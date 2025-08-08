כיכר השבת
'קריעה' לא רק באלעד?

התפקיד החדש של שרוליק פרוש: ליווי וסיוע במערכה מול גזירת הגיוס

בצל המעצרים והחשש ההולך וגובר לנוכח גזירת הגיוס: הוקם מרכז 'מגן ומושיע' שיעניק את כל הסיוע וההכוונה עבור בני הישיבות המאוימים במעצר | בראש הארגון החדש, יעמוד רה"ע אלעד לשעבר, ישראל פרוש (חרדים)

ישראל פרוש (צילום: Yossi Aloni/Flash90)

ישראל פרוש, לשעבר ראש העיר אלעד וכיום באופוזיציה המקומית, יעמוד בראש ארגון חדש שהוקם על ידי גדולי האדמ"ורים וראשי הישיבות, בשם 'מגן ומושיע', שיעניק ליווי משפטי, תמיכה, הכוונה מקצועית וסיוע משפחתי, לצד פעילות ציבורית והסברתית.

"התמונה ברורה", אומרים בהקמת המרכז: "בשרו של הציבור החרדי נעקר בציפורני ברזל. בחורי ישיבות, מסולאים בפז, נרדפים כעבריינים בעוון לימוד התורה. מול מציאות כזו אין זה זמן לפעולות מפוזרות. יש להקים מוקד מאחד, מנוסה, יציב ומקצועי שיידע להוביל מערכה כוללת ברוחם של מרנן ורבנן שליט"א".

במצב כיום, לנוכח הגזירה, שוררת בלבול עצום, פחד, חוסר ודאות. אנשים שכל שנותיהם לא עשו פעולות הכי קטנות בניגוד לחוק, מוצאים את עצמם כעבריינים נרדפים ובורחים מגורמי אכיפת החוק בגלל עוון לימוד תורה. שלא לדבר על ההורים המודאגים של הבחורים הצעירים אשר חוששים שבנם ייעצר בפתע פתאום.

על כן, לאחר שורת התייעצויות והכוונות, עלתה היוזמה להקים את 'מרכז מגן ומושיע' – גוף שיתפקד כארגון רשמי, מתכלל ומכוון, אשר יהיה הזרוע המעשית והשלוחה המבצעת של גדולי ישראל לאורך כל הדרך. המרכז ישמש כ"חומת הברזל של הציבור התורתי מפני רודפיו".

המרכז יקים מערך הדרכה מקצועית בישיבות, ליווי משפטי ומנטלי לבחורים עצורים, סיוע כולל למשפחות העצורים, קו חירום מסביב לשעון ועוד. תחת המעטפת המקצועית יעמדו שורת יועצים, עורכי דין, מומחי חינוך, אנשי טיפול, וכן מערך מתנדבים מסור אשר יירתם למשימה.

הקמת המרכז נועדה לא רק למענה מיידי – אלא גם לשם ניהול ארוך טווח של המערכה. "כמו בכל מלחמה אין מקום לאלתורים", נמסר מהמרכז. בפעילות תהיה גם ההסברה הנדרשת בעת כזאת אל מול המצב החמור.

מאחורי הקמת המרכז עומדת תחושת שליחות נוראה. "אין זו רק הקלה פרטית למי שנעצר, אלא מלחמת הקיום של עולם התורה. הקמה זו באה לומר בקול ברור: לא תצליחו לשבור את רוחנו. לא תצליחו לפגוע בלומדי התורה. לכל בחור יש גב ולתורה יש מגנים ומושיעים".

יו"ר מרכז 'מגן ומושיע' ישראל פרוש מסר: "בעת כזו, כאשר היהדות החרדית נמצאת בצרה ובמצוקה, אני רואה חובה להצטרף למערכה ולפעול בהכוונת מרבן ורבנן שרי התורה והחסידות וגדולי ראשי הישיבות שליט"א לסייע לכל בן תורה אשר יקל למצוקה כפרט, ולהכין את התשתית לקראת מערכה מתמשכת להגנה על עולם התורה. נעשה הכל שבחורי ישיבות והאברכים ירגישו ויקבלו מעטפת מלאה במערכה לקידוש שם שמיים".

