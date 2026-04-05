חול המועד סוער: המערכה נגד הגיוס עולה שלב. הבוקר (יום א', ד' דחול המועד), על רקע הסערה הציבורית סביב אישור ההפגנות ב'הבימה', בחרו ב'עדה החרדית' ובחוגי הקנאים להעביר את מוקד המחאה אל מול לשכות הגיוס ברחבי הארץ.

כבר משעות הבוקר המוקדמות התאספו מאות מפגינים בשערי לשכת הגיוס בירושלים למניין שחרית המוני, שהפך למפגן מחאה תחת כיפת השמיים. ברגעים אלו נערך במקום מעמד מיוחד בהשתתפות דמויות בולטות מחשובי 'העדה', הנושאים דברי מחאה נגד הניסיונות לגייס בני ישיבות למסלולים החרדיים.

על פי התכנון, בשעה 11:15 תצא תהלוכת ענק של מאות קנאים מבית המדרש סאטמר ברחוב יואל. הצועדים יעשו את דרכם לעבר לשכת הגיוס, כשהם צפויים לחסום צירים מרכזיים באזור.

בשטח שוררת מתיחות רבה. לטענת המארגנים, היום מתקיים יום גיוס מרוכז המיועד למסלולים החרדיים בצה"ל, מה שהם מגדירים כ"ניסיון ציני לנצל את ימי המועד". מנגד, בצה"ל מגיבים בביטול לטענות ומבהירים בשיחה עם 'כיכר השבת' כי לא מתקיים היום כל גיוס למסלולים אלו.

למרות ההכחשות, המפגינים בשטח מבטיחים כי המחאה רק תלך ותחריף. אחד המשתתפים אומר: "לא חול המועד ולא הכחשות של הצבא ימנעו מאיתנו לעמוד על המשמר".

'כיכר השבת' ימשיך לעקוב ולדווח.