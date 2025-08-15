מאיר פרוש, הח"כ השובת רעב מול היועמ"שית במחאה על מעצר לומדי תורה, מגיב היום (שישי) בחריפות לדבריו של יועז הנדל נגד הציבור החרדי, כולל התכנית שלו לבטל את הזכות לבחור ולהיבחר ממי שלא מתגייס לצה"ל.

"ההצעה האנטישמית של יועז הנדל מזכירה לי שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם", אמר פרוש.

בהודעת לשכתו נכתב כי הוא אמר את הדברים "בתגובה לפרסום לפיו יועז הנדל מקים מפלגה אנטישמית שעקרונותיה כוללים שלילת כלל הזכויות הדמוקרטיות של בני הציבור החרדי", כלשונם.

כזכור, באתר וואלה ציטטו את דברי הנדל כי "בנושא הגיוס אנחנו צריכים להיות כוחניים ואגרסיביים. מי שלא ישרת לא יקבל כלום מהמדינה, כולל הזכות לבחור ולהיבחר. אנחנו צריכים לייצר כוח שבעזרתו נכפה את זה על המערכת הפוליטית".