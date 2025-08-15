כיכר השבת
"הצעה אנטישמית"

מאיר פרוש בתגובה לדברי יועז הנדל: "בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו"

הצעתו של יועז הנדל לפעול באגרסיביות נגד לומדי התורה ולשלול מהציבור החרדי שלא מתגייס לצה"ל את הזכות להצביע או להיבחר, גוררת תגובה חריפה מצידו של ח"כ מאיר פרוש, השובת רעב במחאה בנושא (חרדים)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

מאיר פרוש, הח"כ השובת רעב מול היועמ"שית במחאה על מעצר לומדי תורה, מגיב היום (שישי) בחריפות לדבריו של יועז הנדל נגד הציבור החרדי, כולל התכנית שלו לבטל את הזכות לבחור ולהיבחר ממי שלא מתגייס לצה"ל.

"ההצעה האנטישמית של יועז הנדל מזכירה לי שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם", אמר פרוש.

בהודעת לשכתו נכתב כי הוא אמר את הדברים "בתגובה לפרסום לפיו יועז הנדל מקים מפלגה אנטישמית שעקרונותיה כוללים שלילת כלל הזכויות הדמוקרטיות של בני הציבור החרדי", כלשונם.

כזכור, באתר וואלה ציטטו את דברי הנדל כי "בנושא הגיוס אנחנו צריכים להיות כוחניים ואגרסיביים. מי שלא ישרת לא יקבל כלום מהמדינה, כולל הזכות לבחור ולהיבחר. אנחנו צריכים לייצר כוח שבעזרתו נכפה את זה על המערכת הפוליטית".

2
הוגן והגון מי שמכריז שחרדים לא מתגייסים - שיוותר על האזרחות. אין יותר פשוט מזה !
יוסי
1
שגם ערבים לא יוכלו להצביע, וגם שמאלנים שלא מתגייסים, וגם מי שבגלי צהל ובמחנה שזה לא שירות צבאי אלא קריירה על חשבון משלם המיסים. גם כל מי שהולך ל8200 ויש לו פרופילקרבי ודואג לקריירה שלו שלא יוכל להצביע. אם זה התנאי אני מסכים יהיה לגוש הימין 100 מנדטים, מתוכם גם לא מעט למפלגות של שומרי תורה ומצוות.
משה

