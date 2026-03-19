כיכר השבת
לילה של אש בבלומינגבורג

אסון כבד בקריה החסידית בארה"ב | חרדי נספה בשריפה, ספרי תורה חולצו 

אסון כבד בהרי הקטסקילס בארה"ב, כוחות חירום והצלה רבים הוזעקו במהלך הלילה לזירת שריפת ענק שפרצה ביישוב בלומינגבורג שבניו יורק | עם שוכך הלהבות, התבררה גודל הטרגדיה, הרב יצחק דוד וואן ז"ל, בן 64, נספה בתוך המבנה הבוער | בתוך החורבן התגלה נס, ספרי התורה שהיו במקום חולצו ללא פגע (חרדים)

1תגובות
לילה של חרדה עבר על תושבי הקריה החדשה בבלומינגבורג שבארה"ב, בשעת לילה מאוחרת פרצה אש כבד בבית מגורים ביישוב, הממוקם בלב אזור הרי הקטסקילס התחתונים. כוחות כיבוי אש ומתנדבי הצלה שהגיעו במהירות לזירה נתקלו בלהבות ענק שאחזו במבנה, ופעלו תחת תנאים קשים בניסיון להשתלט על הדליקה ולחלץ לכודים.

במהלך פעולות הכיבוי והסריקות, אותר אחד התושבים, הרב יצחק דוד וואן ז"ל, כשהוא ללא רוח חיים. הבשורה הקשה הכתה בהלם את תושבי המקום.

הרב יצחק דוד וואן ז"ל (צילום: באדיבות המצלם)

בתוך האסון הכבד, סיפרו כוחות ההצלה על רגע של נס: מספר ספרי תורה שהיו בתוך המבנה הבוער חולצו ברגע האחרון ממש על ידי הכוחות. למרבה הנס, הספרים נותרו שלמים ולא נפגעו מהאש שכילתה את שאר חלקי הבית.

היישוב בלומינגבורג, הנמצא באמצע הדרך בין ניו יורק לאזורי הנופש המרכזיים של הרי הקטסקילס, חווה בשנים האחרונות תנופת בנייה אדירה. היישוב הפך לאבן שואבת עבור משפחות מחסידויות סאטמר וקהילות נוספות, עם הקמת מוסדות חינוך, בתי כנסת ובתי קבע שהפכו את המקום לקהילה חרדית תוססת לאורך כל ימות השנה.

נסיבות פרוץ השריפה נמצאות בשעה זו תחת חקירת רשויות הכיבוי המקומיות בניו יורק.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
זה נסיון הצתה איראני???
שמעון

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר