אוטונומיה בעזה? אשליה הטומנת בחובה סכנות ביטחוניות

על רקע המלחמה בעזה, והדיבורים על 'היום שאחרי', איש העסקים האוסטרלי, המוכר בכינויו 'שליח הרבי מליובאוויטש לענייני שלימות הארץ', יוסף יצחק גוטניק, מזהיר: "אוטונומיה בעזה הינה אשליה מסוכנת הטומנת בחובה סכנות ביטחוניות, מדיניות ורוחניות" (דעות)

הדיבורים על הקמת אוטונומיה פלסטינית ב חוזרים לשיח הציבורי בישראל, לעיתים כדרך להשיג 'יציבות' כביכול. אך מדובר באשליה מסוכנת הטומנת בחובה סכנות ביטחוניות, מדיניות ורוחניות.

עלינו להתנגד באופן מוחלט לכל צורה של אוטונומיה פלסטינית. לא היה זה עניין צדדי, אלא מן הנושאים המרכזיים שעליהם חזר והתריע: האוטונומיה היא סכנה מוחלטת לעם ישראל. עצם הדיבור על 'אוטונומיה' מעניק לגיטימציה לאויב ומחזק את ידיו.

לי באופן אישי הטיל הרבי שליחות מפורשת בנושא זה, ובמענה אחר מענה הבהיר כי זו אחת המשימות העיקריות המוטלות עליי: להתריע ללא הרף מפני כל מתווה של אוטונומיה. נאמנות לשליחות זו, מחייבת לומר בפה מלא: “אוטונומיה אזרחית”, “ניהול אזרחי” וכל לשון מכובסת אחרת — כולם מדרון חלקלק המסכן בפועל את ביטחון ישראל.

ההיסטוריה, מאוסלו ועד ההתנתקות, הוכיחה שכל ויתור טריטוריאלי או מתווה אוטונומיה הסתיימו בשפיכות דמים ובהתחזקות הטרור. אין לנו רשות לשוב על אותן טעויות.

שלימות הארץ איננה סיסמה פוליטית; זהו ציווי אלוקי ועניין של פיקוח נפש ממש. מחובתנו לעמוד בתוקף על ביטחון עם ישראל ועל שלימות ארץ ישראל.

