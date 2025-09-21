רבני רמת בית שמש ד', התכנסו אמש - מוצאי שבת פרשת נצבים לאסיפה מיוחדת בפורום מצומצם, בכדי להביע שבח והודיה על התפתחותה המואצת של השכונה.

המפגש, שהתקיים לקראת השנה החדשה, עמד בסימן של הכרת הטוב להשגחת ה' על שהשכונה התאכלסה בשנים האחרונות, ובמיוחד בתקופה האחרונה, במאות ואלפי משפחות יראים ושלמים, חסידים ואנשי מעשה. הרבנים העלו על נס את התקדמות השכונה בכל המובנים, הן בגשמיות והן ברוחניות.

בין הרבנים שהשתתפו במעמד ואף נשאו דברים: הרבנים הגאונים, רבי יוסף מאיר רוקח, בנו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא, רבי דב הכהן רבינוביץ, רבי שמואל יעקב שרייבער, רבי יצחק אייזיק טוביאס, רבי יוסף שלמה פרידמן, רבי אהרן יהושע וויס, רבי שמואל יעקב שפיצער, רבי יצחק ברנסדופר, רבי אהרן אריה כץ, רבי שמואל מאיר אנשין, רבי שאול יהודה שטיין.

האסיפה הייתה עדות לשיתוף הפעולה ולרוח האחדות ששוררת בין הקהילות השונות בשכונה.