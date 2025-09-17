לוחמי חטיבת החשמונאים החרדית בצה"ל צפויה לעשות היסטוריה ולהצטרף לתמרון הקרקעי ברצועת עזה. כך דווח הערב (רביעי) בערוץ i24NEWS.

לפי הדיווח, של ינון שלום יתח, הפעילות של החטיבה תתמקד בצפון הצרועה - וסדר הכוחות בפעילות יורכב מסגל הפיקוד, מפלגות מילואים ומקורס מכי"ם של חטיבת החשמונאים.

עוד דווח כי החטיבה כבר החלה להיערך לקראת התמרון. גורם ביטחוני צוטט בדיווח אומר כי מדובר רק בהתחלה. לדבריו "גדוד סדיר בקרב חוסך ארבעה גדודי מילואים".

לפני מעט יותר משבועיים דווח בערוץ I24NEWS כי חטיבת החשמונאים נאלצת לפרק חלק מהסגל הפיקודי בשל מחסור במתגיסים. לפי הדיווח, בצה"ל ציפו לעלייה הדרגתית במספר המתגייסים לחיטיבה אולם הדבר לא מתרחש. יש מתגייסים ויש עלייה אבל לא בהיקפים שציפו להם.

עוד דווח, כי בצה"ל, הפותחת כעת את המחזור השלישי של החטיבה, אף נערכו להקמת פלוגה נוספת בחטיבה, אולם מספר המתגייסים הדל יחסים מאלץ לסגור את אחת מהפלוגות שתכננו להקים.

כזכור, חטיבת חשמונאים הוקמה בקול רעש גדול. בפעם הראשונה הצבא הסכים לבוא לקראת הציבור החרדי ויצר חטיבה חדשה שמיועדת לחרדים, כשההלכה והרבנים יהוו משקל משמעותי בהתנהלות, כדי שהסיסמא - "מי שמתגייס חרדי יצא חרדי", אולי הפעם תעבוד באמת. יחד עם זאת לאחרונה נשמעה ביקורת בקרב רבנים על התגייסות לחטיבה.

ראש הממשלה נתניהו ביקר, בעיצומו של משבר הגיוס, במהלך חודש תמוז האחרון, אצל לוחמי החטיבה ושוחח עמם. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר במקום ״אנחנו פה בחטיבת החשמונאים בבקעת הירדן, החטיבה החרדית הראשונה בצה"ל. פגשתי עכשיו גם את המפקדים וגם את החיילים, וזה מרומם את הנפש. אתה רואה בחורים צעירים חרדים שבאים הנה, מתחיילים והופכים ללוחמים מעולים. הם כבר היו בעזה ונלחמו למופת. לצערנו כמה מחבריהם ב׳נצח יהודה׳ נפלו בשבוע שעבר".

לדבריו: "אנחנו במאבק גדול, וצריך את כוחות הרוח ואת הכוח הצבאי כדי להתגבר עליו. יש פה את הרוח ואת הכוח. הם באים כחרדים והם יוצאים כחרדים - והדבר הזה אפשרי" כשהוא מוסיף: "הם באים לא בכפייה - הם באים מרצון - והרצון הזה הוא רחב בציבור החרדי. אנחנו יכולים להוביל תהליך לא של התרסה, לא של לוחמה פנימית, אלא של גיוס כל הכוחות בחברה היהודית כדי להביא באמת שמירה על מדינתנו ולהגן על עמנו".

רה"מ הרחיב את דבריו וטען "אני מאחל לכולם שתראו מה שיש כאן, זה הולך להתפתח ולגדול, גם לשמור על עולם התורה שזה אחד מהיסודות של הקיום במשך אלפי שנים, וגם לגייס אלפים אלפים של צעירים נלהבים, חזקים וצנועים".