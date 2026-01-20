כיכר השבת
לאחר לילה של הפגנות סוערות

המשטרה עצרה שתיים מהמטפלות | בג"צ יכריע האם לאשר את נתיחת הגופות

המשטרה הודיעה כי שתיים מהמטפלות במעון בו נהרגו שני פעוטות נעצרו | בג"צ יכריע האם לבטל את ההחלטה לנתח את גופות הפעוטות | המחאות צפויות להתחדש הבוקר (חרדים)

המהומות בירושלים, אמש (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

הודיעה לאחר חצות לילה (בין שני לשלישי) שתיים מהמטפלות במעון הירושלמי בו נפטרו אתמול שני תינוקות נעצרו.

עם סיום חקירתן הראשונית של החשודות, הוחלט על המשך מעצרן של 2 מהן. הבוקר הן יובאו בפני בית משפט השלום בירושלים, בבקשת המשטרה להאריך את מעצרן.

בתוך כך, עיני המשפחות נשואות הבוקר לעבר בג"צ לאחר שארגון זק"א עתר לבג"צ בדרישה להפוך את החלטת בית המשפט השלום שאישר לנתח את שתי הגופות בכדי לקבוע את נסיבות המוות.

השופט שידון בתיק הוא שופט העליון אלכס שטיין. לאחר החלטת בית משפט השלום לאשר את הנתחיה, נמסר מארגון זק"א: "בעקבות ההחלטה, הודיעה המחלקה המשפטית בזק"א כי תגיש ערעור לבית המשפט העליון, במטרה למצות כל אפשרות משפטית לשמירה על כבודם של הפעוטות ולצמצום הפגיעה בהם ככל הניתן".

במהלך הלילה התקיימו הפגנות סוערות בירושלים ובית שמש, והבוקר ההפגנות צפויות להתחדש בניסיון למנוע את הפגיעה בכבוד המת ולעצור את נתיחת הגופות.

הגאון רבי משה שטרנבוך הורה אמש לתלמידיו באופן חריג כי "חלה חובה על כל אחד ואחד לצאת לרחובה של עיר ולמחות נגד ניתוחי מתים וניוול המת".

