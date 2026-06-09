בבית שמש יצאו היום (שלישי) להפגין מאות קיצונים, בעקבות מעצר חבריהם החשודים בפריצה לתחנת המשטרה בעיר בשבוע שעבר.

מהמשטרה נמסר כי "​מאות מפרי סדר חוסמים את צירי התנועה, ובכך משבשים את הסדר הציבורי במקום". המפגינים אף גררו אל תוך הכביש סלעי ענק, כדי לחסום את התנועה במקום.

​קצין משטרה הכריז על הפרת סדר לא חוקית וכרז למפגינים להתפנות מהציר, תוך שהבהיר כי ככל שלא ייענו להנחיה - יבוצע שימוש בכוח.

"​כוחות המשטרה ולוחמי היס"מ פועלים ונערכים במקום על מנת להשיב את הסדר על כנו ולפתוח את נתיבי הנסיעה לציבור משתמשי הדרך", מסרה המשטרה.