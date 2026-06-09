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מאות קיצונים חוסמים את בית שמש ומפונים בכוח; סלעי ענק נגררו לכביש

מאות מפגינים קיצונים יצאו לחסום צירי תנועה ברחובות בית שמש, במחאה על מעצרם של חבריהם החשודים בפריצה לתחנת המשטרה בעיר בשבוע שעבר. המפגינים גררו אל תוך הכביש סלעי ענק. המשטרה איימה לפנות בכוח (חרדים)

כיכר השבת
2תגובות
| צילום: צילום: דוברות המשטרה

בבית שמש יצאו היום (שלישי) להפגין מאות קיצונים, בעקבות מעצר חבריהם החשודים בפריצה לתחנת המשטרה בעיר בשבוע שעבר.

מהמשטרה נמסר כי "​מאות מפרי סדר חוסמים את צירי התנועה, ובכך משבשים את הסדר הציבורי במקום". המפגינים אף גררו אל תוך הכביש סלעי ענק, כדי לחסום את התנועה במקום.

​קצין משטרה הכריז על הפרת סדר לא חוקית וכרז למפגינים להתפנות מהציר, תוך שהבהיר כי ככל שלא ייענו להנחיה - יבוצע שימוש בכוח.

"​כוחות המשטרה ולוחמי היס"מ פועלים ונערכים במקום על מנת להשיב את הסדר על כנו ולפתוח את נתיבי הנסיעה לציבור משתמשי הדרך", מסרה המשטרה.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

"​משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק. יחד עם זאת, לא נאפשר הפרה בוטה של הסדר הציבורי תוך פגיעה בחופש התנועה, ונפעל בנחישות להשבת הסדר הציבורי על כנו".

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0 תגובות

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2
לפחות הפעם קרוב לבית
חחחחח
1
למה אתם כותבים "קיצונים" הם היחידים שבאמת עובדים לביטול גזירת הגיוס
יעקב

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