בבית שמש יצאו היום (שלישי) להפגין מאות קיצונים, בעקבות מעצר חבריהם החשודים בפריצה לתחנת המשטרה בעיר בשבוע שעבר.
מהמשטרה נמסר כי "מאות מפרי סדר חוסמים את צירי התנועה, ובכך משבשים את הסדר הציבורי במקום". המפגינים אף גררו אל תוך הכביש סלעי ענק, כדי לחסום את התנועה במקום.
קצין משטרה הכריז על הפרת סדר לא חוקית וכרז למפגינים להתפנות מהציר, תוך שהבהיר כי ככל שלא ייענו להנחיה - יבוצע שימוש בכוח.
"כוחות המשטרה ולוחמי היס"מ פועלים ונערכים במקום על מנת להשיב את הסדר על כנו ולפתוח את נתיבי הנסיעה לציבור משתמשי הדרך", מסרה המשטרה.
"משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק. יחד עם זאת, לא נאפשר הפרה בוטה של הסדר הציבורי תוך פגיעה בחופש התנועה, ונפעל בנחישות להשבת הסדר הציבורי על כנו".
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