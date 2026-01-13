"מודל פעולה מוצלח"; הרשות החרדית הגיעה לצפת - וזה מה שנפתח

בכירי הרשות החרדית ירדו בתחילת השבוע לעיר צפת, שם נועדו עם הנהלת עיריית צפת, וחנכו מרכז פעילות חדש של הרשות החרדית בעיר.

המרכז, הממוקם במבנה מרווח שהוקצה במיוחד על ידי העירייה, נועד לרכז את כלל המענים הממשלתיים והעירוניים של הרשות החרדית תחת קורת גג אחת, לרווחת אלפי משפחות הקהילה החרדית בעיר.

בשיאו של הטקס, ביקש ראש העיר יוסי קקון להביע את הערכתו לפועלו של חבר הכנסת ומייסד הרשות החרדית, הרב אורי מקלב, וכיבד אותו בקביעת המזוזה בפתח המבנה. מקלב הודה לראש העיר על שיתוף הפעולה ההדוק וציין לשבח את העבודה המשותפת עם לשכת מ"מ רה"ע מדגל התורה.

לאחר מכן אמר מקלב: "מדובר במודל של שיתוף פעולה מוצלח בין השלטון המקומי לרשות החרדית. זה היה החזון בעת הקמת הרשות, צפת צועדת קדימה, והמרכז הזה הוא הוכחה לכך שכשרוצים להעניק שירות איכותי לתושב – מוצאים את הדרך הנכונה".

הקמת המרכז התאפשרה על ידי שיתוף פעולה צמוד בין ראש העיר לממלא מקום ראש העיר, ישראל מאיר סברדלוב, כדי שיהיה מרכז שיהווה מעתה "בית חם" לפעילות הקהילתית בצפת.

במהלך המעמד נשא דברים ראש העיר יוסי קקון ואמר: "הקמת המרכז הזה היא צעד נוסף במחויבות שלנו לתושבי צפת. המקום הזה יהיה המנוע לפעילות תרבות, תעסוקה ומיצוי זכויות. אני מודה לח"כ מקלב על היוזמה הברוכה ולידידי ישראל מאיר סברדלוב, שבדבקותו במטרה הפך חזון למציאות עבור הקהילה".

סגן ראש העיר ישראל סברדלוב הודה בדבריו למקלב על הקמת המיזם בארץ בכלל ובצפת בפרט וכן לראש העיר על עזרה בתפעול פעילות הרשות החרדית בעיר ואף הודה למנהל לשכתו אלי פינס על תכלול הפרויקט מאחורי הקלעים וכן לרכז הרשות החרדית מוטי ניומן.

המרכז החדש צפוי להתחיל את פעילותו כבר בימים הקרובים, ויארח בין היתר סדנאות, ימי עיון, פעילות נוער ותוכניות ייעודיות לקידום הקהילה החרדית בעיר במסגרת תוכנית הרשות נתונה מבית הרשות החרדית.