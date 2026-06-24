כיכר השבת
לא מפחדים מהציונים!

עם מגש פירות: כך התקבל פעיל 'הפלג' שנחשד בתקיפת בלשית; "מוכנים שירו בנו 24 שעות"

שעות לפני השקת שיירות הענק לכלא 10: פעיל ה'פלג' יחזקאל דרוטמן, שנעצר בשבוע שעבר בחשד לתקיפת בלשית בחסימות בכביש גהה, שוחרר אמש לביתו • החברים הגיעו לחגוג עם מגשי פירות, והפעיל החברתי משה כהן פתח במונולוג חסר תקדים ומצמרר: "לא מפחדים מהציונים, מוכנים שירו בנו 24 שעות ביממה" | צפו בתיעוד (חרדים)

1תגובות
משה כהן מעניק פירות ליחזקאל דרוטמן (צילום: דוד קשת)

שעות ספורות בלבד לפני שריקת הפתיחה של מחאת הרכבים הענקית שצפויה לשתק אחה"צ את עורקי התחבורה המרכזיים במדינת ישראל, שוחרר ממעצר אחד מפעילי המחאות הבולטים.

אמש (שלישי) שוחרר ממעצרו פעיל הפלג המוכר, יחזקאל דרוטמן. כזכור, דרוטמן נעצר בשעות הבוקר של שבוע שעבר במהלך הפגנת הסערה והחסימות בכביש גהה, בחשד חמור של תקיפת בלשית משטרה שהייתה במקום. בית משפט השלום האריך בשבוע שעבר את מעצרו מספר פעמים לצורכי חקירה, ואמש, כאמור, הוחלט לשחררו לביתו.

יחזקאל דרוטמן תוקף בלשית
יחזקאל דרוטמן תוקף בלשית| צילום: צילום: ידיעות בני ברק

מיד עם הגעתו לביתו, התקבצו קבוצה של ידידיו ומכריו כדי לחגוג עימו את השחרור מבין כותלי הכלא, בעיצומה של המערכה על עולם התורה.

אחד מידידיו הקרובים של דרוטמן, משה כהן, דמות מוכרת כפעיל חברתי חריף נגד גזירת הגיוס הגיע למקום והעניק לו מגש פירות שהשיג מכמה ידידים כאות הוקרה והכרת הטוב על מסירות נפשו למען המערכה.

בעת שהעניק לו את המגש, פתח כהן במונולוג לוחמני ויוצא דופן: "כולנו ראינו שהמשטרה התנהגה שבוע שעבר כמו הנאצים ימח שמם וזכרם", אמר כהן בכאב ובזעם מול המצלמות.

כהן המשיך בדבריו הקיצוניים ואמר בנחישות: "אנחנו רוצים לומר לכל בחורי הישיבות: אנחנו נעמוד לצידכם באש ובמים! אנחנו לא מפחדים לא מהציונות ולא מבשר ודם, אלא רק מהקדוש ברוך הוא לבדו. אנחנו מוכנים שירו בנו 24 שעות ביממה, ולא מפחדים מזה בכלל".

משה כהן מעניק פירות ליחזקאל דרוטמן
משה כהן מעניק פירות ליחזקאל דרוטמן| צילום: צילום: דוד קשת

התיעוד והדברים החריפים הללו מופצים בשעות האחרונות כאש בשדה קוצים בקבוצות הפנימיות ובקווים, ומהווים דלק נוסף לשריפה שמבעירה את השטח החרדי, רגע לפני שאלפי הרכבים יוצאים מ-19 מוקדים שונים ברחבי הארץ אל עבר כלא 10

הפגנהתקיפת שוטרמשה כהןיחזקאל דרוטמן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
זו דרכה של תורה?
מבולבל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר