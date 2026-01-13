כיכר השבת
הצפות חריגות הציפו הבוקר את שכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי | תושבים רבים דיווחו על מאגר מים אדיר שחסם את הכביש ליד מוסדות החינוך | כך זה נראה (בארץ)

(צילום: לפי סעיף 27א)

תושבי שכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי שבדרום הארץ, מהמעוזים הגדולים והמרכזיים של חסידות חב"ד בישראל, התעוררו הבוקר (שלישי) להצפות חריגות במיוחד בלב השכונה.

בכביש המרכזי השוכן לצד מוסדות החינוך, לבנים ולבנות, נערמו מים בכמויות אדירות - שחסמו רכבים ואוטובוסים ולא אפשרו את התנועה באזור.

תושבים מופתעים צילמו הבוקר את המחזה הבלתי שגרתי והפיצו אותו בקבוצות קהילתיות. "מי אמר שאין פה ים?" נשמע אחד מהם תוהה, רטורית.

גורם בשכונה מציין: "זה לא חדש שיש הצפות ברחוב הזה. למרבה הצער נראה שהמקום זקוק להחלפת תשתיות בדחיפות. אבל הבוקר כמויות המים הפתיעו את כולנו. מטחים אדירים של גשם ירדו במהלך הלילה".

ההצפות בשכונה (צילום: לפי סעיף 27א)

משטרת ישראל חסמה היום צירי תנועה ברחבי הארץ בשל מזג האוויר. "משטרת ישראל מבקשת מהציבור לתכנן מראש את נסיעותיו, להימנע מהגעה לאזורי סיכון, ולהתאים את מסלול הנסיעה לתנאי מזג האוויר הצפויים", נמסר מהמשטרה.

1
רחוב שיש בו 4 בתי ספר עם למעלה מ1500 תלמידים וכל גשמון האיזור מוצף. לעריה לא אכפת כלל.
משה

