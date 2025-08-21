חודש להגעת הרבבות: הרב הראשי לישראל וחבר הכנסת ביקרו באומן

בעיר אומן התקיים היום (חמישי) ביקורם של הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן בר, וח"כ מיכאל מלכיאלי.

הביקור נפתח בביקור במוסדות ובישיבה של רב העיר אומן, הרב יעקב ג'אן. הרב הראשי מסר שיעור מיוחד בפני תלמידי הישיבה, חיזק את ידיהם והביע התפעלות מההתמדה וההשקעה בלימוד התורה בעיר הקדושה. בהמשך, הגיעו יחד לציונו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א,.במקום הקדוש נשא הרב הראשי לישראל, תפילה להשבת החטופים לביתם במהרה, ובמיוחד ערך מי שברך לחיילי צה”ל כשהוא מבקש על שמירתם הצלחתם וחזרתם בשלום מכל משימה.

הגר"ק בר בביקור באומן

הגר"ק בר וח"כ מלכיאלי בביקור באומן

ח”כ מיכאל מלכיאלי הקדיש חלק נרחב מביקורו לעקוב מקרוב אחר ההכנות הלוגיסטיות לקראת ראש השנה, הוא נפגש עם ראש העיר אומן גב' אירנה פלטנובה ודן עמה על ההיערכות לקליטת ההמונים, בנוסף ביקר במשרדי “איחוד הצלה” בעיר, שם שמע סקירה מקיפה על ההיערכות הרפואית והביטחונית לקראת הימים הנוראים.

ח”כ הרב מיכאל מלכיאלי באומן

ח”כ הרב מיכאל מלכיאלי בפגישה עם ראש העיר אומן גב' אירנה פלטנובה

בקהילה היהודית באומן קיבלו את הביקור בהתרגשות רבה, וראו בו חיזוק משמעותי למוסדות התורה בעיר ולמאמצים להבטיח את שלום וביטחון המתפללים הבאים להתפלל בציונו של רבי נחמן בראש השנה.