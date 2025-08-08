ישראל פרוש, לשעבר ראש העיר אלעד וכיום באופוזיציה המקומית, יעמוד בראש ארגון חדש שהוקם על ידי גדולי האדמ"ורים וראשי הישיבות, בשם 'מגן ומושיע', שיעניק ליווי משפטי, תמיכה, הכוונה מקצועית וסיוע משפחתי, לצד פעילות ציבורית והסברתית.

"התמונה ברורה", אומרים בהקמת המרכז: "בשרו של הציבור החרדי נעקר בציפורני ברזל. בחורי ישיבות, מסולאים בפז, נרדפים כעבריינים בעוון לימוד התורה. מול מציאות כזו אין זה זמן לפעולות מפוזרות. יש להקים מוקד מאחד, מנוסה, יציב ומקצועי שיידע להוביל מערכה כוללת ברוחם של מרנן ורבנן שליט"א".

במצב כיום, לנוכח הגזירה, שוררת בלבול עצום, פחד, חוסר ודאות. אנשים שכל שנותיהם לא עשו פעולות הכי קטנות בניגוד לחוק, מוצאים את עצמם כעבריינים נרדפים ובורחים מגורמי אכיפת החוק בגלל עוון לימוד תורה. שלא לדבר על ההורים המודאגים של הבחורים הצעירים אשר חוששים שבנם ייעצר בפתע פתאום.

על כן, לאחר שורת התייעצויות והכוונות, עלתה היוזמה להקים את 'מרכז מגן ומושיע' – גוף שיתפקד כארגון רשמי, מתכלל ומכוון, אשר יהיה הזרוע המעשית והשלוחה המבצעת של גדולי ישראל לאורך כל הדרך. המרכז ישמש כ"חומת הברזל של הציבור התורתי מפני רודפיו".

המרכז יקים מערך הדרכה מקצועית בישיבות, ליווי משפטי ומנטלי לבחורים עצורים, סיוע כולל למשפחות העצורים, קו חירום מסביב לשעון ועוד. תחת המעטפת המקצועית יעמדו שורת יועצים, עורכי דין, מומחי חינוך, אנשי טיפול, וכן מערך מתנדבים מסור אשר יירתם למשימה.

הקמת המרכז נועדה לא רק למענה מיידי – אלא גם לשם ניהול ארוך טווח של המערכה. "כמו בכל מלחמה אין מקום לאלתורים", נמסר מהמרכז. בפעילות תהיה גם ההסברה הנדרשת בעת כזאת אל מול המצב החמור.

מאחורי הקמת המרכז עומדת תחושת שליחות נוראה. "אין זו רק הקלה פרטית למי שנעצר, אלא מלחמת הקיום של עולם התורה. הקמה זו באה לומר בקול ברור: לא תצליחו לשבור את רוחנו. לא תצליחו לפגוע בלומדי התורה. לכל בחור יש גב ולתורה יש מגנים ומושיעים".

יו"ר מרכז 'מגן ומושיע' ישראל פרוש מסר: "בעת כזו, כאשר היהדות החרדית נמצאת בצרה ובמצוקה, אני רואה חובה להצטרף למערכה ולפעול בהכוונת מרבן ורבנן שרי התורה והחסידות וגדולי ראשי הישיבות שליט"א לסייע לכל בן תורה אשר יקל למצוקה כפרט, ולהכין את התשתית לקראת מערכה מתמשכת להגנה על עולם התורה. נעשה הכל שבחורי ישיבות והאברכים ירגישו ויקבלו מעטפת מלאה במערכה לקידוש שם שמיים".