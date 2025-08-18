בסיומו של מעמד נשגב "ריתחא דאורייתא" שהתקיים בבני ברק, נשא המנהיג ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, דברים נוקבים ומלאי חיזוק אל מול הגזירות הקשות המרחפות על עולם התורה והציבור החרדי.

בדבריו עמד ראש הישיבה על תחושת הגלות בה שרוי עם ישראל, ועל ניסיונות הדור:

"כולנו יודעים שבעוונותינו אנחנו שרויים בגלות הרבה שנים, וכעת גם מרגישים היטב את הימצאותנו בגלות אשר מכבידה עולה עלינו. יש עלינו – לומדי התורה – גזירה, גזירה רעה וקשה, יהודים רודפים יהודים בגלל לימוד התורה, זו גזירה נוראה, ואנחנו בעוונותינו נמצאים בתוך הגזירה הזו רחמנא ליצלן."

ראש הישיבה רבי דוב הדגיש כי ההתמודדות הנוכחית היא ניסיון מן השמים:

"התחושה הקשה שבה אנו נמצאים היא גזירת הגלות, אבל ההתמודדות עם הגזירה זה הניסיון שהקב"ה מנסה אותנו. וחובתנו כאיש אחד לעמוד בנסיון שמנסה השם אלוקינו אותנו, ולעמוד כצור חלמיש שלא להיכנע לגזירת הרשויות לגייס חלילה את לומדי התורה. מי שנעצר על ידם, חובתו שלא להיכנע ולא להתפתות בשום צורה שהיא ללכת לצבא רחמנא ליצלן."

בהמשך דבריו התריע הגר"ד מפני ההשלכות של הפגיעה בעולם התורה:

"לומדי תורת השם וההולכים בדרכה הם המייצגים האמיתיים של היהדות, ואנו מכריזים קבל עם ועולם: לא יתכן שיהודי יכלא בגלל עיסוקו בתורת השם. התורה היא המגינה על הישוב היהודי, ורק התורה ולימודה הם זכות הקיום של יהודים בארץ ישראל. בלי התורה אין שום זכות ליהודים בארץ ישראל, ומי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודים בארץ ישראל."

את דבריו חתם בהצהרה תקיפה:

"אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם מלומדי התורה, ויניחו לנו לעסוק בתורה כפי שהיה מאז תחילת השלטון כאן בארץ."