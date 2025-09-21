כיכר השבת
לקראת ימי הרחמים

אחדות נדירה | 12 רבני רמת בית שמש ד' התכנסו יחדיו לציון התפתחות מרשימה

רבני השכונה החרדית בבית שמש התכנסו אמש לאסיפה מיוחדת לציון התפתחותה המואצת של השכונה והתאכלסותה באלפי משפחות | דגש מיוחד ניתן על שיתוף הפעולה בין הקהילות | צפו בתיעוד (חרדים)

אסיפת רבני רמה ד' בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)

רבני רמת בית שמש ד', התכנסו אמש - מוצאי שבת פרשת נצבים לאסיפה מיוחדת בפורום מצומצם, בכדי להביע שבח והודיה על התפתחותה המואצת של השכונה.

המפגש, שהתקיים לקראת השנה החדשה, עמד בסימן של הכרת הטוב להשגחת ה' על שהשכונה התאכלסה בשנים האחרונות, ובמיוחד בתקופה האחרונה, במאות ואלפי משפחות יראים ושלמים, חסידים ואנשי מעשה. הרבנים העלו על נס את התקדמות השכונה בכל המובנים, הן בגשמיות והן ברוחניות.

בין הרבנים שהשתתפו במעמד ואף נשאו דברים: הרבנים הגאונים, רבי יוסף מאיר רוקח, בנו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא, רבי דב הכהן רבינוביץ, רבי שמואל יעקב שרייבער, רבי יצחק אייזיק טוביאס, רבי יוסף שלמה פרידמן, רבי אהרן יהושע וויס, רבי שמואל יעקב שפיצער, רבי יצחק ברנסדופר, רבי אהרן אריה כץ, רבי שמואל מאיר אנשין, רבי שאול יהודה שטיין.

האסיפה הייתה עדות לשיתוף הפעולה ולרוח האחדות ששוררת בין הקהילות השונות בשכונה.

אסיפת רבני רמה ד' בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
אסיפת רבני רמה ד' בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
אסיפת רבני רמה ד' בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)
אסיפת רבני רמה ד' בבית שמש (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר