הגר"א קורנפלד רב קהילת הגר"א בבי"ש ומגדולי הרבנים בעיר ( צילום: אלעזר פיינשטיין )

זה התחיל בהתעלמות גורפת, המשיך במלחמה נואשת והיום, נראה שהציבור החרדי-מודרני רושם וי נוסף וענק במאבק על הלגיטימציה אצל המיינסטרים החרדי. מה שלא עשו מערכות בחירות עקובות מדם (מטאפורי כמובן), עושה המציאות הדמוגרפית, והעיר המשמשת כ"מיקרו-קוסמוס" של החברה החרדית, בית שמש - כמו תמיד צעד אחד לפני כולם.

בית שמש, מאז ומתמיד הייתה אבן בוחן של ההנהגה הרוחנית והפוליטית של המגזר החרדי כלפי הציבור המודרני. המבוגרים שבינינו עוד זוכרים את הריצה של תנועת "טוב" שחרטה על דגלה לייצג את החרדים העובדים ("החולצות הכחולות") ורשמה הישג בבחירות ב-2008 וכן ב-2013 עם הכנסת נציגים למועצת העיר. ככל שחלפו השנים, ב'דגל התורה' - המפלגה הליטאית שעד כה התקשתה לקבל את העובדה שהציבור המודרני מתפתח בקצב מואץ ניסו לקדש מלחמה, כשנושא מוסדות החינוך היה לא פעם ה'טריגר' העיקרי במאבק הפנים חרדי. אם שכונת רמת בית שמש א' היוותה את הסנונית הראשונה של התפתחות הקהילות המודרניות שאינם רואים את עצמן כחלק אינטגרלי מהציבור החרדי המיינסטרים, רמת בית שמש ד' שמתפתחת בקצב מואץ, קיבלה אל קרבה משפחות רבות המגדירות את עצמן כ"מודרניות" ותופעת הממ"חים (מוסדות חינוך ממלכתי חרדי) גדלה והתפתחה בהתאם. מאות תושבים נהרו; ראב"ד לונדון הופיע למעמד 'חליצה' נדיר באנטווערפן חיים רוזנבוים | 10:19 כזה דבר עוד לא ראינו • זקני הכפר פצחו בריקוד נלהב עם בניהם הרבנים והעסקנים חיים רוזנבוים | 10:28 גדולי ישראל, בעיקר במגזר הליטאי, נאבקו לא פעם ולא פעמיים בהתפתחות מוסדות הממלכתי חרדי וההנחיה הגורפת שניתנה למנהלי הסמינרים בעיר הייתה חד משמעית ובלתי מתפשרת: אין לקבל תלמידות ממ"ח כמו נצח ועוד, לסמינר בית יעקב. ההנחיה הזו נותרה בתוקף מוחלט והייתה "הקו האדום" גם בקרב מנהלי ומנהלות הסמינרים המודרניים יחסית. סמינר בית יעקב, מודרני ככל שיהיה, לא יקבל לשורתיו תלמידה מנצח או כל מוסד ממלכתי חרדי כזה או אחר. אלא שהיום אנו חושפים על הנחיה שקטה, של מי שנחשב לאחד מרבניה של בית שמש הליטאית - הגאון רבי אלימלך קורנפלד, רב קהילת הגר"א ברמב"ש א'. מעדויות שהגיעו לידי 'כיכר השבת' עולה כי לדבריו של ראש מינהל החינוך בעיר, יוסי גולדרינג, הגר"א קורנפלד הורה למנהלות הסמינרים לאפשר בדיעבד את קבלתן של תלמידות מבית הספר הממלכתי חרדי נצח, ובלבד שהבנות אכן נמצאו מתאימות לרוח הסמינר.

שכונת רמת בית שמש ד'

מדובר בהנחיה מטלטלת, שאם אכן ניתנה, יש בכוחה לטרוף את כל הקלפים ולשנות את כללי המשחק בתוך המגזר החרדי. גדולי ישראל, בפרט בעשור האחרון, קידשו מלחמה של ממש במוסדות החינוך הממלכתי-חרדי.

רק לפני שנה, בתאריך ו' בתמוז תשפ"ה, פרסם חבר מועצת גדולי התורה של מפלגת 'דגל התורה, הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין, מכתב תקיף בו הוא מעודד שליחת ילדים למוסדות של 'החינוך העצמאי' ואף של רשת 'בני יוסף' המזוהה עם ש"ס - העיקר לא לשלוח למוסדות הממ"ח.

"פנו אלי הורים ומחנכים מעירכם המעטירה", כתב אז הגר"י זילברשטיין, "וסיפרו שישנם גורמים שונים, הפועלים לפתוח בעיר בתי ספר ומוסדות הקוראים לעצמם 'חרדים', שאינם תחת פיקוח של הרבנים גדולי תורה".

הרב זילברשטיין המשיך במכתבו הפונה להורים המעוניינים לשלוח את בניהם לממ"חים וכתב להם ברגש רב: "בורא עולם זיכה אותנו בפיקדון יקר מאוד, והם הילדים המתוקים שלנו, והוא סומך עלינו שנשמור על הפיקדון היקר, ונגדל אותם לשם ולתפארת העם היהודי. לכן הנני פונה להורים המאושרים, שבחרו לתת לילדיהם חינוך תורני, של תורה, דרך ארץ ומידות טובות, ברכת ה׳ עליכם, ותזכו לרוב נחת".

