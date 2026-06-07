יו"ר ש"ס אריה דרעי הבהיר הערב (ראשון) לגורמים בקואליציה כי אם חוק יסוד: לימוד תורה לא יעבור ברביעי הקרוב - אף חוק אחר לא יקודם. האולטימטום מגיע לאחר שבוע שבו התעוררה מחדש הדרישה החרדית לקידום החוק, שנותר על המדף תקופה ארוכה.
כזכור, דרעי הוא שהעלה לראשונה את הדרישה לקידום החוק בשבוע שעבר, לאחר ישיבת הסיעה. רק בעקבות דרישתו החלו גם בסיעות החרדיות האחרות לקדם את החוק, שרשום טכנית על שם 'דגל התורה'. בסיעה הליטאית עצמה הסתפקו בשבוע שעבר אם בכלל לקדמו.
מבחינת יו"ר ש"ס, חוק יסוד לימוד תורה חייב לעבור השבוע, בעוד שהקרדיט הפוליטי - על שם מי החוק יהיה רשום - פחות מעניין את ש"ס, הבהירו במפלגה. בכירים בש"ס טוענים כי איש במפלגה לא ביקש את דחיית כינוס ועדת שרים לענייני חקיקה.
יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מסר הערב כי "על סדר יומה של ועדת השרים לענייני חקיקה הונח חוק יסוד: לימוד תורה, אשר בהוראת מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א נקראתי להגישו ולקדמו".
גפני הביע תמיהה על כך שהוועדה לא התכנסה: "למרבה הפלא, ועדת השרים טרם התכנסה היום. אני דורש לכנסה בהקדם, כדי שניתן יהיה להעלות את הצעת החוק להצבעה במליאת הכנסת ביום רביעי בקריאה טרומית".
במקביל, ח"כ ינון אזולאי הגיש גם הוא הצעת חוק דומה, אך בשל הערות של הייעוץ המשפטי של הכנסת - ספק אם הוא יוכל לבוא להצבעה כבר ברביעי.
בתוך כך, גורם בכיר במפלגת הליכוד העריך הערב בשיחה עם 'כיכר השבת' כי "ספק גדול אם בקואליציה הנוכחית יהיה רוב לחוק יסוד לימוד תורה". הערכה זו מעלה סימני שאלה לגבי יכולת הקואליציה להעביר את החוק, גם אם יגיע להצבעה.
כזכור, דרעי ביקר היום בכלא 10 וחיזק את בני הישיבות הכלואים, תוך שהוא מבטיח לפעול לאישור חוק יסוד: לימוד תורה. "מכאן אנו זועקים - די להתייחס ללומדי התורה כעבריינים", אמר דרעי במהלך הביקור.
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