שופטי בג"ץ, שהתירו בעיצומה של שבת קודש לקיים הפגנות של עד 600 איש ב'הבימה' למרות הנחיות פיקוד העורף ומצב החירום, מעלה זעם ציבורי חסר תקדים. "כיכר השבת" עם הקולות הבולטים.

פעיל שמאל מוכר, שהיה חרדי בעברו, הגיש בג"ץ יחד עם עוד ארגון שמאל, כנגד האיסור להפגין נגד המלחמה בכיכר הבימה בעיר תל אביב. העתירה הוגשה בערב החג, ביום רביעי והמדינה שהייתה אמורה להשיב על כך, לא הספיקה עד ליום שישי, שכן מה לעשות, במדינה יהודית, היהודים חוגגים את ליל הסדר ונמצאים עם המשפחות. בג"ץ ש"לממרבה הפלא", החליט שמדובר בעתירה חשובה שאי אפשר לדחות אותה, החליט לדון בה בעיצומו של יום השבת, תוך רמיסה מחפירה של קדושת השבת והמדינה היהודית. מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06 המרפסות קרסו: כוחות חילוץ מאתרים נעדרים בזירה קשה בחיפה | תיעודים אריה רוזן | 05.04.26 הרבנים הראשיים בעבר ובהווה, הפוליטיקאים החרדים ושורת אישי ציבור התקוממו כנגד מוטיבציית היתר של שופטי בג"ץ והוציאו הודעות חריפות כנגד השופטים, אך בציבור התעוררה תערומת גדולה יותר גם כנגד הפוליטיקאים שעד עכשיו, לדבריהם לא באמת עשו משהו. רב קהילה חשוב משכונת רמות בירושלים, אומר הבוקר בזעם ל'כיכר השבת': "אם לא די בכך שכל הקניונים ובתי הבילוי פתוחים לרווחה, בלי שפיקוד העורף יתנו להם הנחיות מיוחדות, דווקא את המקומות הקדושים שלנו, שבזכותם אנו יושבים פה בארץ ובשמם אנו נלחמים את המלחמה הזו - עומדים סגורים ומבוישים". רב נוסף מירושלים אומר בזעם ל'כיכר השבת': "איך ייתכן ששוק מחנה יהודה בירושלים, הכל פתוח והמבלים מבלים שם בלי שיש להם באמת אפשרות להתמגן בשעת חירום - פתוח וזה לא מעניין אף אחד, אבל הכותל המערבי והמקומות הקדושים סגורים בקפדנות ומעקב בלתי פוסק. איפה הרגש היהודי שלנו נעלם, ובמיוחד בשעה כזו?". עסקן חרדי מוכר, אומר הבוקר ל'כיכר השבת': "אנחנו חייבים להפסיק לשתוק, לא ייתכן שכך ירמסו את האמונה שלנו ואנו ניתן את הלחי שלנו לכל גחמה ונשב בשקט? מה זו החוצפה הזו שהכותל המערבי סגור, והפגנות ניתן לקיים? הכי מרתיח זו התגובה של הרשות השופטת שהגיבה לזעם הציבורי". לדברי אותו עסקן: "מה הרשות השופטת אומרת בתגובתה? שהמדינה לא נתנה תשובה ולכן היה פיקוח נפש לדון בכך בשבת? אתם שומעים את ההזייה? המדינה לא נתנה תשובה, כי אנחנו בחג והפגנה נגד המדינה בכזו שעה, היא ממש לא פיקוח נפש ולא צריך לדון בכך בשבת, פשוט הזייה מה שקרה כאן וזו סטירת לחי מצלצלת מאלו השופטים שיושבים במגדל השן ונותנים הנחיות לנתינים שלהם, אסור לנו לשתוק על דבר כזה". עוד גורם חרדי מוכר אומר ל'כיכר השבת': "אם אנחנו ציבור מאמין ואם אנחנו נלחמים עכשיו בשם התנ"ך על הארץ שלנו, אז אנחנו חייבים לכבד את המסורת, לא ייתכן לפגוע באופן כל כך עמוק במסורת היהודית, זו ההזדמנות אולי הטובה ביותר לפתוח במאבק בלתי מתפשר בו כל האמצעים יהיו כשרים, זה קרב על חיינו הרוחניים במדינה היהודית, אסור לוותר ולשבת בשקט בבית, חייבים ללחום את מלחמת השם".

