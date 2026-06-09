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תושב בני ברק | חשוד בגניבת תפילין ומזוזות מבתי כנסת ברחבי הארץ - נעצר

תושב בני ברק בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד להסגת גבול וגניבות מבתי כנסת • החשוד פעל בבית שמש, נתיבות ואשדוד | המשטרה בוחנת מעורבותו באירועים נוספים (חרדים)

המזוזות הגנובות (צילום: דוברות המשטרה )

תושב בני ברק בשנות ה-40 לחייו נעצר לחקירה בחשד להסגת גבול וגניבות של תפילין ומזוזות מבתי כנסת במספר ערים ברחבי הארץ. החשוד, שפעל לפי החשד בבית שמש, נתיבות ואשדוד, אותר על ידי חוקרי יל"פ אשדוד בעקבות חקירה מקצועית ומאומצת.

על פי החשד, במהלך התקופה האחרונה נכנס החשוד לבתי כנסת בערים השונות במספר הזדמנויות, ובין היתר חשוד בגניבת מזוזות ותפילין מתוך בתי הכנסת. החוקרים הצליחו לאתר את זהותו של החשוד תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ובפעולות חקירה מגוונות, והוא עוכב לחקירה על ידי בלשי תחנת אשדוד.

החקירה נמשכת, ובמשטרה בוחנים את מעורבותו של החשוד באירועים נוספים בעלי מאפיינים דומים ברחבי הארץ.

מפקד תחנת אשדוד, סנ"צ רונן עמרם, מסר כי " רואה בחומרה כל פגיעה במוסדות דת ובתחושת הביטחון של ציבור המתפללים. נפעל בנחישות ובכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי לאתר חשודים, למצות עמם את הדין ולהבטיח את שלום הציבור ורכושו".

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