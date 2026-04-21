כיכר השבת
בוטלה הפגישה עם נשיא ארגנטינה

לאחר שחש ברע | הראשון לציון הגר"ד יוסף נאלץ לבטל השתתפות בטקס יום הזיכרון 

הראשון לציון חש ברע בשעות הבוקר ונאלץ להימנע מהשתתפות בטקסים הלאומיים | גם פגישה עם נשיא ארגנטינה בוטלה | הרב מביע צער על היעדרותו (חרדים)

בהמלצת רופאיו: הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף לא ישתתף היום (שלישי) בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ביד לבנים בירושלים, זאת לאחר שבשעות הבוקר חש ברע.

ממעונו של נמסר כי מצבו הרפואי של הרב אילץ אותו להימנע מהשתתפות בכלל הטקסים הלאומיים שתוכננו ליום הזיכרון.

בעקבות מצבו הרפואי של הרב, בוטלה גם פגישה חשובה שנקבעה עמו מראש עם נשיא ארגנטינה, שנמצא בימים אלה בביקור רשמי בישראל. הפגישה הייתה אמורה להתקיים במסגרת לוח הזמנים הצפוף של הביקור הדיפלומטי.

במעונו הדגישו כי: "הראשון לציון הגר"ד יוסף מביע צער עמוק על היעדרותו מן האירועים החשובים של יום הזיכרון, ומדגיש את הזדהותו המלאה עם זכר הנופלים ועם משפחותיהם ביום קדוש זה".

6
רפואה שלמה לרב אמן
יוסף חיים נעים
5
רפואה שלמה
דבורה
4
רפואה שלמה כבוד הרב כל יום חורש את המדינה בשיעורי תורה וזה קשה מאוד השם יחזק את כבוד מורנו ורבנו
א.א
3
נקווה שלא יקומו כאלו שיטענו שזה היה בכוונה...
נח
2
רפואה שלימה !
נועלה
1
עם ישראל צריכים אותו מנהיג מיוחד
נועם

