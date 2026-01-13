12 שעות בחדר הניתוח, בחור הישיבה מתקשה לשבת: "הכאב אמיתי"

הרב יוסף לזרוב, משליחי חב"ד בטקסס שבדרום ארצות הברית, שבנו יהודה לייב נפצע קשה מאוד במתקפת הטרור באירוע חנוכה באוסטרליה - שיתף במסע השיקום המייסר והארוך שעובר על בנו הצעיר.

"יותר מארבעה שבועות חלפו מאז פיגוע הטרור בבונדי", הוא כתב אתמול בציוץ שפרסם בחשבון האישי שלו ברשת X. "לייבל במצב רוח טוב, למרות שנאלץ להישאר לשכב על גבו מאז הניתוח האחרון שעבר ביום רביעי בשבוע שעבר".

האבא הוסיף ופירט: "זה היה הניתוח ה-11 שלו. הניתוח העדין והמכריע הזה נמשך 12 שעות ברציפות. מאז חלפו מספר ימים שבהם ההחלמה גם היא הייתה מאתגרת מאוד. הוא לא היה מסוגל לאכול כמו שצריך, לא היה מסוגל לשבת ולא היה מסוגל לכופף את רגלו.

"הכאב אמיתי", הוסיף האבא ושיתף, "הוא יצטרך ללמוד מחדש איך ללכת, ולעבוד על כך שיהיו לו הכוחות לעשות זאת שוב".

חריג: שוטרים ירו למוות בחולה חמוש שהתבצר בבית החולים נחמן שטרנהרץ | 10:16

לייבל לזרוב, בחור ישיבה בשנות העשרים לחייו, הגיע לאוסטרליה חודשים ספורים קודם הפיגוע, כדי לסייע לשלוחי חב"ד באזור. בזמן הפיגוע הוא שהה בזירה - וראה מקרוב את המוות.

הרב אלי שלנגר הי"ד, שנרצח בפיגוע, נרצח בסמוך אליו. הוא עצמו ניסה להציל חיים וביצע חוסם עורקים מאולתר, באמצעות החולצה שלבש, בשוטר שנפל פצוע. השוטר התעורר מתרדמת כעבור מספר ימים וחייו ניצלו בזכותו.

לזרוב סיפר, בריאיון שהעניק למענדי קורטס בשבועון 'כפר חב"ד', כי בזמן הפיגוע ניסה לקבל את נשקו של השוטר - כדי להיאבק במחבל. הוא אמר לשוטר המדמם: יש לי רישיון שימוש בנשק, אני מטקסס, תן לי את הנשק אחרת שנינו נמות'. אבל השוטר סירב.

לייבל נפצע קשה בפיגוע. הוא נורה בבטנו וברגלו מרובה ציד קטלני שאחז המחבל. הוא היה מורדם ומונשם במשך כיומיים אחרי הפיגוע. מאז כאמור עבר 11 ניתוחים. לפני תקופה הצליח להתרומם על רגליו לזמן קצר בלבד, אולם מסע השיקום שלו עדיין ארוך. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת יהודה לייב בן מאניא.