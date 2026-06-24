שעות ספורות בלבד לפני שריקת הפתיחה של מחאת הרכבים הענקית שצפויה לשתק אחה"צ את עורקי התחבורה המרכזיים במדינת ישראל, שוחרר ממעצר אחד מפעילי המחאות הבולטים.

אמש (שלישי) שוחרר ממעצרו פעיל הפלג המוכר, יחזקאל דרוטמן. כזכור, דרוטמן נעצר בשעות הבוקר של שבוע שעבר במהלך הפגנת הסערה והחסימות בכביש גהה, בחשד חמור של תקיפת בלשית משטרה שהייתה במקום. בית משפט השלום האריך בשבוע שעבר את מעצרו מספר פעמים לצורכי חקירה, ואמש, כאמור, הוחלט לשחררו לביתו.

מיד עם הגעתו לביתו, התקבצו קבוצה של ידידיו ומכריו כדי לחגוג עימו את השחרור מבין כותלי הכלא, בעיצומה של המערכה על עולם התורה.

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אחד מידידיו הקרובים של דרוטמן, משה כהן, דמות מוכרת כפעיל חברתי חריף נגד גזירת הגיוס הגיע למקום והעניק לו מגש פירות שהשיג מכמה ידידים כאות הוקרה והכרת הטוב על מסירות נפשו למען המערכה.

בעת שהעניק לו את המגש, פתח כהן במונולוג לוחמני ויוצא דופן: "כולנו ראינו שהמשטרה התנהגה שבוע שעבר כמו הנאצים ימח שמם וזכרם", אמר כהן בכאב ובזעם מול המצלמות.

כהן המשיך בדבריו הקיצוניים ואמר בנחישות: "אנחנו רוצים לומר לכל בחורי הישיבות: אנחנו נעמוד לצידכם באש ובמים! אנחנו לא מפחדים לא מהציונות ולא מבשר ודם, אלא רק מהקדוש ברוך הוא לבדו. אנחנו מוכנים שירו בנו 24 שעות ביממה, ולא מפחדים מזה בכלל".