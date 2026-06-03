נתוני דוחות החנייה בעיר בני ברק נחשפים ומציגים תמונת מצב מורכבת: הכנסות העירייה מקנסות חנייה גבוהות משמעותית מערים רבות אחרות באזור המרכז.

על פי בקשת חופש מידע שהגיש עיתונאי גלי צה"ל , טוביה יגלניק יחד עם עמותת "הצלחה", עיריית בני ברק גרפה סכום של כ-35 מיליון שקלים סך הכל, שהגיעו מכ-157,000 דוחות חנייה (אשר כ-13,000 מתוכם בוטלו בהמשך).

הנתונים חושפים מגמת אכיפה דיגיטלית מוגברת: זינוק של כ-50% נרשם במספר הקנסות שהופקו באמצעות מצלמות - מ-31,315 קנסות בשנת 2024, ל-46,857 קנסות בשנת 2025. בשורה התחתונה, נרשמה עלייה של 5.7% בהכנסות הכלליות של העירייה מדוחות חנייה.

כשמציבים את הנתונים של בני ברק מול ערים בולטות אחרות במרכז הארץ, הפערים הכספיים נראים לעין באופן מיידי: בני ברק: כ-35 מיליון ש"ח הכנסות מדוחות. הרצליה: כ-22 מיליון ש"ח הכנסות מדוחות. ראשון לציון: כ-11 מיליון ש"ח הכנסות מדוחות בלבד.

נתוני החנייה מוסדרת בכחול-לבן: מהנתונים עולה כי ההכנסות של עיריית בני ברק מחנייה בכחול-לבן הגיעו לכ-12.7 מיליון ש"ח בשנת 2024. המגמה המשיכה לעלות בשנת 2025, אך בשלב זה טרם התקבלו מהעירייה נתונים סופיים בעניין.

בדיקה: האם הקנסות בבני ברק באמת גבוהים מדי?

למקרא הנתונים היבשים נדמה כי יד האכיפה בבני ברק קלה על ההדק, אך צלילה מעמיקה יותר אל נתוני הדמוגרפיה, החנייה ומספר כלי הרכב, מציגה דווקא תמונה הפוכה.

1. מבחן התושבים ואזורי התעסוקה

הרצליה, שגובה 22 מיליון שקלים, מונה כ-105 אלף תושבים בלבד. לעומתה, בבני ברק מתגוררים כ-250 אלף תושבים (פי 2.5 מהרצליה). בנוסף, בבני ברק פועל אחד מאזורי התעסוקה הגדולים, הצפופים והעמוסים ביותר בישראל (מתחם ה-BBC), הכולל עשרות מגדלי משרדים ואלפי עובדים ומבקרים שמגיעים אליו מדי יום מחוץ לעיר ומייצרים עומסי חנייה כבדים.

אם נסתמך על נתוני ההכנסות והמודלים הכלכליים המוצגים בערים אחרות ביחס לגודל האוכלוסייה, הרי שביחס לגודלה וצפיפותה - בני ברק הייתה אמורה ליהנות מהכנסות גבוהות בהרבה.

2. מבחן כלי הרכב הרשומים

בעוד שבהרצליה רשומים כ-58,000 כלי רכב, בבני ברק רשומים 67,000 כלי רכב. בהתחשב בכך שמדובר בעיר בעלת שטח מוניציפלי קטן וצפוף משמעותית, כמות רכבים כזו דורשת ניהול ואכיפה קפדניים כדי למנוע חסימות צירים ותחבורה ציבורית.

3. מקרה הבוחן של ראשון לציון

ראשון לציון מציגה הכנסות נמוכות במיוחד של כ-11 מיליון שקלים בלבד, אך הסיבה לכך נעוצה במדיניות עירונית ייחודית: בעיר ראשון לציון נהנים תושבי העיר מחנייה ללא תשלום בכחול-לבן ברוב המוחלט של רחבי העיר (למעט אזורים מסוימים ומוגדרים), דבר שמפחית מראש את פוטנציאל חיכוך האכיפה והקנסות.