כיכר השבת
בצה"ל מכחישים

שוויון בהפגנות? 'הבימה' אושרה, והקנאים נערכים לתהלוכות ענק מול לשכות הגיוס

איפה השוויון? בעוד המשטרה מאשרת הפגנות ענק ב'הבימה', מאות קנאים צובאים בשעות אלו על לשכות הגיוס במחאה על "יום גיוס חרדי" • מניין שחרית המוני בשערי הלשכה, תהלוכת ענק בדרכה מרחוב יואל ועימות חזיתי מול הכחשות צה"ל • חול המועד בוער (חרדים)

הפגנה בימי חוה"מ נגד הגיוס (צילום: באדיבות המצלם)

חול המועד סוער: המערכה נגד הגיוס עולה שלב. הבוקר (יום א', ד' דחול המועד), על רקע הסערה הציבורית סביב אישור ההפגנות ב'הבימה', בחרו ב'עדה החרדית' ובחוגי הקנאים להעביר את מוקד המחאה אל מול לשכות הגיוס ברחבי הארץ.

כבר משעות הבוקר המוקדמות התאספו מאות מפגינים בשערי לשכת הגיוס בירושלים למניין שחרית המוני, שהפך למפגן מחאה תחת כיפת השמיים. ברגעים אלו נערך במקום מעמד מיוחד בהשתתפות דמויות בולטות מחשובי 'העדה', הנושאים דברי מחאה נגד הניסיונות לגייס בני ישיבות למסלולים החרדיים.

על פי התכנון, בשעה 11:15 תצא תהלוכת ענק של מאות קנאים מבית המדרש סאטמר ברחוב יואל. הצועדים יעשו את דרכם לעבר לשכת הגיוס, כשהם צפויים לחסום צירים מרכזיים באזור.

בשטח שוררת מתיחות רבה. לטענת המארגנים, היום מתקיים יום גיוס מרוכז המיועד למסלולים החרדיים בצה"ל, מה שהם מגדירים כ"ניסיון ציני לנצל את ימי המועד". מנגד, בצה"ל מגיבים בביטול לטענות ומבהירים בשיחה עם 'כיכר השבת' כי לא מתקיים היום כל גיוס למסלולים אלו.

למרות ההכחשות, המפגינים בשטח מבטיחים כי המחאה רק תלך ותחריף. אחד המשתתפים אומר: "לא חול המועד ולא הכחשות של הצבא ימנעו מאיתנו לעמוד על המשמר".

'כיכר השבת' ימשיך לעקוב ולדווח.

אכן שוויון - כמעט. ה‘שמאלנים‘ וה‘קנאים‘ אכן כמעט אותו דבר ובאותו הצד. רק שהשמאלנים בכל זאת עושים נרבה פחות חילול ה‘.
סענדר
כל קיצון הוא לא טוב ... אבל שמאלנים!?-איבדת את זה. להפגין נגד המלחמה באיראן או לפרק מכות בחורה אוטיסטית שצעקה בקפלן רק ביבי,תחשוב לפני שאתה כותב
שלומי
נראה שאינך יודע מיהו ה' ומה מחלל אותו, גם אם אינם נוהגים כשורה
יהודי
עוד חרדי שמושפע מהרחוב החילוני הכופר אז לידיעתך הציבור החרדי צמוד רק לתורת משה בלי פשרות והיתחנפויות שמעתה חמוד ???!!!!!!
בני
השמאל אינו יכול לעשות חילול ד' כי אין שם השם נקרא עליו, לעומתם הקנאים החרדים לדבר ד' אם אינם יצאו למחות על מלכות הדורשת לבטלם מדבר ד' אזי יהיה חילול ד' (...את וכלבא שוין)
זוכמיר
פועל שאין לו מה שיאכל מותר לעבוד בחול המועד
יעקב
במדינה דמוקרטית זה נחוץ ונקבע סף של 800
אדרבא
ומה עם "ונשמרתם מאד לנפשותיכם"?
עודד
אך אם אין היום יום גיוס אז מדוע מפגינים? נכתב בעבר שהצבא השעה את ימי הגיוס עד לאחרי הלחימה מדוע כעת? מסוכן להתאסף ברחובות חזרו הביתה ללמוד תורה
דוד

