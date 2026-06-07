כיכר השבת
אולטימטום לנתניהו

דרעי מאיים: אם חוק יסוד לימוד תורה לא יעבור ברביעי - אף חוק אחר לא יקודם

יו"ר ש"ס אריה דרעי מבהיר לקואליציה: חוק יסוד לימוד תורה חייב לעבור השבוע, אחרת אף חוק אחר לא יקודם •  (חרדים)

16תגובות
יו"ר ש"ס אריה דרעי (צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

יו"ר ש"ס הבהיר הערב (ראשון) לגורמים בקואליציה כי אם חוק יסוד: לימוד תורה לא יעבור ברביעי הקרוב - אף חוק אחר לא יקודם. האולטימטום מגיע לאחר שבוע שבו התעוררה מחדש הדרישה החרדית לקידום החוק, שנותר על המדף תקופה ארוכה.

כזכור, דרעי הוא שהעלה לראשונה את הדרישה לקידום החוק בשבוע שעבר, לאחר ישיבת הסיעה. רק בעקבות דרישתו החלו גם בסיעות החרדיות האחרות לקדם את החוק, שרשום טכנית על שם 'דגל התורה'. בסיעה הליטאית עצמה הסתפקו בשבוע שעבר אם בכלל לקדמו.

מבחינת יו"ר ש"ס, חוק יסוד לימוד תורה חייב לעבור השבוע, בעוד שהקרדיט הפוליטי - על שם מי החוק יהיה רשום - פחות מעניין את ש"ס, הבהירו במפלגה. בכירים בש"ס טוענים כי איש במפלגה לא ביקש את דחיית כינוס ועדת שרים לענייני חקיקה.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מסר הערב כי "על סדר יומה של ועדת השרים לענייני חקיקה הונח חוק יסוד: לימוד תורה, אשר בהוראת מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א נקראתי להגישו ולקדמו".

גפני הביע תמיהה על כך שהוועדה לא התכנסה: "למרבה הפלא, ועדת השרים טרם התכנסה היום. אני דורש לכנסה בהקדם, כדי שניתן יהיה להעלות את הצעת החוק להצבעה במליאת הכנסת ביום רביעי בקריאה טרומית".

במקביל, ח"כ ינון אזולאי הגיש גם הוא הצעת חוק דומה, אך בשל הערות של הייעוץ המשפטי של הכנסת - ספק אם הוא יוכל לבוא להצבעה כבר ברביעי.

אריה דרעי בביקור בכלא 10, היום

בתוך כך, גורם בכיר במפלגת הליכוד העריך הערב בשיחה עם 'כיכר השבת' כי "ספק גדול אם בקואליציה הנוכחית יהיה רוב לחוק יסוד לימוד תורה". הערכה זו מעלה סימני שאלה לגבי יכולת הקואליציה להעביר את החוק, גם אם יגיע להצבעה.

כזכור, דרעי ביקר היום בכלא 10 וחיזק את בני הישיבות הכלואים, תוך שהוא מבטיח לפעול לאישור חוק יסוד: לימוד תורה. "מכאן אנו זועקים - די להתייחס ללומדי התורה כעבריינים", אמר דרעי במהלך הביקור.

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9
בוקר טוב אריה יש בחירותתתתתתתתתתתת שקרנים
ישי
אנשים רגילים, כשמתעוררים, רוצים להריח קפה טרי. אריות שמתעוררים אחרי 4 שנים מעדיפים לרחרח בצלים ולהזיל דמעות.
אורח לרגע
8
דרעי הביתה
שולי
"האריה שאהב בצל".
אורח לרגע
7
כל הכבוד לרב אריה שהרים את קרנה של תורה והפסיק את השפלת בחורי הישיבות בלי לימוד התורה אין לנו קיום בארץ הזאת, ומי שלא מבין זאת אין לו מקום איתנו. חזק וברוך אסור לוותר להם אפילו כמלא נימא התורה היא חיינו ואורך ימינו
מזרחי
וזה עוד כלום גם בכל פעם שרצו להעביר את החוק גילו רק לו בשושו את כל הסודות
שלומי
6
הלו הלו מי זה הבכיר בליכוד שאומר ספק אם יש רוב? אריה אמר ברביעי אז ברביעי זה עובר שמעת או לא שמעת? בלי חוק אין חקיקה ואין נעליים הולכים הביתה לשתות עראק
זמיר
אריה רק מחמישי, יש לנו עוד כמה חוקים חשובים להעביר אחרי זה תתחיל את ההצגות
בנימין נתניהו
5
אריה, תירגע, שתה כוס מים, לא מוציאים 10 הודעות לעיתונות באותו יום, כדי לעבוד על הציבור פעם עשירית אתה חייב אורך רוח....................
ש"סניק פרייאר
ביקורת זה חשוב, אבל תכל'ס מה האלטרנטיבה שלך? לצעוק בטוקבקים זה קל, להעביר חוקים במציאות הפוליטית המורכבת של היום זה סיפור אחר לגמרי
יצחק
יש כמה אלטרנטיבות ראויות, אף לא אחת מהן היא חלק מהקואליציה הנוכחית המושחתת.
אורח לרגע
אף אחד לא צועק בטוקבקים, רק שמים מראה מה הבטיחו (הרים וגבעות) לנו ומה קיבלנו (0 הישגים)
חרדי
4
רבותיי הגיע הזמן להפסיק עם המלחמות כולנו בני מרן כשבחורי הישיבות שלנו בכלא פיצול הוא מותרות שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו הצעד המתבקש: פתיחת שערים, שילוב נציגי הקהילות במוסדות, וחזרה להצבעה בפתק המקורי. מתעלים מעל המשקעים ומצילים את הבית!
חרדי ספרדי
3
סוף סוף האריה קם מרבצו יישר כח
סוף סוף האריה קם מרבצו
2
מעט מידיי, מאוחר מידיי!
מיכל
1
אין על רבי אריה בעולם שלוחא דרבנן ואיש עשייה הפעם 12 מנדטים לכבודה של תורה
שומי

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