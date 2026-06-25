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המשפט המטלטל שאמר האדמו"ר הקודם מחב"ד כשנאסר בבית כלא | צפו

בשיעור עמוק ומחזק לרגל י"ב תמוז, "חג הגאולה" של אדמו"ר הריי"צ מחב"ד, מגלה המשפיע הרב אשר פרקש את משמעותם הפנימית של הניסיונות לאור תורת החסידות. צפו (חסידות)

| צילום: צילום: ללא קרדיט

יש רגעים שבהם נדמה לנו שאנו עומדים בפני שבירה. לא רואים בקושי הזה שום היגיון, שום תכלית - רק קיר שניצב מולנו ומנסה להפיל.

אבל דווקא שם, ברגע הקשה ביותר, מסתתר הכוח הגדול ביותר.

בשיעור עמוק ומחזק לרגל י"ב תמוז, חג הגאולה של אדמו"ר הריי"צ, מגלה המשפיע הרב אשר פרקש את משמעותם הפנימית של הניסיונות לאור תורת החסידות.

דווקא בדור הזה, מלמד אדמו"ר הריי"צ, עיקר העבודה אינה רק עבודת הבירורים אלא עבודת הניסיונות — להתמודד עם מה שבא לבלבל ולהפיל.

והדרך לעמוד בניסיון אינה באמצעות מלחמה או וויכוח, אלא כשמעוררים את הנקודה היהודית הפנימית:

"אני יהודי ושום דבר לא יזיז אותי".

🔹 למה דווקא בדורנו עיקר העבודה היא עבודת הניסיונות?

🔹 מהי הדרך הנכונה לעמוד מול אתגר — ולמה לא דרך מלחמה?

🔹 מדוע "ניסיון" הוא מלשון "נס" — וכיצד הקושי עצמו הופך למנוף להתרוממות?

🔹 איך מתוך המאסר של אדמו"ר הריי"צ נולדה דווקא הגאולה?

הרב אשר פרקש

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