הנחיה דרמטית". הרב אלימלך קורנפלד ( צילום: ארכיון כיכר השבת )

גם הראש"ל הגאון רבי דוד יוסף, פרסם מכתב דומה שנה קודם לכן, בתאריך י"ב בתמוז תשפ"ד, בו הוא הביע התנגדות נחרצת לשליחת ילדים למוסדות החינוך הממלכתי חרדי. הגר"ד, שכיהן אז כחבר במועצת חכמי התורה של ש"ס, כתב: "הנני חוזר ומגלה את דעתי באופן הברור ביותר כי אסור בהחלט להצטרף למוסדות הממ״ח, ועלינו לעשות כל מה שאפשר על מנת להגדיל ולחזק את החינוך הטהור שע״י רשת החינוך התורני".

לדבריו, בסיום מכתבו, "זו גם היתה דעתו של מרן רבנו שלום הכהן זצוק״ל, ראש ישיבת פורת יוסף, כפי ששמעתי מפיו״.

המכתב של הראש"ל הגר"ד יוסף בנושא הממ"ח

עמדת רה"י הגר"ד לנדו

באותה תקופה - ראשית חודש תמוז תשפ"ד, נערך כינוס של נציגי מפלגת 'דגל התורה' לזכרו של מנהיג הציבור הליטאי מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל. ברקע - סערת הצטרפותם של מוסדות החינוך של חסידות בעלזא למערכת החינוך הממלכתי-חרדי. הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל קידש מלחמה בנושא, ורה"י הגר"ד לנדו שיבדלחט"א המשיך בקו של קודמו.

רה"י הגר"ד לנדו שיגר מכתב לכינוס נציגי 'דגל התורה. במכתב כתב הגר"ד: "לנציגי הציבור חברי "דגל-התורה" המתכנסים לזכרו וללימוד מדרכי הנהגתו של מורנו ומנהיגנו מרן הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל. כידוע ענין החינוך הטהור של ילדינו הי' תמיד בבת-עיניהם של רבותינו גדולי הדור זצ"ל ועמדו המה כחומה בצורה לבל יתערב בו זר".

עוד הוא הוסיף: "ובזאת הנני לחזק את ידי ראשי המוסדות המשמרים את החינוך בטהרתו ובצביונו כפי המסורה, ועומדים בגבורה מול כל הפיתויים למרות הקשיים הכלכליים המתרבים ומתחדשים, וכן את נציגי הציבור אשר עומדים כל העת לימינם בכדי שיוכלו לשמר את החינוך בטהרתו. וזכור לכל עמידתו האיתנה על משמר החינוך של מרן הגרי"ג זצ"ל בערוב ימיו, נגד הכוונה להכניס תלמודי תורה תחת התכנית של הממ"ח".

הגר"ד כתב עוד: "וכעת שמועה רעה שמענו כי יש החפצים לקבל את תכנית משרד החינוך, וחלילה חלילה להכניס מוסדות חינוך תחת הממ"ח. אוי לנו שכך עלתה בימינו וזאת עליהם לדעת, כי מלבד הרעה שגורמים בזה לעצמם ולילדיהם, גורמים הם רעה גדולה לכלל הציבור החרדי, בפרצם פרצה כה גדולה בכרם בית ישראל, אשר אחריתה מי ישורנה. ועל כן תצא הקריאה לכל הנוטים לתכנית מדאיגה ומחרידה זו, חזרו בכם מכל תכניותיכם לשנות את צביון החינוך, ויד השם לא תקצר. הכותב ברוב דאגה וחרדה. דוב לנדו".

דבריהם של גדולי ישראל מלמדים על השינוי העמוק שמייצרת ההחלטה של הרב קורנפלד בקו הנוקשה אותו הובילו עד כה הרבנים כלפי מוסדות הממ"ח.

מכתבו של הגר"ד לנדו בנושא הממ"ח, תמוז תשפ"ד

תגובות

אנשי חינוך בכירים בבית שמש, הביעו תמיהה על ההנחיה שפורסמה בשם הגר"א קורנפלד, שנחשב כאמור, לאחד מרבניה הבולטים של דגל התורה בבית שמש, אולם כל הגורמים ששוחחו איתנו מסרו לנו: "אם זו עמדת הרב, אנו מקבלים אותה ללא פקפוק".

פנינו לקבל את תגובתו של הגאון רבי אלימלך קורנפלד להנחיה הדרמטית הנמסרה בשמו, אולם הוא סירב להתייחס לנושא בכל תוקף.

מעיריית בית שמש נמסר כי "הליך השיבוצים המרכזי הושלם כבר במהלך חודש ניסן - המועד המוקדם ביותר בישראל". באשר לגופן של הדברים בכתבה נמסר כי "עיריית בית שמש אינה מתייחסת לאמירות כלשהן מתוך דיונים פנימיים".