0 תגובות

34
הפרויקטור חוזר!!!! בהצלחה
אברהם
33
ממר יוצא מתוק - תפקיד ותעסוקה ופרסומת למשפחה!!!
יהודי
32
יש להיזהר מאד בעניין "צעדי התגובה" של אלופי העולם בקומבינות. אין גבול לתחכומים (כמובן רובם ככולם פליליים או על גבול הפלילי) שהחבורה הזאת עומדת להמציא. אנחנו עלולים לראות עריקים ומשתמטים, עבדקנים ואנשי הפלג הירושלמי, מחליקים בקלות את ביקורת הגבולות בנתב"ג....
אזהרה
31
מדהים האדם המושלם להיות בראש!
יצחק
30
האיש המתאים בזמן המתאים
יעקב
29
למה חיכו עד עכשיו רציתם דחיינות חולנית מ 1948 קיבלתם חוק גיוס אכזרי החכם עיניו בראשו ה' חייב לשלוח כבר משיח אמן
אלי
28
אוי ואבוי.
אליהו
תכלס אפי' שהפרענקים זרקו אותו מרשות העיר הוא תותח על, וכל מי שמכיר אותו\עבד איתו יגיד את זה!!!
בולדזור
תותח על במה? מה הוא הביא לעיר פינת חי? העיר רק הידרדרה מאיך שהוא קיבל אותה
נתי
27
בחורי הישיבות "המסולפים בפז" הם משתמטים ממצוות חשובות וחוטאים בחילול השם. בכל אופן, מה עם האלפים שלט לומדים?
אלפים
26
משפחה של נוכלים מתי תצאו לנו מהחיים
שימי
25
יפה שמצאו סידור עבודה לעוד עסקן, אם לא ראש עיר, לפחות זה..
שלום
24
מעולה זה מחוייב המציאות
רון
23
אף אחד לא נעצר על זה שהוא לומד תורה, אלא על זה שהוא עובר על "לא תעמוד על דם רעך"
רון
22
לומדי התורה צריכים להמשיך ללמוד, ומי שלא לומד בנטל להשתתף במערכה יחד עם אחיו מבחינת "לא תעמוד על דם רעיך". כל צד מתחפר בעמדותיו ומכיוון שאין נסיון להגיע אל האמת נוצר מאבק שלא יועיל לאף אחד.
חגית
מי בכלל סופר אותך. אף אחד לא יתגייס לעולם
טוביה נבנצל
21
שרוליק התותח אוהבים אותך ומתגעגעים אליך כראש העיר כל מה שמגיע לידים של שמוליק הוא עושה בשלימות בהצלחה המחזיקים לך אצבעות
אלעדית
20
במקום להילחם בעזה נלחמים במדינה!! חבורת הזויים
ארי
19
מצוין. מברוק. בהצלחה
תושב אלעד
18
זו גזירה זו .זו זכות גדולה להתגייס להגנת עם ישראל .זכות שלא הייתה קיימת בחשכת הגלות ולא בשואה כשהלכנו כצאן לטבח.
חרדי
17
תצאו לנו מהחיים משפחה של ג'ובים ונוכלים, אם הייתם יודעים כמה כסף הם לקוחים לכיסים הייתם זורקים אותם לרחוב בבעיטה, גם כעת כל היח"צ באתרים זה מכסף של מירון ואני יודע מה אני מדבר כי אני איש תקשורת וותיק. אין לפרוש שוםדבר עם חוק הגיוס זה כיסוי לעשייה כאילו, הרי הם רצו למנות את אייכלר במקומו של גולקנופף
יהושע
16
יש יהודים רבים שלומדים תורה, והרבה, ולא נרדפים בשל כך
מוישה
15
אני חושב שלא צריך לעסוק רק בהתגוננות, אלא כפי שמחפשים אותנו נחפש גם אותם, הוי אומר להקים קרן המודעת היטב לחוקים, להתביית על אותם אלו שמונעים את לימוד התורה ולחפש אותם ברחל בתך הקטנה, ואז להציף את המדינה במודעות מוגברת של ליקויים בשרים כלשהם כדי להפילם מכיסאם, להרבות בסוללות של עו"ד טובים שידעו לעשות
אליהו
14
אדם ללא השכלה. שייך למפיה של המפלגה. אנטי ציוני! ו רק אוהב את הכסף הציוני! מגעיל עם רח לא טוב
בנימין דניאל
13
עכשיו מובן למה אבא שלו שובת רעב מול משרד המשפטים .. להראות שרק הוא נלחם למען בני הישיבות וגזירת הגיוס ואז "אין ברירה" אלא למנות את שרוליק ליד ימינו שרק הוא ואביו מבינים איך לטפל ב'צרה'.. אה וגם אם רוצים להתפלל במירון למנוע הגזירה ולהציל מיד הרשעים הארורים גם על זה אין בעיה כי פרוש תמיד איתך כי מאיר
שלום ב. סורוצקין
12
בהצלחה רבה נראה עדיף שבוטבול יעמוד בראש הוועדה לאחר שלא מצליח לנהל את העיר ואתה תהיה ראש העיר.
תושב אלעד
11
צריך לעצור גם אותו על סיוע לביצוע עבירה
צפוני
10
איזה הקרבה למען השתמטות מחובה דתית. הבחורים הללן פשוט לא רוצים ללכלת לצבא, זה מסוכן ומפחיד ואפשר להפצע ולמות. שימותו אחרים. אנחנו לא מתגייסים.
חנניה כהנא
9
במימון המשרד לענייני ירושלים
לח
8
ראש לשועלים.
בערל
7
מצוין. כמו תמיד מקימים ארגון שירכז את הטיפול בבעיה שיכולנו לפתור מראש, העיקר שכבר סידרנו כמה ג'ובים, מנהל לשכה, רכזים, יועצים אסטרטגיים, נהגים מזכירות צוות ורכבים. במקום לפתור את הבעיה בזמן, לצמצם את גבולות הבעיה - מתעלמים דופקים את הראש בקיר, חוזרים על אותה שגיאה פעם אחרי פעם ומצפים לתוצאה שונה
הרשל
6
יופי שימשיך כך ל 50 שנה הבאות. שרוליק יתעסק עם הגיוס ןבוטבול ימשיך את המהפיכה האדירה בראשות העיר אלעד. אוהבים את שרוליק מצביעים לבוטבול!!!
אלעדי מאושר
5
פרוש המטומטם יוכל לחלק סיגריות לעצורים העריקים
יהודי
4
סוף סוף האיש הנכון במקום הנכון שהוכיח שהוא עושה על אף שפוגעים בו שייצאו לכם העינים עם הוועדה המטופשת שלכם
לכל הגורים האפסים
3
אוולה?? חשבתי שהוא יעודד גיוס
בתקול
2
חחח האבא סידר לנו את התאונה של החוק הגיוס הכושל והבן יסדר לנו את בית החולים מתחת לגשר, אלופי הקומבינות בפעולה על חשבוננו.
טוטו
1
צריך לשכה מכובדת , יועץ, מזכיר, נהג דובר....וכ' בקיצור עוד עסקן !
מוטי

