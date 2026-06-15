המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה הודיעו היום (שני) ליו"ר הקואליציה אופיר כץ כי לא יצביעו עם הקואליציה במליאת הכנסת - בעקבות ההחלטה לא להעלות היום להצבעה את חוק המעונות.

בהודעה משותפת נמסר: "הודענו כעת ליו"ר הקואליציה כי בשל אי-העלאת חוק המעונות לסדר היום, לא נצביע היום בעד חקיקה קואליציונית במליאת הכנסת".

מאחורי הקלעים הפעילו הסיעות החרדיות לחץ כבד להאצת תהליך חקיקת חוק המעונות והתכנון המקורי היה, שהצבעה על החוק בקריאה ראשונה תתקיים היום.

בסיעות החרדיות מדגישים כי מיד לאחר האישור בקריאה ראשונה, החוק חייב לעבור להמשך דיון בוועדת הכספים. המטרה המוצהרת: להספיק לסיים את החקיקה בקריאה שנייה ושלישית בשבועיים הקרובים, על מנת לחדש את סבסוד המעונות לאברכים צעירים שקיבלו צווי גיוס. כאמור, לפועל הצעת החוק לא תעלה היום.

יצוין כי ההערכה במערכת הפוליטית והמשפטית היא ששופטי בג"צ לא יאפשרו את סבסוד המעונות גם לאחר חקיקת החוק, כל עוד לא יהיה חוק שיסדיר את מעמד לומדי התורה.

הצעת החוק, שיזם יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני ביחד עם קבוצת חברי כנסת, מבקשת לקבוע כי לשם בחינת סדר הקדימות לקבלה למעון יום ולהשתתפות המדינה בשכר הלימוד, לא יילקח בחשבון מצבו התעסוקתי של ההורה אם הוא לומד במוסד להשכלה גבוהה או בישיבה.

כזכור, בשבוע שעבר עבר החוק בקריאה טרומית בהצבעה של 56 חברי כנסת בעד מול 43 נגד. ההצבעה התקיימה לאחר דיונים סוערים במליאה, כאשר האופוזיציה תקפה בחריפות את החוק וטענה כי מדובר בהעדפה בלתי מוצדקת.

כמו כן, בימים האחרונים פרצה סערה פוליטית בקואליציה, לאחר שהשר בצלאל סמוטריץ', יו"ר 'הציונות הדתית', ביקש לגזור קרדיט וטען כי השינויים בחוק המעונות - בו הוכנס סעיף העדפה למשרתים במילואים - נעשו בעקבות דרישתו.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני תקף בחריפות את סמוטריץ' ואמר: "הניסיון הנואש של סמוטריץ' לקושש קולות באמצעות הצגת 'הישג' שכבר קיים שנים רבות הוא מגוחך ומנותק מהמציאות. הציבור הישראלי אינטליגנטי הרבה יותר מכפי שבציונות הדתית סבורים".

גם יו"ר ש"ס אריה דרעי הצטרף למתקפה על סמוטריץ'. ל"כיכר השבת" נודע כי דרעי אמר למקורביו: "אני שוקל לתקן בכנסת את הורדת אחוז החסימה, אולי כך סמוטריץ' יניח לנו מההצקות וההקנטות המיותרות שלו בכל דבר, וכך גם נחסוך למדינה מיליארדי שקלים".

בכירים בקואליציה דחו את טענות סמוטריץ' בתוקף. לדבריהם, השינויים בחוקים נעשו הרבה לפני "דרישת" סמוטריץ', והוא מנסה לגזור קמפיין פוליטי על חשבון הסיעות החרדיות.

ההצבעה על חוק המעונות מגיעה שבוע לאחר שעבר בכנסת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית. גם באותה הצבעה נרשמה מהומה קשה במליאה, כאשר 56 חברי כנסת הצביעו בעד מול 43 נגד.

יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיב אז: "אישורו בקריאה טרומית של חוק יסוד לימוד התורה, שדרשה תנועת ש"ס, הוא צעד היסטורי בדרך להכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה הקדושה ובתרומתם העצומה של לומדי התורה לעם ישראל".