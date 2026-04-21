בהמלצת רופאיו: הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף לא ישתתף היום (שלישי) בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ביד לבנים בירושלים, זאת לאחר שבשעות הבוקר חש ברע.

ממעונו של הראשון לציון נמסר כי מצבו הרפואי של הרב אילץ אותו להימנע מהשתתפות בכלל הטקסים הלאומיים שתוכננו ליום הזיכרון.

בעקבות מצבו הרפואי של הרב, בוטלה גם פגישה חשובה שנקבעה עמו מראש עם נשיא ארגנטינה, שנמצא בימים אלה בביקור רשמי בישראל. הפגישה הייתה אמורה להתקיים במסגרת לוח הזמנים הצפוף של הביקור הדיפלומטי.

במעונו הדגישו כי: "הראשון לציון הגר"ד יוסף מביע צער עמוק על היעדרותו מן האירועים החשובים של יום הזיכרון, ומדגיש את הזדהותו המלאה עם זכר הנופלים ועם משפחותיהם ביום קדוש זה".