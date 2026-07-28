נתפסו בשעת מעשה: גורי דובים פרצו לבית ופתחו בסעודה

הדובים המשתוללים - צילום: Douglas County sheriff's ofice הדובים המשתוללים | צילום: צילום: Douglas County sheriff's ofice 10 10 0:00 / 0:12

שני גורי דובים פרצו לבית בעיירה רוקסבורו שבקולורדו, לאחר שנכנסו דרך חלון פתוח, זללו מזון לחתולים והפכו את הבית בחיפוש אחר אוכל.