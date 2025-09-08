שופטי בג"צ, יצחק עמית, יחיאל כשר ודוד מינץ, קיבלו הבוקר (שני) את עתירת התנועה לאיכות השלטון נגד המשך סבסוד דמי הביטוח לאומי לתלמידי ישיבות מחוייבי גיוס. מדובר בסבסוד המגיע עד לכ-1,000 שקלים, מידי שנה, לכל תלמיד ישיבה.

השופטים קבעו כי על המדינה להודיע בתוך 30 ימים כמה זמן תערך תקופת ההסתגלות להפסקת הסבסוד.

כזכור, בשנה שעברה עתרה התנועה לאיכות השלטון נגד המשך סבסוד דמי הביטוח לאומי בעקבות פסיקת בג"ץ מיוני 2024, שקבעה כי הממשלה אינה רשאית לעודד כלכלית את ההשתמטות מגיוס.

בעתירת התנועה לאיכות השלטון נטען כי "המשך מתן ההטבה נעדר סמכות חוקית ופוגע בעקרון השוויון, שכן בהתאם לפסיקת בג"ץ, הממשלה אינה רשאית לתמרץ כלכלית השתמטות מגיוס לצה"ל. לפיכך, יש לפרש את חוק הביטוח הלאומי כך שההטבה תינתן רק למי שאינו חייב בגיוס".

בשבוע שעבר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כי על פי עמדתה מי שלא שירת בצה"ל - לא אמור להיות זכאי להנחה בדמי הביטוח לאומי.

בתשובתה לבג"צ כתבה היועמ"שית גלי בהרב מיארה כי: "ההנחה בדמי הביטוח הלאומי הניתנת לתלמידי ישיבות תחול רק על מי שהסדירו את מעמדם באופן פרטני מול רשויות הצבא, וזאת לאור ביטולו של הפטור הגורף מחובת שירות שהיה קבוע בחוק שירות ביטחון שפקע".

לדבריה: "בהעדר בסיס חוקי לדחיית השירות, נשמט הבסיס החוקי לעידוד ולתמיכת המדינה בפעילותם של אלה שנמנעים מגיוס". יחד עם זאת, בשים לב לצורך בהיערכות של הפרט ובהתאמת מערכות הביטוח הלאומי, מוצע כי הכרעה זו תיכנס לתוקפה רק לאחר תקופת מעבר שמשכה ייקבע לאחר השלמת שיח בנושא מול המשרדים הרלוונטיים".