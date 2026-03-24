ברקע ההפצצות באיראן: הרב החרדי העביר מסר לאייקון התקשורת

( צילום: הקהילה היהודית בברלין )

בברלין התקיימה פגישה אישית בין הרב יהודה טייכטל, רבה של הקהילה היהודית בעיר, לבין מתיאס דופנר - אחת הדמויות המשפיעות ביותר בתקשורת הגרמנית.

ופנר, מבכירי קבוצת אקסל שפרינגר, המחזיקה בין היתר בעיתון "בילד" ואחד הקולות הבולטים בזירה הציבורית בגרמניה, ידוע בעמדותיו הברורות נגד אנטישמיות ובתמיכתו המתמשכת בקהילה היהודית. השיחה עסקה בחשיבותה של גישה חיובית ובהפצת אור - הן בחיים האישיים והן בתוך הקהילה. הרב טייכטל הדגיש את הצורך להכיר בניסים הרבים שמתרחשים בכל יום לעם ישראל ובפרט במלחמת שאגת הארי, נקודה שהפכה לחלק מרכזי במסריו במפגשים עם צמרת השלטון הגרמני. דופנר, שנחשב לידיד אמת של העם היהודי, הביע הערכה לפעילותו של הרב טייכטל ולמאמציו לחזק את הקהילה היהודית בבירה הגרמנית. הרב מצדו תיאר את המפגש כ"מעורר השראה" והודה לדופנר על תמיכתו.

דופנר, הוא עיתונאי, מוזיקאי ואיש תקשורת שהוביל את קבוצת אקסל שפרינגר להפוך לאחת מחברות המדיה הגדולות באירופה. לאורך השנים בלט בעמדותיו הנחרצות נגד אנטישמיות ובקשריו ההדוקים עם הקהילה היהודית.

לקראת סיום הפגישה, העניק הרב טייכטל לדופנר מצה שמורה. "זה מאכל האמונה היהודי", אמר לו הרב, "המאכל מבטא את האמונה של עם ישראל באלוקים - סוד הישרדותו של עם שנרדף לאורך אלפי שנים, וברוך השם כיום הולך ומשגשג".

הפגישה מצטרפת לשורה של פגישות שמקיים בימים אלה הרב טייכטל, לרגל חג הפסח, עם צמרת השלטון הגרמני, בפוליטיקה, בכלכלה ובתקשורת, עמם הוא מחזק את הקשר לפיתוח החיים היהודיים בבירה הגרמנית.