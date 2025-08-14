האדמו"ר מסאסוב התריע: "יגייסו את בוזגלו, לא את טייטלבוים"

האדמו"ר מסאסוב בדבריו ( צילום: ארכיון )

בימים אלו, כאשר סוגיית גיוס תלמידי הישיבות לצה"ל מעוררת סערה בציבור החרדי, התעוררה טענה כי אכיפת הגיוס אינה שוויונית. לטענת עמיתנו ישי כהן, צה"ל מתמקד במעצר תלמידי ישיבות מבני עדות המזרח ובעלי תשובה, בעוד שתלמידי ישיבות ליטאיות וחסידיות זוכים ליחס מקל יותר.

צפו בתיעוד מדברי האדמו"ר מסאסוב, בכינוס נגד גזירת הגיוס שנערך לפני שנים אחדות. האדמו"ר זועק את זעקתם של בני עדות המזרח, בהצהירו נאמנה: "והלא תראו בעצמכם, באם יגזר גזירת הגיוס, לא יגייסו לא את משפחות טייטלבוים ולא רוקח, אלא כמה בוזגלו ועוד ממשפחות הספרדים".

למרות הבטחות צה"ל והיועץ המשפטי לממשלה כי האכיפה תהיה שוויונית, בדיקת "כיכר השבת" מעלה כי העצורים עד כה הם בעיקר מבני עדות המזרח ובעלי תשובה. ביקורת נוספת נשמעת מצד ראשי ישיבות ספרדיות, החשים כי תלמידיהם הופקרו במסגרת הסכמות פוליטיות לשמירה על "ליבת" עולם התורה האשכנזי.

המצב הנוכחי מעורר שאלות קשות על שוויון באכיפת החוק ועל הצורך בהגנה על כלל תלמידי הישיבות, ללא הבדל עדתי או חברתי.