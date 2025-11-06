כיכר השבת
למסור את הנפש

העדה החרדית מחממת מנועים: הפגנה בירושלים נגד הגיוס - חסידי דושינסקיא מצטרפים לראשונה

העדה החרדית בירושלים יצאה כעת להפגנת מחאה היסטורית נגד חוק הגיוס | התהלוכה יצאה מבית המדרש דושינסקיא לעבר גבעת התחמושת, בהשתתפות חברי הבד"צ | צפי לחסימות כבישים ועומסים תנועה (חרדים)

4תגובות
הפגנה בירושלים (צילום: באדיבות המצלם)
הפגנה נגד גזירת הגיוס בירושלים (צילום: מ.א. נוימן)

העדה החרדית יוצאת בשעה זו לתהלוכת מחאה על גזירת הגיוס, צפי לחסימות כבישים נרחבות בכל ירושלים

לאחר החלטת הבד"צ במושב בית דין מיוחד שנערך לפני שבוע וחצי בראשות הפוסק הגר"מ שטרנבוך, לפיו יש "למסור הנפש" ולצאת למלחמה נגד השלטונות, הוחלט בעדה החרדית לצאת לסדרת מחאות והפגנות משמעותיות.

היום בצהרים בשעה 15:00 החלה ההפגנה הראשונה בתהלוכת מחאה שיצא מבית המדרש הגדול דושינסקיא.

המחאה מתקיימת בהשתתפות חברי בד"צ העדה החרדית, מה שנותן לעצרת המחאה משמעות רבה וחשיבות עליונה אצל בני העדה החרדית 

בעדה החרדית מציינים כי לראשונה בהיסטוריה מאז כינונה של העדה החרדית, העצרת יצאה מבית המדרש דושינסקיא, ולא ממרכזים אחרים כמו 'כיכר השבת', וכל זה כדי לחדד את העובדה כי גם החסידויות כמו דושינסקיא שבדרך כלל נמנעים מלצאת להפגנות של הפרות סדר וכדומה, הולכים להשתתף הפעם במערכה הכבירה שתרעיד את ירושלים 

כאמור, המחאה כבר יצאה לדרך מבית המדרש הגדול דושינסקיא רחוב שמואל הנביא 52 בראשות חברי בד"צ העדה החרדית בדרכה לעבר גבעת התחמושת לזעוק ולהריע נגד הגזירה. צפי לחסימות כבישים נרחבות בכל ירושלים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

0 תגובות

4
איפה תמונות???
אריה
3
תולדות אהרן משתתפים בהפגנה?
אברך סקרן
2
כנראה הם מתגעגעים לאלפיים שנות גלות מרות כשלא היה כוח צבאי שיגן על העם היהודי . עדיף בעיניהם ללכת כצאן לטבח על קידוש ה'.
חיים
1
כנראה לכל קיצוני יש תמיד מי שמקצין יותר ממנו. העדה מזמן עשתה גט כריתות עם ישראל, מעניין איך ממשיכים לשאוף את האוויר הטמא של הציונים ולא נוסעים לניו יורק של ממדני
יהודה

