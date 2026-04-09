שוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני בבני ברק עצרו בסוף השבוע החולף תושב העיר בן 25, לאחר שנתפס ברשותו רכוש החשוד כגנוב. העצירה בוצעה בעקבות דיווח שהתקבל במוקד המשטרה על גבר חשוד ברחוב ז'בוטינסקי.

כוחות השיטור שהוגברו באזור הגיעו במהירות למקום, איתרו את החשוד וביצעו בו חיפוש. במהלך החיפוש נתפס ברשותו רכוש נרחב החשוד כגנוב, שכלל שעון יד מזהב, שישה כרטיסי אשראי, פנקס צ'קים וכסף מזומן בסך 3,541 שקלים. בנוסף נמצאו ברשותו טלפון נייד, מטען, פנס, רמקול, ארנק, תיק צד ומשקפי שמש.

החשוד נעצר והובא לחקירה בתחנת משטרת בני ברק. בסיום החקירה הראשונית נכלא, ומעצרו הוארך מעת לעת על ידי בית המשפט.

מחקירת האירוע עלה כי בתאריך 13 במרץ האחרון פרץ החשוד לרכב שהושאר עם חלון פתוח ברחוב צירלסון בבני ברק. מהרכב גנב כרטיס אשראי וכסף מזומן בסך 2,000 שקלים.

יצוין כי בשבועות האחרונים מתמודדת משטרת בני ברק עם גל של פריצות לרכבים ברחבי העיר. במקרה דומה שאירע לאחרונה בירושלים, נעצר חשוד ממזרח העיר שהתחפש לחרדי וביצע גניבות מהשכונות החרדיות.

עם סיום החקירה, הגישה יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב כתב אישום נגד החשוד בגין פריצה לרכב בכוונה לגנוב, גניבה מרכב והחזקת נכס החשוד כגנוב. המשטרה הגישה גם בקשה למעצר החשוד עד תום ההליכים המשפטיים.

במשטרה מזכירים לתושבים להקפיד על נעילת הרכבים ולהימנע מהשארת חפצי ערך גלויים לעין, במיוחד בתקופה זו שבה נרשמת עלייה במקרי הפריצות.