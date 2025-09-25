אירוע יוצא דופן התרחש השבוע בשכונת קראון הייטס ברוקלין, כאשר מבצע לאיתור רכב גנוב בשכונה הפך למרדף מתמשך ומותח שנמשך שעות - והסתיים במעצר שלושה החשודים.

הפרשה החלה בשבת בצהריים, בסביבות השעה 13:30, כשגנבים הצליחו לגנוב רכב סמוך לרחובות אלבני אווניו ומידווד סטריט.

בשכונה מתגוררים אלפי משפחות של חסידי חב"ד ובה שוכן מרכז חב"ד העולמי. בעל הרכב היהודי לא ידע על הגניבה עד חצות הלילה, אז התקשר אליו עד ראייה שזיהה את הרכב נוסע באזור. הבעלים מיהר לדווח למשטרה ולארגון הביטחון הקהילתי “שמירה”.

לפי הדיווח באתר COLlive, אנשי 'שמירה' הצליחו לאתר את הרכב במהירות באמצעות אמצעי מעקב, אך הנהיגה הפרועה של הגנבים הובילה להתרסקות הרכב. שלושת החשודים נטשו את הרכב ונמלטו ברגל לכיוונים שונים.

כאן החל מצוד מורכב שבו שיתפו פעולה צוותי שמירה עם כוחות משטרת ניו יורק.

החשוד הראשון ניסה להסתתר בשיחים סמוכים, ובהמשך פרץ לחניון ברחוב סמוך. לאחר ניסיון בריחה מסוכן שכלל קפיצה מקומה שנייה, הוא נעצר על ידי שוטרים.

החשוד השני חמק אל סמטה צדדית והסתתר תחת יריעת ברזנט. כשנמצא פתח במנוסה נוספת, אך בסופו של דבר אותר באמצעות מעקב מצלמות.

החשוד השלישי הצליח תחילה לחמוק, אך רחפן של 'שמירה' זיהה אותו על גג בניין סמוך. כשהבין שהוא נלכד, פרץ לדירה מאוכלסת בניסיון נואש להימלט אך נעצר במקום.

הודות לשיתוף פעולה הדוק בין מתנדבי שמירה, יחידת TARU של משטרת ניו יורק ותחנת המשטרה המקומית (Precinct 71), הצליחו הכוחות להביא לסיום המרדף מבלי שנפגעו אזרחים.

בארגון שמירה הודו לאנשי המשטרה ולמתנדבים שפעלו במהלך הלילה כולו: “זו הייתה הוכחה לכוחו של שיתוף פעולה קהילתי עם רשויות החוק. תושבי קראון הייטס יכולים לישון בטוחים יותר בזכות הערנות והמסירות של כולם”.