אוטונומיה בעזה? אשליה הטומנת בחובה סכנות ביטחוניות

הדיבורים על הקמת אוטונומיה פלסטינית בעזה חוזרים לשיח הציבורי בישראל, לעיתים כדרך להשיג 'יציבות' כביכול. אך מדובר באשליה מסוכנת הטומנת בחובה סכנות ביטחוניות, מדיניות ורוחניות.

עלינו להתנגד באופן מוחלט לכל צורה של אוטונומיה פלסטינית. לא היה זה עניין צדדי, אלא מן הנושאים המרכזיים שעליהם חזר והתריע: האוטונומיה היא סכנה מוחלטת לעם ישראל. עצם הדיבור על 'אוטונומיה' מעניק לגיטימציה לאויב ומחזק את ידיו.

לי באופן אישי הטיל הרבי שליחות מפורשת בנושא זה, ובמענה אחר מענה הבהיר כי זו אחת המשימות העיקריות המוטלות עליי: להתריע ללא הרף מפני כל מתווה של אוטונומיה. נאמנות לשליחות זו, מחייבת לומר בפה מלא: “אוטונומיה אזרחית”, “ניהול אזרחי” וכל לשון מכובסת אחרת — כולם מדרון חלקלק המסכן בפועל את ביטחון ישראל.