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משטרה הוזעקה

נתפסו בשעת מעשה: גורי דובים פרצו לבית ופתחו בסעודה

שני גורי דובים פרצו לבית בקולורדו דרך חלון פתוח, וזללו מכל הבא ליד

הדובים המשתוללים
הדובים המשתוללים| צילום: צילום: Douglas County sheriff's ofice

שני גורי דובים פרצו לבית בעיירה רוקסבורו שבקולורדו, לאחר שנכנסו דרך חלון פתוח, זללו מזון לחתולים והפכו את הבית בחיפוש אחר אוכל.

שוטרי מחוז דאגלס שהוזעקו בעקבות דיווח על פריצה הופתעו לגלות שה"פורצים" הם שני גורי דובים סקרנים.

אנשי רשות הפארקים וחיות הבר של קולורדו הגיעו למקום, חילצו את השניים והשיבו אותם בשלום אל היער הסמוך.

ברשויות קראו לתושבים לנקוט אמצעי זהירות, ובהם נעילת חלונות ודלתות בקומות נמוכות, אחסון מזון לחיות מחמד בתוך הבית ואבטחת פחי האשפה, בעקבות ריבוי מפגשים עם דובים בתקופה האחרונה.

משטרהתיעודסרטון ויראליבעלי חייםקולורדו

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