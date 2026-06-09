כיכר השבת
במבצע לילי

תיעודים נחשפו: זה מה שגילו הלוחמים החרדים בכפר הפלסטיני

לוחמי קורס הקצינים וקורס המפקדים של חטיבת החשמונאים, המיועדת למגזר החרדי, ביצעו במהלך השבוע האחרון פעילות מבצעית ממוקדת במרחב חטיבת מנשה - כולל מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה וחומרי הסתה | תיעודים (צבא)

| צילום: צילום: דובר צה"ל

לוחמי חטיבת החשמונאים החרדית ממשיכים להעמיק את פעילותם המבצעית בשטח, ובמהלך השבוע האחרון לקחו חלק בפעילות ממוקדת בגזרת חטיבת מנשה - אזור יהודה ושומרון. 'כיכר השבת' מפרסם תיעודים מהפעילות.

מי שנטלו חלק בפעילות המבצעית הם לוחמי קורס הקצינים וקורס המפקדים של החטיבה, אשר פועלים כתף אל כתף במשימות הביטחון השוטף והסיכול באזור. במהלך המבצע הממוקד במרחב, עיכבו הכוחות מספר מבוקשים שהועברו להמשך חקירה של כוחות הביטחון, ובמקביל ביצעו סריקות נרחבות שבהן איתרו אמצעי לחימה מגוונים וחומרי הסתה.

הפעילות המבצעית המוצלחת ביהודה ושומרון מתרחשת במקביל לתנופת הכשרה משמעותית בבסיס האימונים של החטיבה. בימים אלו ממש מתקיים בבא"ח קורס הקצינים החטיבתי הראשון של חטיבת החשמונאים, לצד המחזור השלישי של קורס המפקדים (מ"כים). מדובר בשלבי הכשרה מתקדמים ביותר המיועדים כולם ללוחמים מן המגזר החרדי, במטרה להצמיח את שדרת הפיקוד העתידית של החטיבה מתוך הלוחמים עצמם.

ב ובחטיבה שמים דגש מיוחד על אופי השירות וההכשרה במסלולים אלו. ההכשרות המתקדמות, כמו גם הפעילות המבצעית בשטח, מתבצעות תחת שני עקרונות ברורים שאינם סותרים זה את זה: שמירה על סטנדרט מבצעי גבוה ומקצועיות ללא פשרות, לצד הקפדה מלאה, מדוקדקת ורגישה על אורח החיים החרדי של הלוחמים והמפקדים, דבר המאפשר להם לשלב בין מצוינות צבאית בשדה הקרב לבין שמירה על עולמם הרוחני והדתי.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
צה"להחשמונאים

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