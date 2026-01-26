לאחר שהחרדים הודיעו כי לא יתמכו בתקציב, בשל בעיות עם חוק הגיוס, ראש הממשלה נתניהו, זימן לפני זמן קצר (שני) ישיבה דחופה עם שר האוצר סמוטריץ' ועם ראשי הסיעות חברי הכנסת דרעי וגפני, שם הוא ינסה לשכנע אותם לתמוך בתקציב.

קודם לקיומה של הישיבה, שר האוצר סמוטריץ' החל לעשות שרירים והוציא מסר, לפיו, הוא לא מוכן לכרוך בין חוק התקציב לגיוס ובמידה והחרדים לא רוצים לתמוך, אז אפשר להביא כבר עכשיו חוק לפיזור הכנסת ולמעשה ללכת לבחירות.

"אם הם (החרדים)", אמרו גורמים בסביבתו של סמוטריץ', "לא רוצים להצביע על תקציב - נלך כבר עכשיו לבחירות".

אמש (ראשון) התקיימה ישיבה משותפת עם הייעוץ המשפטי של הכנסת שם גילו הנציגים החרדים את הקשיים בחקיקת החוק. בשל המשבר שנוצר ראש הממשלה זימן ללשכתו היום את חברי הכנסת גפני ודרעי, לפגישה משותפת עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

בישיבה, השתתף אריאל אטיאס יחד עם הנהלת הקואליציה והיועמ"שית של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כשבמהלכה התברר כי היועמ"שית מעוניינת לעשות שינויים בחוק.

בעקבות כך, יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני הודיעו כי לא יסכימו להעברת תקציב המדינה.

בשלב זה, הוחלט לדחות את ההצבעה בקריאה ראשונה על תקציב המדינה ליום רביעי, בניסיון להגיע עד אז להסכמות על חוק הגיוס.

"הייעוץ המשפטי עולה על בריקדות ומקשה על חקיקת החוק, לא נאפשר תקציב ללא חוק הגיוס", אומר בכיר בסיעות החרדיות.

בסיעות החרדיות מתנגדים להעברת חוק שלא יזכה לתמיכת הייעוץ המשפטי של הכנסת שכן חוק שכזה יוביל את שופטי בג"צ להוציא צו ביניים מיד לאחר החקיקה ומבחינת החרדים "רב הנזק על התועלת", כלשונם.