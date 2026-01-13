תושבי שכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי שבדרום הארץ, מהמעוזים הגדולים והמרכזיים של חסידות חב"ד בישראל, התעוררו הבוקר (שלישי) להצפות חריגות במיוחד בלב השכונה.

בכביש המרכזי השוכן לצד מוסדות החינוך, לבנים ולבנות, נערמו מים בכמויות אדירות - שחסמו רכבים ואוטובוסים ולא אפשרו את התנועה באזור.

תושבים מופתעים צילמו הבוקר את המחזה הבלתי שגרתי והפיצו אותו בקבוצות קהילתיות. "מי אמר שאין פה ים?" נשמע אחד מהם תוהה, רטורית.

גורם בשכונה מציין: "זה לא חדש שיש הצפות ברחוב הזה. למרבה הצער נראה שהמקום זקוק להחלפת תשתיות בדחיפות. אבל הבוקר כמויות המים הפתיעו את כולנו. מטחים אדירים של גשם ירדו במהלך הלילה".