לסיכום, אומרים מספר עסקנים הבוקר ל'כיכר השבת', "אין ספק שהפוליטיקאים החרדים שוב כשלו בכך שלא נלחמ מלחמה של אריות כנגד סגירת המקומות הקדושים, אך כעת ניתן האות לתקן ונשקלים מספר צעדים על פסיקת בג"ץ הזו וכן מחשבות לעתיד על בית המשפט העליון הורפורמה המשפטית שלא היה לנו עניין בה, אך לאחר שאנחנו רואים איך השופטים צוחקים לנו ספנים, זה הזמן לעשות חישוב מסלול מחדש".

כזכור, ברשות השופטת שיגרו הודעה המנסה להסביר את המהלך המביש של השופטים, אך התגובה הייתה יותר קשה לעיכול וממנה היה ניתן להבין את הניתוק של השופטים, בהודעה נכתב: ״מדובר בסוגיה של פיקוח נפש״.

עוד נכתב: "על מנת לדון בעתירה ולסיים את העיסוק בה לפני כניסת השבת נקבע באופן חריג דיון בעתירה ביום שישי, במהלך פגרת הפסח.

משטרת ישראל הגיבה: "לאחר עיון בתגובת הרשות השופטת כעולה בכתבה, נעמיד דברים על דיוקם. בניגוד מוחלט לנטען, הרי שבפועל משטרת ישראל הציגה את עמדתה לבג״צ טרם כניסת השבת! יתרה מזאת ובניגוד לנטען, רק פיקוד העורף התבקש להציג מתווה מוצע לקיום המחאות. בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם נדגיש כי לנוכח החלטת בג״צ ולשם מימושה, מאות שוטרים הופעלו תוך סיכון חייהם, ואף נאלצו לחלל את השבת".

תגובת הרבנים

"מה כבודו ציפה מהם? מישהו מצפה מהחילונים האלו? כל השופטים האלו הם חילונים כופרים", אמר הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף אמש בשיעורו.

"לא דת ולא דין - שבת, חזיר, עריות, הכל יש להם. אין מה לצפות מהם. כבודו ינסה לבקש מחר יותר מ-50 - שלוש מאות, ישאל: למה עושים אפליות? עושים הפגנה של קפלן 600 - גם בכותל צריך 600! תהיה אזעקה ייכנסו מיד למנהרה מה קרה? גם בכותל צריך 600. אבל אין מה לתלות תקוות ברשעים האלו", הטיח הגאון רבי יצחק יוסף בשופטי בג"ץ.

"השם יעזור שיבוא משיח צדקנו ויהיה השיבה שופטנו כבראשונה, כל האלו הרשעים... שייקח אותם..."

הרב סיפר כי "מרן היה מדבר רגוע, כשהיה מדבר על שופטים - וואי! הוא כל כך היה כועס הוא לא סבל אותם, הוא הבין שאלו ממשיכי דור ההשכלה שונאי ישראל. הוא שנא אותם את השופטים. כל הצרות שלנו בעניני דת ומדינה גם גיוס בחורי הישיבות כל זה בגלל השופטים הרשעים הללו, הקב"ה ישמיד אותם".

הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד יוסף, תקף אמש בחריפות חסרת תקדים נגד שופטי בג"ץ שבעיצומה של השבת דנו במכסות המשתתפים בהפגנות בתל אביב. בדבריו ציין: ״זה מעשה בלתי חוקי במדינת היהודים. השופטים האלו יושבים בשבת ומחייבים את המדינה להשיב בניגוד לחוק״.

הראשון לציון הוסיף כי מדובר בגישה חד-צדדית של שופטים שהפכו לאויבי היהדות: ״אין היום יהודי דתי אחד שנותן אמון בחבורה החצופה הזו. הם מופקרים ורומסים את התורה הקדושה שלנו. אנחנו נילחם בכל כוחנו על זהותה של המדינה, ובסופו של דבר - היהדות תנצח״.

במהלך דבריו תקף הרב את התנהלות השופטים: ״שופטי בג"ץ – מתנהגים בהפקרות בכל מה שקשור למסורת היהודית. בכל מה שנוגע לדת ישראל, הם רומסים את הדת ואין להם שום רגישות כלפי הציבור הדתי. אלה שופטי בג"ץ. השופטים הללו ישבו היום, בדחיפות רבה, ביום שבת קודש, כדי לפסוק כמה אנשים מותר שיגיעו להפגנות נגד הממשלה."

על ההתערבות בשיקולי הביטחון והאפליה מול קדושת הכותל: "יש את פיקוד העורף, שיש לו שיקול דעת וצריך לשקול את סוגיית הסכנה. אבל מעליו, כך מסתבר, יש מי שחושבים שהם מבינים יותר בענייני סכנה – שופטי בג"ץ. הם ישבו ביום שבת קודש. כן, ביום שבת קודש. זה בלתי חוקי. במדינת היהודים, יושבים שלושה שופטים, רומסים את החוק, ומקבלים החלטה ביום שבת לחייב את המדינה לאפשר הפגנות."

