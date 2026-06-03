המגיד החסידי חושף: זה היה אחד הרגעים המרגשים ביותר בחיים שלי

זה היה אחד מהרגעים המרגשים בחייו של המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון. בערב יום הולדתו ה-17, בשנת תשמ"ט, אמר הרבי מליובאוויטש שיחה ששינתה לחלוטין את כל מה שחשב שהוא יודע על אמונה, על עצמאות רוחנית, ועל המקום שלנו בעולם.

הרבי שאל אז שאלה מטלטלת על פרשת שלח: למה הקדוש ברוך הוא, שהדריך את משה רבנו על כל צעד ושעל מאז יציאת מצרים, פתאום מסרב לענות לו? למה, רגע לפני הכניסה לארץ ישראל, אלוקים אומר למשה "שלח לך - לדעתך", ומשאיר את ההחלטה הדרמטית ביותר בידיו?

בשיעור העמוק הזה, צולל הרב ג'ייקובסון אל הסיפור האמיתי והנסתר מאחורי חטא המרגלים, ומגלה את אחד המשמעות הפנימית שלו על פי תורת החסידות.

כשהקב"ה אומר למשה "שלח לך - לדעתך", הוא איננו מתנער - הוא נותן אמון. לראשונה בהיסטוריה הקב"ה אומר ליהודי: אני לא רק מצווה אותך, אני מאמין בך. אני סומך עליך שתבחר נכון.

מה באמת הפיל את עשרת המרגלים? איך קרה שנשיאי ישראל שינו את המנדט שניתן להם, ומדוע חופש בחירה חייב להישאר מחובר למקור האלוקי כדי לא להפוך להרס עצמי.

דווקא בדורנו – דור החופש והבחירה, מתגלה העוצמה האמיתית של היהדות ונפתחת ההזדמנות לגלות מי אנחנו באמת.

צפו עכשיו וגלו איך להפוך ל"שותפים" במסע של החיים, עם ערך עצמי, אמון וחיבור אמיתי בעבודת השם.