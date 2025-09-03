סא"ל יוסי לוי, שלא מכבר הפך למג"ד החרדי הראשון בצה"ל, השתתף היום (רביעי) בדיון על חוק הגיוס שנערך בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת - והתייחס לריאיונות הסוערים שהעניקו צעירים שהציגו עצמם כדוברי המגזר החרדי בערוץ 12.

"אני מעריך לומדי תורה, וחושב שבשלב הזה הם לא צריכים להתגייס, ואולי בכלל לא", אמר לוי. "אני כמג"ד רגוע בשטח כשאחי לומד בכולל מיר. נקודה.

"מהצד השני יש למגזר החרדי לפעמים שגרירים שנראים רעים. אותו טיפש שהולך לערוץ 12 ומכלה את הזעם שלו בצורה בלתי נסבלת ואומר אני לא מתגייס - לא מייצג".

בשלב הזה התעוררה סערה בדיון. היו ששאלו מדוע הציבור החרדי אינו מגנה את אותם "דוברים". חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס, שהשתתף בדיון, אמר: "תגייסו אותם, הם לא מייצגים שום בחור ישיבה, שום דעת תורה".

לוי המשיך את דבריו: "אם לא הייתי מהצד המשרת, הייתה סיבה הגיונית שאתם קוטעים אותי כל רגע, אבל אני משרת 15 שנה בצה"ל, אני מג"ד ושילמתי מחיר כבד במלחמה. תהיו קצת בשקט ותכבדו.

"אותו בחור לא מייצג רק את עצמו, הוא סימפטום של אלפי נערים כמותו שבשום הסכמה רבנית (אינו מתגייס). לפני יומים הייתי בחתונה של הרב דוד יוסף, הוא חיבק אותי ואמר, תמיד אומר לי, שאנשים כמו אותו בחור חייבים להתגייד.

"הוא אומר את זה באומץ גדול, ולא רק לי. הוא הרב הראשי לישראל. יש לו מספיק כתפיים לדבר בשם הציבור החרדי בשונה מהרבה אחרים שמתיימרים לדבר בשם הציבור הזה".