הרב השווה בכאב את המצב לסגירת הכותל המערבי: "אנחנו כל כך אוהבים את הכותל המערבי, ואינני חושב שערך ההפגנות בעיניהם חשוב יותר מקדושת הכותל שלנו – והכותל סגור עכשיו. מאז תחילת המלחמה אנחנו מצייתים להוראות. בכל חג מתקיימת ברכת כהנים גדולה עם עשרות אלפים, אבל אנחנו מבינים את המצב. השנה יקיימו כנראה ברכת כהנים מצומצמת, חמישים איש בתוך המנהרות, כדי לא להפסיק את המסורת."

תגובות הפוליטקאים

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר:

"החלטת בית המשפט העליון שניתנה בשבת מסכנת את המפגינים, השוטרים והלוחמים.

אפילו בהר הבית, בכותל ושאר המקומות הקדושים פיקוד העורף לא מאפשר למתפללים להגיע - אבל בג״צ בשבת מנפק עוד החלטה שפוגעת בביטחון השוטרים והאזרחים.

לאפשר למפגינים לצפצף על החוק רק בגלל שהם מפגינים נגד מדינת ישראל ? לתת החלטה הדורשת מפיקוד העורף והמשטרה להגיב בשבת תוך שעה אחת??

הגיע הזמן לשאול: שופטי בגצ שמקבלים החלטות כאלה, אתם של ישראל?"

חה"כ שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה:

‏"כל מה שצריך לדעת על בג"ץ.

כשאנשים שביקשו להתפלל הציגו בפני שופטי בג"ץ ב-2020 הבדלים באכיפה על מגבלות הקורונה בהפגנות לעומת תפילות, הם פיהקו...

כשהוצגו עכשיו לשופטי בג"ץ ההבדלים באכיפה של מגבלות פיקוד העורף בין ההפגנות לבין התקהלויות אחרות הם דרשו בהיסטריה תשובות, תוך כדי שבת."

ח"כ מאיר פרוש: "אין גבול לניתוק של שופטי בג"ץ מכל בדל של מסורת ישראל. אחרי שרודפים את לומדי התורה, פוסקים פעם אחר פעם נגד תורת ישראל, כעת הם גם רומסים את השבת. ייתכן והם יכולים להיות שופטים במערכת המשפט באנגליה, בארץ ישראל מתאים שיהיו שופטים עם זיק יהודי".

מהרשות השופטת נמסר:

על מנת להדוף פייק ניוז ביחס לפסיקת בג"ץ מהיומיים האחרונים, אלו העובדות:

- העתירה – שנסבה בין היתר על אישורים להפגנות במוצאי שבת ה-4.4.2026, נפתחה בבית המשפט העליון ביום רביעי, 1.4.2026, ערב פסח. לעתירה צורף מכתב של העותרים מיום 29.3.2026 שהופנה לפיקוד העורף אך נותר ללא מענה מצד פיקוד העורף.

- על מנת לדון בעתירה ולסיים את העיסוק בה לפני כניסת השבת נקבע באופן חריג דיון בעתירה ביום שישי, במהלך פגרת הפסח.

- המדינה לא גיבשה עמדה בנושא לפני הדיון שהתקיים בשישי, והוא נערך מבלי שהוגשה תגובה בכתב.

- חרף בקשות הרכב השופטים, פיקוד העורף והמשטרה סירבו לתת עמדה ביחס להפגנות במהלך יום השישי, ועמדו על כך שהעמדה בנושא תימסר ביום שבת, לאחר שאתרי ההפגנות ייבדקו על ידם.

- בנסיבות אלו, ובלית ברירה, עמדתו העדכנית של פיקוד העורף הועברה לידי בית המשפט רק במהלך יום השבת.

- המדינה אף הסכימה, באופן חריג, לבקשת העותרים לקיים דיון במהלך השבת בנושא. ההרכב לא נעתר לבקשה לקיים דיון בשבת, ושתי ההחלטות שניתנו במהלך השבת ניתנו לאחר התייעצות טלפונית בין השופטים, כך שאף עובד לא הובא לבית המשפט.

- ברי כי מדובר בסוגיה של פיקוח נפש הקשורה לביטחונם של המפגינים והשוטרים (ראו תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), התשל"א-1971), ומכאן חובתו של בית המשפט לתת מענה לסוגיה עוד במהלך השבת, על מנת לקבל החלטה שתנחה את כלל הגורמים המעורבים, לרבות משטרת ישראל ופיקוד העורף."