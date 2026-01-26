כיכר השבת
סמוטריץ' הבהיר לחרדים: אם אין תקציב נלך לבחירות; האופוזיציה תעלה חוק לפיזור הכנסת

הנציגים החרדים מסרבים לעת עתה לתמוך בתקציב שהיה אמור לעלות היום במליאה, וזאת בשל אי התקדמות בכל הנוגע לחוק הגיוס | קודם פגישת ראש הממשלה עם הנציגים החרדים וסמוטריץ הבהיר האחרון, כי אם עכשיו לא מעבירים תקציב, אפשר לפזר כעת את הכנסת | האופוזיציה תעלה ברביעי חוק לפיזור הכנסת (פוליטי)

גפני וגולדקנופף במליאה | ארכיון (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

לאחר שהחרדים הודיעו כי לא יתמכו בתקציב, בשל בעיות עם , ראש הממשלה נתניהו, זימן לפני זמן קצר (שני) ישיבה דחופה עם ועם ראשי הסיעות חברי הכנסת דרעי וגפני, שם הוא ינסה לשכנע אותם לתמוך בתקציב.

קודם לקיומה של הישיבה, שר האוצר סמוטריץ' החל לעשות שרירים והוציא מסר, לפיו, הוא לא מוכן לכרוך בין חוק התקציב לגיוס ובמידה והחרדים לא רוצים לתמוך, אז אפשר להביא כבר עכשיו חוק לפיזור הכנסת ולמעשה ללכת לבחירות.

"אם הם (החרדים)", אמרו גורמים בסביבתו של סמוטריץ', "לא רוצים להצביע על תקציב - נלך כבר עכשיו לבחירות".

אמש (ראשון) התקיימה ישיבה משותפת עם הייעוץ המשפטי של הכנסת שם גילו הנציגים החרדים את הקשיים בחקיקת החוק. בשל המשבר שנוצר ראש הממשלה זימן ללשכתו היום את חברי הכנסת גפני ודרעי, לפגישה משותפת עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

בישיבה, השתתף אריאל אטיאס יחד עם הנהלת הקואליציה והיועמ"שית של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כשבמהלכה התברר כי היועמ"שית מעוניינת לעשות שינויים בחוק.

בעקבות כך, יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני הודיעו כי לא יסכימו להעברת תקציב המדינה.

בשלב זה, הוחלט לדחות את ההצבעה בקריאה ראשונה על תקציב המדינה ליום רביעי, בניסיון להגיע עד אז להסכמות על חוק הגיוס.

"הייעוץ המשפטי עולה על בריקדות ומקשה על חקיקת החוק, לא נאפשר תקציב ללא חוק הגיוס", אומר בכיר בסיעות החרדיות.

בסיעות החרדיות מתנגדים להעברת חוק שלא יזכה לתמיכת הייעוץ המשפטי של הכנסת שכן חוק שכזה יוביל את שופטי בג"צ להוציא צו ביניים מיד לאחר החקיקה ומבחינת החרדים "רב הנזק על התועלת", כלשונם.

7
זה אותו סמוטריץ שהשתלח לכאורה נגד החרדים בתקשורת בימי הלחימה בעזה שהן צריכים ללכת לצבא???? יאללה סמוטריץ בחירות אנחנו בעד וגם שביבי ילך הביתה כי הוא לכאורה לא העביר חוק גיוס כמו שהבטיח
שאול
גם ככה סמוטריץ לא עובר את אחוד החסימה
11111
6
הוא מאיים עם אקדח בלי כדורים המצב האלקטורלי שלו לא משהו... אבל אני בעד.ללכת לבחירות, ואחרי, ללכת עם השמאל. העיקר יבנה וחכמיה!
אחד
צודק, מקווה מאוד שלנציגים שלנו יש שכל ללכת עם השמאל אחרי הבחירות
מרדכי
אמן כבר בחירות התעייפנו מכל הסמוטריץ והבן גביר והנתניהו יבנה וחכמיה
אבי
נתניהו זה לא שמאל? באיזה מובן בדיוק הוא ימין?
מר בחור
אולי השמאל יתנו לחרדים מה שהדתי לאומי לא לא רק שלא רצו לתת עוד ישתלחו בחרדים
11111
5
המדינה של השמאל הם שולטים בפועל ביעות המשפטי , ובבג״ץ , אז כמו שהיה תמיד צריך ללכת ולעשות למען הציבור עם הפריץ התורן , הלכוד והימין לא יכול לעשות שום דבר זה הוכח בממשלה הנוכחית
אורי
כשהחרדים היו עם השמאל היה טוב ושקט לחרדים הביעה שדרעי מוכן למכור ציבור שלם בשביל להיות עם ביבי
...............
4
עד מתי סמוטריץ ייצא פרייר של החילונים? הוא שלח את הלוחמים שלו להלחם במלחמת מצווה כדי לכבוש את עזה ולמסור את השליטה לרשות הפלסטינית.
אבי
3
דרעי אם אתה שוב יושב עם ביבי אחרי הבחירות לא מצביעים שס נקודה
אוהד
2
ברור שהחרדיים יצביעו בסופו של יום הכל הצגות
נתי
1
הגיע הזמן לפרק את 'הברית' שנוצרה במשך השנים בעקבות יצירת גוש הימין, בין הדת"ל לחרדים לדבר ה', 'הברית' היתה עם המסורתיים ולא עם הלוחמים נגד היהדות הנאמנה.
ערבוביא

